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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Юве Стабия
1:2
Конец матча
Кремонезе
0'
0:1
3' Гол
Антов Валентин
1:1
21' Пенальти
Адоранте Андреа
22' Желтая карточка
Вандепутте Яри
49' Желтая карточка
Серникола Леонардо
1:2
73' Гол
Васкес Франко
90' Желтая карточка
Насти Марко
90'+6
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
24
Варньер
Марко
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
8
Бульо
Давиде
10
Пьеробон
Кристиан
29
Фортини
Никколо
11
Пископо
Кевин
9
Адоранте
Андреа
37
Майстро
Фабио
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
37
Майер
Жан
18
Коллоколо
Микеле
17
Серникола
Леонардо
27
Вандепутте
Яри
9
Де
Лука
Мануэль
Юве Стабия
3-4-3
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Юве Стабия
Кремонезе

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 4 (1) 0.44
Артистико Габриэле 2 0.22
Пископо Кевин 1 0.11
Варньер Марко 1 0.11
Marco Bellich 1 0.11
Francesco Folino 1 0.11
Мости Никола 0 0
Бульо Давиде 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Флориани Романо 0 0
Фортини Никколо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 2 0.22
Серникола Леонардо 2 0.22
Коллоколо Микеле 2 0.22
Васкес Франко 2 (1) 0.22
Йонсен Деннис 1 0.11
Буонаюто Кристиан 1 0.11
Кастаньетти Микеле 1 0.11
Антов Валентин 1 0.11
Барбьери Томмазо 1 0.11
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 4 1
Marco Ruggero 5 0
Бульо Давиде 3 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Фортини Никколо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандепутте Яри 3 0
Насти Марко 3 0
Пикель Шарль 1 1
Антов Валентин 2 0
Барбьери Томмазо 2 0
Васкес Франко 1 0
Майер Жан 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Моретти Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
3
Юве Стабия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Кремонезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
20%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
4
40%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3
Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1

Результаты матчей

Юве Стабия
Кремонезе

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 9 4 2 3 13 - 10 14
5.
Юве Стабия
 9 4 2 3 10 - 10 14
6.
Брешия
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
8.
Чезена
 2:2 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Реджана
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
11.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
12.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
14.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
15.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
16.
Сампдория
 2:2 9 2 3 4 12 - 13 9
17.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Каррарезе
 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 2:2 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
15.
Каррарезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Сампдория
 2:2 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 2:2 5 1 2 2 10 - 10 5
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 2:2 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
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  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Юве Стабия 1:2 Кремонезе онлайн

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