  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Чезена
2:0
Конец матча
Брешия
0'
10' Желтая карточка
Тавшан Элаис
1:0
15' Пенальти
Cristian Shpendi
18' Желтая карточка
Бастони Симоне
33' Желтая карточка
Кало Джакомо
2:0
53' Пенальти
Cristian Shpendi
54' Желтая карточка
Писсери Маттео
76' Желтая карточка
Адорни Давиде
90' Желтая карточка
Престиа Джузеппе
90'+8

Ход матча

10'
Тавшан Элаис
 
15'
Cristian Shpendi
1:0
18'
Бастони Симоне
 
33'
Кало Джакомо
 
46'
 
Patrick Nuamah
Бьярнасон Биркир
53'
Cristian Shpendi
2:0
54'
Писсери Маттео
 
58'
 
Боррелли Дженнаро
Олзер Джакомо
59'
 
Бертаньоли Массимо
Коррадо Никколо
61'
Мендичино Леонардо
Тавшан Элаис
 
71'
 
Пагера Фабрицио
Веррет Маттиас
71'
Сисей Йозеф
Emanuele Adamo
 
72'
Matteo Francesconi
Tommaso Berti
 
72'
Антонуччи Мирко
Бастони Симоне
 
76'
 
Адорни Давиде
78'
Simone Pieraccini
Мангравити Массимилиано
 
85'
 
Бьянки Флавио
Бесаджо Микеле
90'
Престиа Джузеппе
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 334 Количество передач 424
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Писсери
Маттео
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
7
Доннарумма
Даниэле
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
14
Tommaso
Berti
20
Тавшан
Элаис
9
Cristian
Shpendi
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
19
Коррадо
Никколо
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
8
Бьярнасон
Биркир
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
7
Ante
Matej
Juric
32
Папетти
Андреа
Чезена
3-4-2-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Чезена
Брешия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:3
СB
0:0
СB
2:1
СB
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СB
0:1
СB
2:0
СB
3:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
96

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 6 (4) 0.6
Каргбо Аугустус 3 0.3
Престиа Джузеппе 3 0.3
Emanuele Adamo 2 0.2
Tommaso Berti 1 0.1
Бастони Симоне 1 0.1
Курто Марко 1 0.1
Тавшан Элаис 1 0.1
Доннарумма Даниэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.2
Боррелли Дженнаро 2 0.2
Ante Matej Juric 2 0.2
Мончини Габриэле 2 (1) 0.2
Веррет Маттиас 1 0.1
Коррадо Никколо 1 0.1
Бьярнасон Биркир 1 0.1
Олзер Джакомо 1 0.1
Бесаджо Микеле 1 0.1
Riccardo Fogliata 1 0.1
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Галацци Николас 0 0

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргбо Аугустус 4 1
Кало Джакомо 5 0
Курто Марко 4 0
Престиа Джузеппе 2 0
Писсери Маттео 2 0
Бастони Симоне 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Andrea Ciofi 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Бесаджо Микеле 2 0
Ante Matej Juric 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Кистана Андреа 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Zylyf Muca 1 0

Результаты матчей

Чезена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
2
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Брешия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

0
8
Чезена
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Брешия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

16
4
12 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
5
31%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
75%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

20
14
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
6
30%
3
21%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
1
5%
3
21%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1
Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1
Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2

Результаты матчей

Чезена
Брешия

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Чезена
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
2
3
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 10 6 3 1 20 - 10 21
2.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
8.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Каррарезе
 3:0 10 3 2 5 11 - 13 11
15.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
16.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
17.
Модена
 0:1 10 2 4 4 14 - 15 10
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Читтаделла
 0:3 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 1:0 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Каррарезе
 3:0 5 2 2 1 6 - 3 8
8.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Модена
 0:1 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
16.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
17.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 0:3 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 0:3 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 3:0 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 0:1 5 0 3 2 6 - 8 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
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    • 46'
      Бьярнасон Биркир уходит с поля. Patrick Nuamah выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Чезена 2:0 Брешия онлайн

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