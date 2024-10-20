Тур: 9. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
0'
1:0
13' ГолПрестиа Джузеппе
1:1
14' Гол в свои воротаПрестиа Джузеппе
1:2
22' ГолМёленстен Мелле
2:2
27' ГолEmanuele Adamo
45' Желтая карточкаAndrea Ciofi
Ход матча
13'
1:0
14'
1:1
22'
1:2
27'
2:2
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Andrea
Ciofi
35
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Чезена
Сампдория
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|4 (2)
|0.44
|Престиа Джузеппе
|3
|0.33
|Каргбо Аугустус
|2
|0.22
|Emanuele Adamo
|2
|0.22
|Tommaso Berti
|1
|0.11
|Бастони Симоне
|1
|0.11
|Курто Марко
|1
|0.11
|Тавшан Элаис
|1
|0.11
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|4
|0.44
|Тутино Дженнаро
|2
|0.22
|Венути Лоренцо
|2
|0.22
|Иоанну Николас
|2
|0.22
|Мёленстен Мелле
|1
|0.11
|Касами Пайтим
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
|Депаоли Фабио
|0
|0
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кало Джакомо
|4
|0
|Курто Марко
|4
|0
|Каргбо Аугустус
|3
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Andrea Ciofi
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|2
|1
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сампдория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
1
Чезена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
10
8
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
60%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
4
36%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0
Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0
Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0
Результаты матчей
Чезена
Сампдория
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Чезена
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
35
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|4.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|8.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|15.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|16.
|2:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|17.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|18.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|19.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|2:2
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|20.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|2:2
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|2:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|4