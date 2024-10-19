Тур: 9. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаКиерво Риккардо
19' Желтая карточкаДезогус Якопо
30' Желтая карточкаМашанджело Эдоардо
30' Желтая карточкаРиччи Джакомо
34' Желтая карточкаFederico Casolari
37' Красная карточкаВентури Майкл
52' Желтая карточкаСальви Алессандро
86' Желтая карточкаФлоренци Альдо
90'+7
Ход матча
19'
30'
37'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
426 Количество передач 276
-
60 Владение мячом, % 40
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Алессандро Дал Канто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
История личных встреч
Читтаделла
Козенца
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.22
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.11
|Mario Ravasio
|1
|0.11
|Рабби Симоне
|1
|0.11
|Кассано Клаудио
|1
|0.11
|Andrea Magrassi
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|0.33
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.22
|Стриццоло Лука
|1
|0.11
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.11
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паван Никола
|3
|1
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Бранка Симоне
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Дезогус Якопо
|3
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Рабби Симоне
|2
|0
|Federico Casolari
|2
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Mario Ravasio
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матеус Чарлис
|4
|0
|Вентури Майкл
|2
|1
|Маури Хосе
|2
|0
|Христов Андреа
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Курфалидис Христос
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Риччи Джакомо
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Куан Кристиан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
3
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Козенца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0
Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1
Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0
Результаты матчей
Читтаделла
Козенца
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|3:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|1:3
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|17.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|20.
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|1:3
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|3:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|20.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|4