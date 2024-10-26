Тур: 10. Стадион: Ренцо Барбера.
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
20
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
10 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Oliver Urso
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Палермо
Реджана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|3
|0.3
|Анри Тома
|1
|0.1
|Верре Валерио
|1
|0.1
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.1
|Сегре Джакопо
|1
|0.1
|Гомес Клаудио
|1
|0.1
|Бания Раян
|1
|0.1
|Диаките Салим
|1
|0.1
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.1
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|0.2
|Видо Лука
|2 (1)
|0.2
|Портанова Маноло
|2
|0.2
|Matteo Maggio
|1
|0.1
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.1
|Серсанти Алессандро
|1
|0.1
|Штулац Лео
|0
|0
|Маррас Мануэль
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Лунн Кристоффер
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Вергара Антонио
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|1
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|1
|0
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
7
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Реджана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
4
36%
4
40%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0
Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2
Реджана
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4
Результаты матчей
Палермо
Реджана
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Палермо
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
22
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|10
|5
|5
|0
|14 - 7
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|4.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|7.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|8.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|9.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|11.
|0:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|14.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|15.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|16.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|17.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|18.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|19.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|12.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|16.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|19.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|3.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|11.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3