Тур: 9. Стадион: Марко Друсо.
1:2
Конец матча
0'
1:0
29' ГолТайт Фабиан
1:1
38' ГолЛинд Александр
42' Желтая карточкаПиччинини Габриэле
1:2
59' ПенальтиAlesandro Arena
64' Желтая карточкаМазиелло Андреа
80' Желтая карточкаМарин Мариус
88' Желтая карточкаТуре Идрисса
90'+6
Ход матча
29'
1:0
38'
59'
1:2
64'
80'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
420 Количество передач 337
-
54 Владение мячом, % 46
21
Тайт
Фабиан
17
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Simone Davi
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Зюйдтироль
Пиза
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3
|0.33
|Молина Сальваторе
|2
|0.22
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.22
|Тайт Фабиан
|1
|0.11
|Одогву Рафаэль
|1 (1)
|0.11
|Арригони Томмазо
|1
|0.11
|Малламо Алессандро
|1
|0.11
|Прашелик Матеуш
|1
|0.11
|Зедадка Карим
|1
|0.11
|Silvio Merkaj
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|3
|0.33
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.33
|Alesandro Arena
|2 (1)
|0.22
|Линд Александр
|2
|0.22
|Канестрелли Симоне
|2
|0.22
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.11
|Джованни Бонфанти
|1
|0.11
|Туре Идрисса
|1
|0.11
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
|Хёйхольт Мальте
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|1
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|3
|0
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Туре Идрисса
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пиза
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
1
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
9
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Пиза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
23%
3
20%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3
Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0
Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1
Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Пиза
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
72
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|6.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|17.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|20.
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|20.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|2.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|4