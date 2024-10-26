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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Чезена
1:0
Первый тайм: 27'
Брешия
0'
10' Желтая карточка
Тавшан Элаис
1:0
15' Пенальти
Cristian Shpendi
18' Желтая карточка
Бастони Симоне

Ход матча

10'
Тавшан Элаис
 
15'
Cristian Shpendi
1:0
18'
Бастони Симоне
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Чезена
Ничья
Брешия
3.45
3.70
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4.90
Все Коэффициенты
1
Писсери
Маттео
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
7
Доннарумма
Даниэле
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
14
Tommaso
Berti
20
Тавшан
Элаис
9
Cristian
Shpendi
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
19
Коррадо
Никколо
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
8
Бьярнасон
Биркир
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
7
Ante
Matej
Juric
32
Папетти
Андреа
Чезена
3-4-2-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Чезена
Брешия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:3
СB
0:0
СB
2:1
СB
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СB
0:1
СB
2:0
СB
3:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
96

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 4 (2) 0.4
Каргбо Аугустус 3 0.3
Престиа Джузеппе 3 0.3
Emanuele Adamo 2 0.2
Tommaso Berti 1 0.1
Бастони Симоне 1 0.1
Курто Марко 1 0.1
Тавшан Элаис 1 0.1
Доннарумма Даниэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.2
Боррелли Дженнаро 2 0.2
Ante Matej Juric 2 0.2
Мончини Габриэле 2 (1) 0.2
Веррет Маттиас 1 0.1
Коррадо Никколо 1 0.1
Бьярнасон Биркир 1 0.1
Олзер Джакомо 1 0.1
Бесаджо Микеле 1 0.1
Riccardo Fogliata 1 0.1
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Галацци Николас 0 0

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргбо Аугустус 4 1
Кало Джакомо 4 0
Курто Марко 4 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Andrea Ciofi 2 0
Престиа Джузеппе 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Адорни Давиде 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Бесаджо Микеле 2 0
Ante Matej Juric 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Кистана Андреа 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Zylyf Muca 1 0

Результаты матчей

Чезена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
2
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

0
8
Чезена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брешия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

14
4
11 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
4
29%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
75%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
67%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

18
14
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
28%
3
21%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1
Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1
Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2

Результаты матчей

Чезена
Брешия

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Чезена
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Кремонезе
 1:0 10 5 2 3 14 - 10 17
5.
Юве Стабия
 1:0 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Палермо
 2:0 10 4 3 3 12 - 9 15
7.
Чезена
 1:0 10 4 2 4 17 - 17 14
8.
Брешия
 0:1 10 4 1 5 14 - 15 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 0:2 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Салернитана
 0:1 10 3 2 5 10 - 13 11
15.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
16.
Козенца
 0:1 10 2 4 4 7 - 10 10
17.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Каррарезе
 9 2 2 5 8 - 13 8
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 1:0 6 4 1 1 14 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 0:1 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Реджана
 0:2 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Кремонезе
 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Салернитана
 0:1 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Козенца
 0:1 6 2 1 3 3 - 5 7
12.
Юве Стабия
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
14.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
15.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
16.
Палермо
 2:0 4 1 2 1 3 - 2 5
17.
Каррарезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Юве Стабия
 1:0 6 3 2 1 6 - 5 11
3.
Палермо
 2:0 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Кремонезе
 1:0 5 3 0 2 10 - 7 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
10.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
11.
Салернитана
 0:1 5 1 1 3 3 - 5 4
12.
Брешия
 0:1 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Реджана
 0:2 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 0:1 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 1:0 4 0 1 3 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Юве Стабия Адоранте Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Чезена
Ничья
Брешия
3.45
3.70
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4.90
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Чезена
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