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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Каррарезе
1:1
Второй тайм: 81'
Мантуя
0'
9' Желтая карточка
Манкузо Леонардо
17' Желтая карточка
Копполаро Мауро
45' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
58' Желтая карточка
Бриньяни Фабрицио
0:1
68' Пенальти
Манкузо Леонардо
1:1
71' Гол
Nicolas Schiavi
78' Желтая карточка
Cristiano Bani

Ход матча

9'
 
Манкузо Леонардо
17'
Копполаро Мауро
 
45'
 
Буррай Сальваторе
57'
Панико Джузеппе
Капелло Алессандро
 
57'
Капецци Леонардо
Джоване Самуэль
 
58'
 
Бриньяни Фабрицио
62'
 
Брагантини Давиде
Francesco Galuppini
62'
 
Giacomo Fedel
Antonio Fiori
63'
 
Francesco Ruocco
Tommaso Maggioni
68'
0:1
Манкузо Леонардо
71'
Nicolas Schiavi
(Чиккони Мануэль)
1:1
75'
Черри Леонардо
Финотто Маттиа
 
76'
Буа Девид
Simone Zanon
 
78'
 
Cristiano Bani

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Каррарезе
Ничья
Мантуя
3.50
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3.20
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4.10
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Все Коэффициенты
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
11
Чиккони
Мануэль
72
Simone
Zanon
20
Джоване
Самуэль
18
Nicolas
Schiavi
9
Керубини
Луиджи
28
Капелло
Алессандро
32
Финотто
Маттиа
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
6
Cristiano
Bani
21
Тримболи
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
14
Francesco
Galuppini
19
Манкузо
Леонардо
11
Antonio
Fiori
9
Alessandro
Debenedetti
Каррарезе
3-4-2-1
Мантуя
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 3 (1) 0.33
Финотто Маттиа 1 0.11
Чиккони Мануэль 1 0.11
Filippo Oliana 1 0.11
Черри Леонардо 1 0.11
Devid Bouah 1 0.11
Капецци Леонардо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0
Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.22
Манкузо Леонардо 2 (1) 0.22
Francesco Ruocco 1 0.11
Antonio Fiori 1 0.11
Francesco Galuppini 1 0.11
Солини Маттео 1 0.11
Редольфи Алекс 1 0.11
Alessandro Debenedetti 1 0.11
Буррай Сальваторе 0 0
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Nicolas Schiavi 2 0
Буа Девид 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Панико Джузеппе 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Filippo Oliana 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Черри Леонардо 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тримболи Симоне 2 1
Буррай Сальваторе 3 0
Солини Маттео 2 0
Араму Маттиа 2 0
Редольфи Алекс 2 0
Манкузо Леонардо 1 0
Francesco Galuppini 1 0
Бриньяни Фабрицио 1 0
Менса Дэвис 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
6
Каррарезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Мантуя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
2
20%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2
Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1
Мантуя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0
Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1

Результаты матчей

Каррарезе
Мантуя

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Мантуя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 2:1 9 4 2 3 13 - 10 14
5.
Юве Стабия
 1:2 9 4 2 3 10 - 10 14
6.
Брешия
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
8.
Реджана
 2:0 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
10.
Мантуя
 1:1 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
12.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
14.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
15.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
16.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
18.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
19.
Каррарезе
 1:1 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 0:2 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 1:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 2:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Юве Стабия
 1:2 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
15.
Каррарезе
 1:1 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Кремонезе
 2:1 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 0:2 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 2:1 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 1:2 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 2:0 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 0:2 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 1:1 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 1:1 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Буррай Сальваторе получил желтую карточку от судьи
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    • 17'
      Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Манкузо Леонардо получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      ГОООООЛ Каррарезе забивает
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.36. Новички получат приятный бонус!
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