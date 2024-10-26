Тур: 10. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
0'
10' Желтая карточкаТавшан Элаис
1:0
15' ПенальтиCristian Shpendi
18' Желтая карточкаБастони Симоне
Ход матча
10'
15'
1:0
18'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
15
Andrea
Ciofi
35
Кало
Джакомо
20
Тавшан
Элаис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
79 Enea Pitti
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Чезена
Брешия
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
96
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|4 (2)
|0.4
|Каргбо Аугустус
|3
|0.3
|Престиа Джузеппе
|3
|0.3
|Emanuele Adamo
|2
|0.2
|Tommaso Berti
|1
|0.1
|Бастони Симоне
|1
|0.1
|Курто Марко
|1
|0.1
|Тавшан Элаис
|1
|0.1
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|2
|0.2
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.2
|Ante Matej Juric
|2
|0.2
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.2
|Веррет Маттиас
|1
|0.1
|Коррадо Никколо
|1
|0.1
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.1
|Олзер Джакомо
|1
|0.1
|Бесаджо Микеле
|1
|0.1
|Riccardo Fogliata
|1
|0.1
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргбо Аугустус
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|0
|Курто Марко
|4
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Andrea Ciofi
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Адорни Давиде
|3
|0
|Веррет Маттиас
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Бесаджо Микеле
|2
|0
|Ante Matej Juric
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Кистана Андреа
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
2
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
0
8
Чезена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брешия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
14
4
11 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
4
29%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
75%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
67%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
18
14
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
28%
3
21%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1
Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1
Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2
Результаты матчей
Чезена
Брешия
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Чезена
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
45
27
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|10
|5
|5
|0
|14 - 7
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|4.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|7.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|8.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|9.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|11.
|0:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|14.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|15.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|16.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|17.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|18.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|19.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|12.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|16.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|19.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|3.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|11.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3