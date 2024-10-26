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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Первый тайм: 29'
Салернитана
0'
11' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
12' Желтая карточка
Майер Жан
1:0
20' Гол
Коллоколо Микеле

Ход матча

11'
Коллоколо Микеле
 
12'
Майер Жан
 
20'
Коллоколо Микеле
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Салернитана
3.65
3.70
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4.40
Все Коэффициенты
1
Фулиньяти
Андреа
4
Барбьери
Томмазо
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
98
Дзанимачча
Лука
37
Майер
Жан
18
Коллоколо
Микеле
27
Вандепутте
Яри
20
Васкес
Франко
90
Бонаццоли
Федерико
1
Фиорилло
Винченцо
30
Стоянович
Петар
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
73
Аматуччи
Лоренцо
21
Сориано
Роберто
31
Верде
Даниэле
9
Сими
Нванкво
7
Тонгья
Франко
Кремонезе
4-4-2
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Салернитана

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СB
0:1
СB
2:1
СB
3:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СCA
2:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
99

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 2 0.2
Серникола Леонардо 2 0.2
Коллоколо Микеле 2 0.2
Васкес Франко 2 (1) 0.2
Йонсен Деннис 1 0.1
Буонаюто Кристиан 1 0.1
Кастаньетти Микеле 1 0.1
Антов Валентин 1 0.1
Барбьери Томмазо 1 0.1
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сими Нванкво 2 (1) 0.2
Браф Джейден 2 0.2
Тонгья Франко 2 0.2
Тельо Андрес 1 0.1
Валенсия Диего 1 0.1
Данилюк Флавиус 1 0.1
Феррари Джанмарко 0 0
Верде Даниэле 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандепутте Яри 3 0
Насти Марко 3 0
Пикель Шарль 1 1
Майер Жан 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Антов Валентин 2 0
Барбьери Томмазо 2 0
Васкес Франко 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 4 0
Тельо Андрес 4 0
Каллон Яя 2 1
Сориано Роберто 2 0
Торрегросса Эрнесто 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Феррари Джанмарко 1 0
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Браф Джейден 1 0
Данилюк Флавиус 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Кремонезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Салернитана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
4
Кремонезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Салернитана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Пропущено

7
9
7 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
3
33%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Пропущено

10
13
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
10%
3
23%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0
Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0
Салернитана
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1
Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2

Результаты матчей

Кремонезе
Салернитана

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
4
1
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 1:0 10 5 2 3 14 - 10 17
5.
Юве Стабия
 1:0 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Палермо
 2:0 10 4 3 3 12 - 9 15
7.
Чезена
 1:0 10 4 2 4 17 - 17 14
8.
Брешия
 0:1 10 4 1 5 14 - 15 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 0:2 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Салернитана
 0:1 10 3 2 5 10 - 13 11
15.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
16.
Козенца
 0:1 10 2 4 4 7 - 10 10
17.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Каррарезе
 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 1:0 6 4 1 1 14 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 0:1 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 0:2 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Кремонезе
 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Салернитана
 0:1 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Козенца
 0:1 6 2 1 3 3 - 5 7
12.
Юве Стабия
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
14.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
15.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
16.
Палермо
 2:0 4 1 2 1 3 - 2 5
17.
Каррарезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Юве Стабия
 1:0 6 3 2 1 6 - 5 11
3.
Палермо
 2:0 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Кремонезе
 1:0 5 3 0 2 10 - 7 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
10.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
11.
Салернитана
 0:1 5 1 1 3 3 - 5 4
12.
Брешия
 0:1 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Реджана
 0:2 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 0:1 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 1:0 4 0 1 3 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Салернитана
3.65
3.70
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4.40
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Где смотреть матч Кремонезе 1:0 Салернитана онлайн

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Кремонезе
Салернитана
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