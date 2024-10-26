  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Палермо
2:0
Конец матча
Реджана
0'
1:0
15' Гол
Гомес Клаудио
2:0
26' Гол
Анри Тома
48' Желтая карточка
Lorenzo Ignacchiti
50' Желтая карточка
Маррас Мануэль
75' Желтая карточка
Гомес Клаудио
90'+7

Ход матча

15'
Гомес Клаудио
(Ди Франческо Федерико)
1:0
26'
Анри Тома
2:0
46'
 
Портанова Маноло
Natan Girma
48'
 
Lorenzo Ignacchiti
50'
 
Маррас Мануэль
65'
Неделчару Ионуц
Бания Раян
 
65'
Aljosa Vasic
Верре Валерио
 
66'
 
Matteo Maggio
Lorenzo Ignacchiti
66'
 
Вергара Антонио
Маррас Мануэль
66'
 
Оквонкво Орджи
Видо Лука
72'
Лунн Кристоффер
Чеккарони Пьетро
 
73'
Ле Дуарон Жереми
Анри Тома
 
75'
Гомес Клаудио
 
78'
 
Петтинари Стефано
Штулац Лео
86'
Alessio Buttaro
Инсинье Роберто
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 426 Количество передач 397
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
6
Гомес
Клаудио
11
Инсинье
Роберто
8
Сегре
Джакопо
26
Верре
Валерио
17
Ди
Франческо
Федерико
20
Анри
Тома
22
Барди
Франческо
15
Фьямоцци
Риккардо
13
Мерони
Андреа
44
Lorenzo
Lucchesi
24
Фонтанаросса
Алессандро
7
Маррас
Мануэль
6
Штулац
Лео
5
Серсанти
Алессандро
25
Lorenzo
Ignacchiti
80
Natan
Girma
10
Видо
Лука
Палермо
4-1-4-1
Реджана
4-3-2-1

История личных встреч

Палермо
Реджана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:3
К
3:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 3 0.3
Анри Тома 2 0.2
Верре Валерио 1 0.1
Ди Мариано Франческо 1 0.1
Сегре Джакопо 1 0.1
Гомес Клаудио 1 0.1
Бания Раян 1 0.1
Диаките Салим 1 0.1
Брунори Маттео 1 (1) 0.1
Ди Франческо Федерико 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.2
Видо Лука 2 (1) 0.2
Портанова Маноло 2 0.2
Matteo Maggio 1 0.1
Рейнхарт Тобиас 1 0.1
Серсанти Алессандро 1 0.1
Штулац Лео 0 0
Маррас Мануэль 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Диаките Салим 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оквонкво Орджи 3 0
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Маррас Мануэль 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Портанова Маноло 2 0
Вергара Антонио 2 0
Matteo Maggio 2 0
Lorenzo Ignacchiti 2 0
Natan Girma 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Серсанти Алессандро 1 0
Фонтанаросса Алессандро 1 0
Lorenzo Lucchesi 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Реджана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
7
Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Реджана
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
15%
2
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0
Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2
Реджана
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4

Результаты матчей

Палермо
Реджана

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Палермо
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 10 6 3 1 20 - 10 21
2.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
8.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Каррарезе
 3:0 10 3 2 5 11 - 13 11
15.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
16.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
17.
Модена
 0:1 10 2 4 4 14 - 15 10
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Читтаделла
 0:3 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 1:0 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Каррарезе
 3:0 5 2 2 1 6 - 3 8
8.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Модена
 0:1 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
16.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
17.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 0:3 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 0:3 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 3:0 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 0:1 5 0 3 2 6 - 8 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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