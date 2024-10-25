Тур: 10. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
29' Желтая карточкаЛелла Нунцио
45' Желтая карточкаСолери Эдоардо
45' Желтая карточкаНовакович Андрия
45' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
72' Желтая карточкаNosa Edward Obaretin
90'+3
Ход матча
29'
45'
45'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
430 Количество передач 306
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
66
Гори
Стефано
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
32 Виньяли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Специя
Бари
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.44
Среднее время на гол
72
62
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.44
0.38
Среднее время на гол
62
240
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
95
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|4
|0.4
|Бертола Николо
|3
|0.3
|Эспозито Сальваторе
|2 (2)
|0.2
|Христов Петко
|2
|0.2
|Солери Эдоардо
|2
|0.2
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.1
|Матею Алеш
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|0
|0
|Ди Серио Джузеппе
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дорваль Мехди
|2
|0.2
|Ласанья Кевин
|2
|0.2
|Пучино Раффаэле
|1
|0.1
|Майта Маттиа
|1
|0.1
|Риччи Джакомо
|1
|0.1
|Фавилли Андреа
|1
|0.1
|Новакович Андрия
|1
|0.1
|Мантовани Валерио
|1
|0.1
|Лелла Нунцио
|1
|0.1
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Бенали Ахмед
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Сибилли Джузеппе
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Бертола Николо
|3
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Лелла Нунцио
|2
|1
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Майта Маттиа
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
|Nosa Edward Obaretin
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
5
Специя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2
Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0
Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3
Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1
Результаты матчей
Специя
Бари
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Специя
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
28
19
19
19
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3