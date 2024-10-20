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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Чезена
2:2
Перерыв
Сампдория
0'
1:0
13' Гол
Престиа Джузеппе
1:1
14' Гол в свои ворота
Престиа Джузеппе
1:2
22' Гол
Мёленстен Мелле
2:2
27' Гол
Emanuele Adamo
45' Желтая карточка
Andrea Ciofi

Ход матча

13'
Престиа Джузеппе
(Кало Джакомо)
1:0
14'
1:1
Престиа Джузеппе
22'
1:2
Мёленстен Мелле
27'
Emanuele Adamo
(Кало Джакомо)
2:2
45'
Andrea Ciofi
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Чезена
Ничья
Сампдория
3.05
3.10
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3.40
Все Коэффициенты
1
Писсери
Маттео
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
30
Бастони
Симоне
70
Matteo
Francesconi
35
Кало
Джакомо
7
Доннарумма
Даниэле
14
Tommaso
Berti
9
Cristian
Shpendi
33
Сильвестри
Марко
24
Берешиньски
Бартош
5
Риччо
Алессандро
31
Stipe
Vulikic
18
Венути
Лоренцо
80
Бенедетти
Леонардо
17
Мёленстен
Мелле
14
Касами
Пайтим
44
Иоанну
Николас
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
Чезена
3-4-2-1
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Чезена
Сампдория

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 4 (2) 0.44
Престиа Джузеппе 3 0.33
Каргбо Аугустус 2 0.22
Emanuele Adamo 2 0.22
Tommaso Berti 1 0.11
Бастони Симоне 1 0.11
Курто Марко 1 0.11
Тавшан Элаис 1 0.11
Доннарумма Даниэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.44
Тутино Дженнаро 2 0.22
Венути Лоренцо 2 0.22
Иоанну Николас 2 0.22
Мёленстен Мелле 1 0.11
Касами Пайтим 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Депаоли Фабио 0 0

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 4 0
Курто Марко 4 0
Каргбо Аугустус 3 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Престиа Джузеппе 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Andrea Ciofi 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 2 1
Stipe Vulikic 2 1
Берешиньски Бартош 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сампдория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
1
Чезена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

10
8
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
60%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
4
36%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0
Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0
Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0

Результаты матчей

Чезена
Сампдория

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Чезена
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 9 4 2 3 13 - 10 14
5.
Юве Стабия
 9 4 2 3 10 - 10 14
6.
Брешия
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
8.
Чезена
 2:2 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Реджана
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
11.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
12.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
14.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
15.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
16.
Сампдория
 2:2 9 2 3 4 12 - 13 9
17.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Каррарезе
 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 2:2 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
15.
Каррарезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Сампдория
 2:2 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 2:2 5 1 2 2 10 - 10 5
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 2:2 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Андреа Чоффи получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Кало Джакомо сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Эммануэль Адамо бьет в цель!
  • 22'
    Г О О О О Л - Мёленстен Мелле бьет в цель!
  • 14'
    Г О О О О Л - Престиа Джузеппе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 13'
    Кало Джакомо сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Чезена
Ничья
Сампдория
3.05
3.10
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3.40
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Где смотреть матч Чезена 2:2 Сампдория онлайн

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Чезена
Сампдория
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