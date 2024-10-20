Тур: 9. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
12' Желтая карточкаФонтанаросса Алессандро
1:0
14' ГолВидо Лука
35' Желтая карточкаNatan Girma
37' Желтая карточкаДжелли Франческо
2:0
66' ПенальтиВидо Лука
77' Желтая карточкаLorenzo Lucchesi
87' Желтая карточкаШтулац Лео
87' Желтая карточкаГарритано Лука
90'+7
Ход матча
14'
1:0
35'
37'
66'
2:0
77'
87'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
0 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
350 Количество передач 432
-
43 Владение мячом, % 57
80
Natan
Girma
10
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
10 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Oliver Urso
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мачин ХосеПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Реджана
Фрозиноне
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|0.22
|Видо Лука
|2 (1)
|0.22
|Портанова Маноло
|2
|0.22
|Matteo Maggio
|1
|0.11
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.11
|Серсанти Алессандро
|1
|0.11
|Штулац Лео
|0
|0
|Маррас Мануэль
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.22
|Чуни Марвин
|1
|0.11
|Ойоно Энтони
|1
|0.11
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.11
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.11
|Джелли Франческо
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Вергара Антонио
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|1
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|1
|0
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|2
|1
|Гарритано Лука
|3
|0
|Matteo Cichella
|1
|1
|Джелли Франческо
|2
|0
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Бегич Тьяс
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Реджана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
3
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3
Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0
Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0
Результаты матчей
Реджана
Фрозиноне
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Реджана
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|4.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|8.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|15.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|16.
|2:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|17.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|18.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|19.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|2:2
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|20.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|2:2
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|2:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|4