Тур: 9. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
0'
1:0
13' ГолПрестиа Джузеппе
1:1
14' Гол в свои воротаПрестиа Джузеппе
1:2
22' ГолМёленстен Мелле
2:2
27' ГолEmanuele Adamo
45' Желтая карточкаAndrea Ciofi
53' Желтая карточкаИоанну Николас
2:3
55' ГолМёленстен Мелле
2:4
61' ГолТутино Дженнаро
3:4
64' ГолКаргбо Аугустус
78' Желтая карточкаВенути Лоренцо
3:5
88' ГолАкинсанмиро Эбенезер
90' Желтая карточкаКаргбо Аугустус
90' Красная карточкаКаргбо Аугустус
90' Желтая карточкаВан Хойдонк Сидней
90'+6
Ход матча
13'
1:0
14'
1:1
22'
1:2
27'
2:2
45'
53'
55'
61'
2:4
64'
78'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
448 Количество передач 407
-
52 Владение мячом, % 48
15
Andrea
Ciofi
35
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Чезена
Сампдория
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|4 (2)
|0.44
|Каргбо Аугустус
|3
|0.33
|Престиа Джузеппе
|3
|0.33
|Emanuele Adamo
|2
|0.22
|Tommaso Berti
|1
|0.11
|Бастони Симоне
|1
|0.11
|Курто Марко
|1
|0.11
|Тавшан Элаис
|1
|0.11
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|4
|0.44
|Тутино Дженнаро
|3
|0.33
|Иоанну Николас
|2
|0.22
|Венути Лоренцо
|2
|0.22
|Мёленстен Мелле
|2
|0.22
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.11
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Касами Пайтим
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргбо Аугустус
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|0
|Курто Марко
|4
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Andrea Ciofi
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|3
|1
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Венути Лоренцо
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
5
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
1
Чезена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сампдория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
14
12
11 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
4
29%
1
8%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
44%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
18
14
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
5
28%
1
7%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0
Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0
Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0
Результаты матчей
Чезена
Сампдория
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Чезена
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
45
27
27
18
18
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3