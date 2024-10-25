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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Специя
0:0
Конец матча
Бари
0'
29' Желтая карточка
Лелла Нунцио
45' Желтая карточка
Солери Эдоардо
45' Желтая карточка
Новакович Андрия
45' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
72' Желтая карточка
Nosa Edward Obaretin
90'+3

Ход матча

20'
 
Новакович Андрия
Фавилли Андреа
25'
Кассата Франческо
Бандинелли Филиппо
 
29'
 
Лелла Нунцио
45'
Солери Эдоардо
 
45'
 
Новакович Андрия
45'
Эспозито Сальваторе
 
46'
Чолак Антонио-Мирко
Солери Эдоардо
 
69'
Виньяли Лука
Реца Аркадиуш
 
72'
 
Nosa Edward Obaretin
77'
 
Оливери Андреа
Фавазули Костантино
77'
 
Шимич Лоренцо
Nosa Edward Obaretin
82'
Канделари Пьетро
Элия Сальваторе
 
82'
Ди Серио Джузеппе
Эспозито Франческо
 
84'
 
Белломо Никола
Ласанья Кевин
84'
 
Сако Коли
Майта Маттиа

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 430 Количество передач 306
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
66
Гори
Стефано
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
7
Элия
Сальваторе
8
Надь
Адам
5
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
13
Реца
Аркадиуш
27
Солери
Эдоардо
9
Эспозито
Франческо
1
Радунович
Борис
3
Мантовани
Валерио
23
Викари
Франческо
55
Nosa
Edward
Obaretin
27
Фавазули
Костантино
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
28
Лелла
Нунцио
93
Дорваль
Мехди
15
Ласанья
Кевин
99
Фавилли
Андреа
Специя
3-5-2
Бари
3-5-2

История личных встреч

Специя
Бари

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
4:3
СB
1:0
СB
0:3
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:1
СB
3:2
К
1:0
СB
2:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Среднее время на гол

72
62

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.44
0.38

Среднее время на гол

62
240

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
95

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 4 0.4
Бертола Николо 3 0.3
Эспозито Сальваторе 2 (2) 0.2
Христов Петко 2 0.2
Солери Эдоардо 2 0.2
Аурелио Джузеппе 1 0.1
Матею Алеш 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Чолак Антонио-Мирко 0 0
Ди Серио Джузеппе 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорваль Мехди 2 0.2
Ласанья Кевин 2 0.2
Пучино Раффаэле 1 0.1
Майта Маттиа 1 0.1
Риччи Джакомо 1 0.1
Фавилли Андреа 1 0.1
Новакович Андрия 1 0.1
Мантовани Валерио 1 0.1
Лелла Нунцио 1 0.1
Сгарби Лоренцо 0 0
Бенали Ахмед 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Сибилли Джузеппе 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 4 0
Солери Эдоардо 3 0
Бертола Николо 3 0
Надь Адам 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Христов Петко 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Фальчинелли Диего 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Виньяли Лука 1 0
Кассата Франческо 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 4 0
Лелла Нунцио 2 1
Пучино Раффаэле 3 0
Майта Маттиа 2 0
Новакович Андрия 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Оливери Андреа 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Радунович Борис 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Сако Коли 1 0
Nosa Edward Obaretin 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
5
Специя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2
Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0
Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3
Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1

Результаты матчей

Специя
Бари

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Специя
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 9 4 2 3 13 - 10 14
5.
Юве Стабия
 9 4 2 3 10 - 10 14
6.
Брешия
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
8.
Реджана
 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
12.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
13.
Чезена
 9 3 2 4 16 - 17 11
14.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
15.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
16.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
17.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Каррарезе
 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Чезена
 5 3 1 1 13 - 10 10
5.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
10.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Чезена Cristian Shpendi 4
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Топ нарушителей
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 3
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