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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Зюйдтироль
1:2
Конец матча
Пиза
0'
1:0
29' Гол
Тайт Фабиан
1:1
38' Гол
Линд Александр
42' Желтая карточка
Пиччинини Габриэле
1:2
59' Пенальти
Alesandro Arena
64' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
80' Желтая карточка
Марин Мариус
88' Желтая карточка
Туре Идрисса
90'+6

Ход матча

29'
Тайт Фабиан
1:0
37'
Simone Davi
Тайт Фабиан
 
38'
1:1
Линд Александр
(Хёйхольт Мальте)
42'
 
Пиччинини Габриэле
46'
 
Марин Мариус
Пиччинини Габриэле
59'
1:2
Alesandro Arena
64'
Мазиелло Андреа
 
66'
Silvio Merkaj
Казираги Даниэль
 
66'
Jacopo Martini
Прашелик Матеуш
 
75'
 
Трамони Маттео
Alesandro Arena
75'
 
Бонфанти Николас
Линд Александр
78'
 
Ангори Самуэле
Беруатто Пьетро
78'
Зедадка Карим
Молина Сальваторе
 
78'
Valerio Crespi
Ровер Маттео
 
80'
 
Марин Мариус
86'
 
Млакар Ян
Морео Стефано
88'
 
Туре Идрисса

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 420 Количество передач 337
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
23
Чеппители
Лука
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
99
Прашелик
Матеуш
7
Ровер
Маттео
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
47
Шемпер
Адриан
17
Рус
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
15
Туре
Идрисса
36
Пиччинини
Габриэле
8
Хёйхольт
Мальте
20
Беруатто
Пьетро
30
Alesandro
Arena
45
Линд
Александр
32
Морео
Стефано
Зюйдтироль
3-4-3
Пиза
3-4-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Пиза

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
1:2
СB
0:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.33
Молина Сальваторе 2 0.22
Казираги Даниэль 2 (1) 0.22
Тайт Фабиан 1 0.11
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.11
Арригони Томмазо 1 0.11
Малламо Алессандро 1 0.11
Прашелик Матеуш 1 0.11
Зедадка Карим 1 0.11
Silvio Merkaj 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 3 0.33
Бонфанти Николас 3 (1) 0.33
Alesandro Arena 2 (1) 0.22
Линд Александр 2 0.22
Канестрелли Симоне 2 0.22
Пиччинини Габриэле 1 0.11
Джованни Бонфанти 1 0.11
Туре Идрисса 1 0.11
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Марин Мариус 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 1
Джорджини Андреа 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ровер Маттео 2 0
Jacopo Martini 2 0
Мазиелло Андреа 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 3 0
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Туре Идрисса 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Караччоло Антонио 1 0
Морео Стефано 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пиза
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
1
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Пиза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
23%
3
20%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3
Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0
Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1
Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Пиза

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 1:1 9 4 4 1 15 - 9 16
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 1:1 9 4 2 3 13 - 10 14
6.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
7.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
10.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
11.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
12.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
14.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
15.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
16.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
18.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 1:1 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Сассуоло
 1:1 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
2.
Сассуоло
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
6.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 1:1 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
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Топ нарушителей
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