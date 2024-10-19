  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Читтаделла
0:0
Второй тайм: 86'
Козенца
0'
6' Желтая карточка
Киерво Риккардо
19' Желтая карточка
Дезогус Якопо
30' Желтая карточка
Машанджело Эдоардо
30' Желтая карточка
Риччи Джакомо
34' Желтая карточка
Federico Casolari
37' Красная карточка
Вентури Майкл
52' Желтая карточка
Сальви Алессандро

Ход матча

6'
 
Киерво Риккардо
19'
Дезогус Якопо
 
30'
Машанджело Эдоардо
 
30'
 
Риччи Джакомо
34'
Federico Casolari
 
37'
 
Вентури Майкл
46'
Пандольфи Лука
Federico Casolari
 
46'
Сальви Алессандро
Машанджело Эдоардо
 
46'
 
Manuel Ricciardi
Киерво Риккардо
52'
Сальви Алессандро
 
61'
 
Санкох Мохамед
Tommaso Fumagalli
61'
 
Стриццоло Лука
Маццокки Симоне
66'
Кассано Клаудио
Дезогус Якопо
 
74'
 
Курфалидис Христос
Куан Кристиан
80'
Тессьоре Андреа
Бранка Симоне
 
80'
Mario Ravasio
Рабби Симоне
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Козенца
3.15
3.00
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3.00
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
4
Анжели
Маттео
26
Паван
Никола
32
Машанджело
Эдоардо
5
Federico
Casolari
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
16
Вита
Алессио
11
Дезогус
Якопо
21
Рабби
Симоне
1
Микай
Алессандро
23
Вентури
Майкл
19
Киерво
Риккардо
17
Alessandro
Caporale
28
Куан
Кристиан
31
Риччи
Джакомо
34
Флоренци
Альдо
6
Матеус
Чарлис
10
Tommaso
Fumagalli
30
Маццокки
Симоне
55
Христов
Андреа
Читтаделла
4-3-1-2
Козенца
3-4-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Козенца

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:3
СB
2:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.22
Кариссони Лоренцо 1 0.11
Mario Ravasio 1 0.11
Рабби Симоне 1 0.11
Кассано Клаудио 1 0.11
Andrea Magrassi 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.33
Д'Орацио Томмазо 2 0.22
Стриццоло Лука 1 0.11
Andrea Rizzo Pinna 1 0.11
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 3 1
Francesco Amatucci 4 0
Бранка Симоне 3 0
Анжели Маттео 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Вита Алессио 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Рабби Симоне 2 0
Federico Casolari 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Кастари Элхан 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Mario Ravasio 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 4 0
Вентури Майкл 2 1
Маури Хосе 2 0
Христов Андреа 2 0
Курфалидис Христос 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Куан Кристиан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Флоренци Альдо 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
3
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Козенца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0
Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1
Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0

Результаты матчей

Читтаделла
Козенца

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 2:1 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 2:0 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Палермо
 2:1 9 4 2 3 10 - 8 14
6.
Брешия
 8 4 1 3 12 - 9 13
7.
Зюйдтироль
 1:2 9 4 0 5 13 - 14 12
8.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
10.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
11.
Салернитана
 0:2 9 3 2 4 10 - 12 11
12.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Козенца
 0:0 9 2 4 3 7 - 9 10
14.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
15.
Модена
 1:2 9 2 3 4 13 - 14 9
16.
Читтаделла
 0:0 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
18.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 2:1 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 2:0 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Козенца
 0:0 5 2 1 2 3 - 4 7
8.
Салернитана
 0:2 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 1:2 5 2 0 3 7 - 7 6
11.
Зюйдтироль
 1:2 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 2:1 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2:1 6 4 0 2 9 - 6 12
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Пиза
 2:1 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Специя
 2:0 5 1 4 0 5 - 3 7
6.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Зюйдтироль
 1:2 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 0:0 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
11.
Салернитана
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Козенца
 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Модена
 1:2 4 0 3 1 6 - 7 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    УДАЛЕНИЕ! - Вентури Майкл увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 34'
    Федерико Касолари получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Риччи Джакомо получил желтую карточку от судьи
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    Читтаделла
    Ничья
    Козенца
    3.15
    3.00
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