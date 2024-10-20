  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Чезена
3:5
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
13' Гол
Престиа Джузеппе
1:1
14' Гол в свои ворота
Престиа Джузеппе
1:2
22' Гол
Мёленстен Мелле
2:2
27' Гол
Emanuele Adamo
45' Желтая карточка
Andrea Ciofi
53' Желтая карточка
Иоанну Николас
2:3
55' Гол
Мёленстен Мелле
2:4
61' Гол
Тутино Дженнаро
3:4
64' Гол
Каргбо Аугустус
78' Желтая карточка
Венути Лоренцо
3:5
88' Гол
Акинсанмиро Эбенезер
90' Желтая карточка
Каргбо Аугустус
90' Красная карточка
Каргбо Аугустус
90' Желтая карточка
Ван Хойдонк Сидней
90'+6

Ход матча

13'
Престиа Джузеппе
(Кало Джакомо)
1:0
14'
1:1
Престиа Джузеппе
22'
1:2
Мёленстен Мелле
27'
Emanuele Adamo
(Кало Джакомо)
2:2
45'
Andrea Ciofi
 
53'
 
Иоанну Николас
55'
2:3
Мёленстен Мелле
(Иоанну Николас)
61'
Каргбо Аугустус
Matteo Francesconi
 
61'
 
Депаоли Фабио
Иоанну Николас
61'
2:4
Тутино Дженнаро
(Депаоли Фабио)
64'
Каргбо Аугустус
(Доннарумма Даниэле)
3:4
67'
Селия Раффаэле
Мангравити Массимилиано
 
73'
 
Беллемо Алессандро
Касами Пайтим
73'
 
Акинсанмиро Эбенезер
Бенедетти Леонардо
78'
 
Венути Лоренцо
82'
Тавшан Элаис
Доннарумма Даниэле
 
82'
Ван Хойдонк Сидней
Престиа Джузеппе
 
83'
 
Ла Гумина Антонино
Кода Массимо
84'
 
Simone Giordano
Венути Лоренцо
88'
3:5
Акинсанмиро Эбенезер
(Тутино Дженнаро)
90'
Каргбо Аугустус
 
90'
Каргбо Аугустус
 
90'
Ван Хойдонк Сидней
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 448 Количество передач 407
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Писсери
Маттео
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
30
Бастони
Симоне
70
Matteo
Francesconi
35
Кало
Джакомо
7
Доннарумма
Даниэле
14
Tommaso
Berti
9
Cristian
Shpendi
33
Сильвестри
Марко
24
Берешиньски
Бартош
5
Риччо
Алессандро
31
Stipe
Vulikic
18
Венути
Лоренцо
80
Бенедетти
Леонардо
17
Мёленстен
Мелле
14
Касами
Пайтим
44
Иоанну
Николас
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
Чезена
3-4-2-1
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Чезена
Сампдория

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 4 (2) 0.44
Каргбо Аугустус 3 0.33
Престиа Джузеппе 3 0.33
Emanuele Adamo 2 0.22
Tommaso Berti 1 0.11
Бастони Симоне 1 0.11
Курто Марко 1 0.11
Тавшан Элаис 1 0.11
Доннарумма Даниэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.44
Тутино Дженнаро 3 0.33
Иоанну Николас 2 0.22
Венути Лоренцо 2 0.22
Мёленстен Мелле 2 0.22
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.11
Депаоли Фабио 0 0
Касами Пайтим 0 0
Беллемо Алессандро 0 0

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргбо Аугустус 4 1
Кало Джакомо 4 0
Курто Марко 4 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Andrea Ciofi 2 0
Престиа Джузеппе 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 3 1
Stipe Vulikic 2 1
Берешиньски Бартош 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Венути Лоренцо 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Чезена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
5
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
1
Чезена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сампдория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

14
12
11 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
4
29%
1
8%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
44%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

18
14
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
5
28%
1
7%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0
Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0
Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0

Результаты матчей

Чезена
Сампдория

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Чезена
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 9 4 2 3 13 - 10 14
5.
Юве Стабия
 9 4 2 3 10 - 10 14
6.
Брешия
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
8.
Реджана
 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
12.
Чезена
 9 3 2 4 16 - 17 11
13.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
14.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
15.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
16.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
17.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Каррарезе
 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Чезена
 5 3 1 1 13 - 10 10
5.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
10.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Весь список

Топ нарушителей
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Андреа Чоффи получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Кало Джакомо сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Эммануэль Адамо бьет в цель!
    • 22'
      Г О О О О Л - Мёленстен Мелле бьет в цель!
    • 14'
      Г О О О О Л - Престиа Джузеппе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 13'
      Кало Джакомо сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Престиа Джузеппе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Чезена 3:5 Сампдория онлайн

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