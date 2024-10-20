  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Юве Стабия
1:2
Второй тайм: 77'
Кремонезе
0'
0:1
3' Гол
Антов Валентин
1:1
21' Пенальти
Адоранте Андреа
22' Желтая карточка
Вандепутте Яри
49' Желтая карточка
Серникола Леонардо
1:2
73' Гол
Васкес Франко

Ход матча

3'
0:1
Антов Валентин
21'
Адоранте Андреа
1:1
22'
 
Вандепутте Яри
46'
 
Буонаюто Кристиан
Вандепутте Яри
46'
 
Барбьери Томмазо
Антов Валентин
49'
 
Серникола Леонардо
54'
Канделлоне Леонардо
Пископо Кевин
 
62'
 
Насти Марко
Де Лука Мануэль
63'
 
Пикель Шарль
Майер Жан
64'
Мости Никола
Майстро Фабио
 
72'
Артистико Габриэле
Адоранте Андреа
 
73'
Андреони Кристиан
Варньер Марко
 
73'
Роккетти Юри
Фортини Никколо
 
73'
1:2
Васкес Франко

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
24
Варньер
Марко
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
8
Бульо
Давиде
10
Пьеробон
Кристиан
29
Фортини
Никколо
11
Пископо
Кевин
9
Адоранте
Андреа
37
Майстро
Фабио
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
37
Майер
Жан
18
Коллоколо
Микеле
17
Серникола
Леонардо
27
Вандепутте
Яри
9
Де
Лука
Мануэль
Юве Стабия
3-4-3
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Юве Стабия
Кремонезе

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 4 (1) 0.44
Артистико Габриэле 2 0.22
Пископо Кевин 1 0.11
Варньер Марко 1 0.11
Marco Bellich 1 0.11
Francesco Folino 1 0.11
Мости Никола 0 0
Бульо Давиде 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Флориани Романо 0 0
Фортини Никколо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 2 0.22
Серникола Леонардо 2 0.22
Коллоколо Микеле 2 0.22
Йонсен Деннис 1 0.11
Кастаньетти Микеле 1 0.11
Буонаюто Кристиан 1 0.11
Антов Валентин 1 0.11
Барбьери Томмазо 1 0.11
Васкес Франко 1 (1) 0.11
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 4 1
Marco Ruggero 5 0
Бульо Давиде 3 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Фортини Никколо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандепутте Яри 3 0
Пикель Шарль 1 1
Антов Валентин 2 0
Насти Марко 2 0
Барбьери Томмазо 2 0
Васкес Франко 1 0
Майер Жан 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Моретти Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
3
Юве Стабия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3
Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1

Результаты матчей

Юве Стабия
Кремонезе

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 2:1 9 4 2 3 13 - 10 14
5.
Юве Стабия
 1:2 9 4 2 3 10 - 10 14
6.
Брешия
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
8.
Реджана
 2:0 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
10.
Мантуя
 1:1 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
12.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
14.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
15.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
16.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
18.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
19.
Каррарезе
 1:1 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 0:2 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 1:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 2:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Юве Стабия
 1:2 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
15.
Каррарезе
 1:1 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Кремонезе
 2:1 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 0:2 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 2:1 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 1:2 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 2:0 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 0:2 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 1:1 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 1:1 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
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    Юве Стабия
    Ничья
    Кремонезе
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    Юве Стабия
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