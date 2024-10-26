Тур: 10. Стадион: Джованни Цини.
1:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
11'
12'
20'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
37
Майер
Жан
15
Бронн
Дилан
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
-
11 Каллон ЯяНападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
История личных встреч
Кремонезе
Салернитана
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
99
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насти Марко
|2
|0.2
|Серникола Леонардо
|2
|0.2
|Коллоколо Микеле
|2
|0.2
|Васкес Франко
|2 (1)
|0.2
|Йонсен Деннис
|1
|0.1
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.1
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.1
|Антов Валентин
|1
|0.1
|Барбьери Томмазо
|1
|0.1
|Майер Жан
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.2
|Браф Джейден
|2
|0.2
|Тонгья Франко
|2
|0.2
|Тельо Андрес
|1
|0.1
|Валенсия Диего
|1
|0.1
|Данилюк Флавиус
|1
|0.1
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|Верде Даниэле
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Пикель Шарль
|1
|1
|Майер Жан
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Сориано Роберто
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Кремонезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Салернитана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
4
Кремонезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Салернитана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Пропущено
7
9
7 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
3
33%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Пропущено
10
13
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
10%
3
23%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0
Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0
Салернитана
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1
Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2
Результаты матчей
Кремонезе
Салернитана
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
41
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
45
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|10
|5
|5
|0
|14 - 7
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|4.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|7.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|8.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|9.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|11.
|0:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|14.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|15.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|16.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|17.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|18.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|19.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|12.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|16.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|19.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|3.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|11.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3