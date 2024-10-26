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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Палермо
1:0
Первый тайм: 26'
Реджана
0'
1:0
15' Гол
Гомес Клаудио

Ход матча

15'
Гомес Клаудио
(Ди Франческо Федерико)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Реджана
1.90
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4.60
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Все Коэффициенты
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
6
Гомес
Клаудио
11
Инсинье
Роберто
8
Сегре
Джакопо
26
Верре
Валерио
17
Ди
Франческо
Федерико
20
Анри
Тома
22
Барди
Франческо
15
Фьямоцци
Риккардо
13
Мерони
Андреа
44
Lorenzo
Lucchesi
24
Фонтанаросса
Алессандро
7
Маррас
Мануэль
6
Штулац
Лео
5
Серсанти
Алессандро
25
Lorenzo
Ignacchiti
80
Natan
Girma
10
Видо
Лука
Палермо
4-1-4-1
Реджана
4-3-2-1

История личных встреч

Палермо
Реджана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:3
К
3:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 3 0.3
Анри Тома 1 0.1
Верре Валерио 1 0.1
Ди Мариано Франческо 1 0.1
Сегре Джакопо 1 0.1
Гомес Клаудио 1 0.1
Бания Раян 1 0.1
Диаките Салим 1 0.1
Брунори Маттео 1 (1) 0.1
Ди Франческо Федерико 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.2
Видо Лука 2 (1) 0.2
Портанова Маноло 2 0.2
Matteo Maggio 1 0.1
Рейнхарт Тобиас 1 0.1
Серсанти Алессандро 1 0.1
Штулац Лео 0 0
Маррас Мануэль 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Диаките Салим 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оквонкво Орджи 3 0
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Портанова Маноло 2 0
Вергара Антонио 2 0
Matteo Maggio 2 0
Natan Girma 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Серсанти Алессандро 1 0
Фонтанаросса Алессандро 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0
Lorenzo Lucchesi 1 0

Результаты матчей

Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
7
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Реджана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0
Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2
Реджана
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4

Результаты матчей

Палермо
Реджана

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Палермо
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
2
3
3
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 1:0 10 5 2 3 14 - 10 17
5.
Юве Стабия
 1:0 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Палермо
 2:0 10 4 3 3 12 - 9 15
7.
Чезена
 1:0 10 4 2 4 17 - 17 14
8.
Брешия
 0:1 10 4 1 5 14 - 15 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 0:2 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Салернитана
 0:1 10 3 2 5 10 - 13 11
15.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
16.
Козенца
 0:1 10 2 4 4 7 - 10 10
17.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Каррарезе
 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 1:0 6 4 1 1 14 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 0:1 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 0:2 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Кремонезе
 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Салернитана
 0:1 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Козенца
 0:1 6 2 1 3 3 - 5 7
12.
Юве Стабия
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
14.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
15.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
16.
Палермо
 2:0 4 1 2 1 3 - 2 5
17.
Каррарезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Юве Стабия
 1:0 6 3 2 1 6 - 5 11
3.
Палермо
 2:0 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Кремонезе
 1:0 5 3 0 2 10 - 7 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
10.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
11.
Салернитана
 0:1 5 1 1 3 3 - 5 4
12.
Брешия
 0:1 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Реджана
 0:2 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 0:1 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 1:0 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 3
Весь список
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