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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Реджана
2:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
12' Желтая карточка
Фонтанаросса Алессандро
1:0
14' Гол
Видо Лука
35' Желтая карточка
Natan Girma
37' Желтая карточка
Джелли Франческо
2:0
66' Пенальти
Видо Лука
77' Желтая карточка
Lorenzo Lucchesi
87' Желтая карточка
Штулац Лео
87' Желтая карточка
Гарритано Лука
90'+7

Ход матча

12'
Фонтанаросса Алессандро
 
14'
Видо Лука
(Маррас Мануэль)
1:0
22'
 
Канотто Луиджи
Партипило Антони
35'
Natan Girma
 
37'
 
Джелли Франческо
58'
 
Бегич Тьяс
Квернадзе Георгий
58'
 
Гарритано Лука
Вурал Исак
58'
 
Ойоно Жереми
Ойоно Энтони
66'
Видо Лука
2:0
74'
 
Сичеро Алехандро
Канотто Луиджи
74'
Оквонкво Орджи
Видо Лука
 
75'
Портанова Маноло
Natan Girma
 
75'
Либутти Лоренцо
Серсанти Алессандро
 
77'
Lorenzo Lucchesi
 
78'
Oliver Urso
Фонтанаросса Алессандро
 
87'
Штулац Лео
 
87'
 
Гарритано Лука
88'
Нахуну Янис
Фьямоцци Риккардо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 350 Количество передач 432
  • 43 Владение мячом, % 57
22
Барди
Франческо
15
Фьямоцци
Риккардо
13
Мерони
Андреа
44
Lorenzo
Lucchesi
24
Фонтанаросса
Алессандро
25
Lorenzo
Ignacchiti
6
Штулац
Лео
5
Серсанти
Алессандро
7
Маррас
Мануэль
80
Natan
Girma
10
Видо
Лука
31
Черофолини
Микеле
20
Ойоно
Энтони
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
3
Марчицца
Риккардо
55
Дарбо
Эбрима
14
Джелли
Франческо
8
Вурал
Исак
70
Партипило
Антони
17
Квернадзе
Георгий
10
Амброзино
Джузеппе
Реджана
4-3-2-1
Фрозиноне
4-3-2-1

История личных встреч

Реджана
Фрозиноне

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.22
Видо Лука 2 (1) 0.22
Портанова Маноло 2 0.22
Matteo Maggio 1 0.11
Рейнхарт Тобиас 1 0.11
Серсанти Алессандро 1 0.11
Штулац Лео 0 0
Маррас Мануэль 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.22
Чуни Марвин 1 0.11
Ойоно Энтони 1 0.11
Амброзино Джузеппе 1 0.11
Партипило Антони 1 (1) 0.11
Джелли Франческо 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оквонкво Орджи 3 0
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Портанова Маноло 2 0
Вергара Антонио 2 0
Matteo Maggio 2 0
Natan Girma 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Серсанти Алессандро 1 0
Фонтанаросса Алессандро 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0
Lorenzo Lucchesi 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 2 1
Гарритано Лука 3 0
Matteo Cichella 1 1
Джелли Франческо 2 0
Марчицца Риккардо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Бираски Давиде 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Бегич Тьяс 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0

Результаты матчей

Реджана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Реджана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
3
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3
Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0
Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0

Результаты матчей

Реджана
Фрозиноне

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Реджана
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 9 4 2 3 13 - 10 14
5.
Юве Стабия
 9 4 2 3 10 - 10 14
6.
Брешия
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
8.
Чезена
 2:2 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Реджана
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
11.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
12.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
14.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
15.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
16.
Сампдория
 2:2 9 2 3 4 12 - 13 9
17.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Каррарезе
 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 2:2 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
15.
Каррарезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Сампдория
 2:2 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 2:2 5 1 2 2 10 - 10 5
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 2:2 4 0 1 3 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
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