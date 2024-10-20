Тур: 9. Стадион: Деи Марми.
0'
9' Желтая карточкаМанкузо Леонардо
17' Желтая карточкаКопполаро Мауро
45' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
58' Желтая карточкаБриньяни Фабрицио
0:1
69' ПенальтиМанкузо Леонардо
1:1
71' ГолNicolas Schiavi
78' Желтая карточкаCristiano Bani
90'+8
Ход матча
17'
69'
0:1
71'
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
266 Количество передач 513
-
35 Владение мячом, % 65
72
Simone
Zanon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
Бомбардиры внутри турнира
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|3 (1)
|0.33
|Чиккони Мануэль
|1
|0.11
|Финотто Маттиа
|1
|0.11
|Filippo Oliana
|1
|0.11
|Черри Леонардо
|1
|0.11
|Devid Bouah
|1
|0.11
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.22
|Манкузо Леонардо
|2 (1)
|0.22
|Francesco Ruocco
|1
|0.11
|Antonio Fiori
|1
|0.11
|Francesco Galuppini
|1
|0.11
|Солини Маттео
|1
|0.11
|Редольфи Алекс
|1
|0.11
|Alessandro Debenedetti
|1
|0.11
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Карточки
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Nicolas Schiavi
|2
|0
|Буа Девид
|2
|0
|Riccardo Palmieri
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Панико Джузеппе
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Черри Леонардо
|1
|0
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тримболи Симоне
|2
|1
|Буррай Сальваторе
|3
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Редольфи Алекс
|2
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Francesco Galuppini
|1
|0
|Бриньяни Фабрицио
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
|Cristiano Bani
|1
|0
Результаты матчей
Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
6
Каррарезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Мантуя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
2
67%
2
18%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Каррарезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2
Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1
Мантуя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0
Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1
Результаты матчей
Каррарезе
Мантуя
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Каррарезе
Мантуя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|4.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|8.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|15.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|16.
|2:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|17.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|18.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|19.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|2:2
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|20.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|2:2
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|2:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|4