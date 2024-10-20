Тур: 9. Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia.
1:2
Второй тайм: 77'
0'
0:1
3' ГолАнтов Валентин
1:1
21' ПенальтиАдоранте Андреа
22' Желтая карточкаВандепутте Яри
49' Желтая карточкаСерникола Леонардо
1:2
73' ГолВаскес Франко
Ход матча
3'
0:1
21'
1:1
22'
73'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
20
Тиам
Демба
37
Майер
Жан
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Насти МаркоНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Юве Стабия
Кремонезе
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адоранте Андреа
|4 (1)
|0.44
|Артистико Габриэле
|2
|0.22
|Пископо Кевин
|1
|0.11
|Варньер Марко
|1
|0.11
|Marco Bellich
|1
|0.11
|Francesco Folino
|1
|0.11
|Мости Никола
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
|Флориани Романо
|0
|0
|Фортини Никколо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насти Марко
|2
|0.22
|Серникола Леонардо
|2
|0.22
|Коллоколо Микеле
|2
|0.22
|Йонсен Деннис
|1
|0.11
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.11
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.11
|Антов Валентин
|1
|0.11
|Барбьери Томмазо
|1
|0.11
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.11
|Майер Жан
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
Карточки
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Folino
|4
|1
|Marco Ruggero
|5
|0
|Бульо Давиде
|3
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Мели Марко
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Артистико Габриэле
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
|Фортини Никколо
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Пикель Шарль
|1
|1
|Антов Валентин
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
3
Юве Стабия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Юве Стабия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3
Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1
Результаты матчей
Юве Стабия
Кремонезе
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Юве Стабия
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
23
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|4.
|2:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|5.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|8.
|2:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|10.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|15.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|17.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|19.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|20.
|0:2
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|2:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|20.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|4