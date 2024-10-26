  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Каррарезе
3:0
Второй тайм: 64'
Читтаделла

Ход матча

13'
Черри Леонардо
(Чиккони Мануэль)
1:0
27'
Черри Леонардо
2:0
37'
Керубини Луиджи
(Чиккони Мануэль)
3:0
46'
 
Mario Ravasio
Кассано Клаудио
60'
Финотто Маттиа
Черри Леонардо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Каррарезе
Ничья
Читтаделла
2.47
3.30
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3.35
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Все Коэффициенты
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
11
Чиккони
Мануэль
13
Буа
Девид
8
Riccardo
Palmieri
18
Nicolas
Schiavi
9
Керубини
Луиджи
82
Капецци
Леонардо
90
Черри
Леонардо
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
4
Анжели
Маттео
26
Паван
Никола
32
Машанджело
Эдоардо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
10
Кассано
Клаудио
11
Дезогус
Якопо
21
Рабби
Симоне
Каррарезе
3-4-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Каррарезе
Читтаделла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Леонардо 3 0.3
Nicolas Schiavi 3 (1) 0.3
Чиккони Мануэль 1 0.1
Финотто Маттиа 1 0.1
Filippo Oliana 1 0.1
Керубини Луиджи 1 0.1
Devid Bouah 1 0.1
Капецци Леонардо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.2
Кариссони Лоренцо 1 0.1
Mario Ravasio 1 0.1
Рабби Симоне 1 0.1
Кассано Клаудио 1 0.1
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Nicolas Schiavi 2 0
Буа Девид 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Панико Джузеппе 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Filippo Oliana 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Черри Леонардо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 3 1
Francesco Amatucci 4 0
Бранка Симоне 3 0
Анжели Маттео 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Вита Алессио 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Рабби Симоне 2 0
Federico Casolari 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Кастари Элхан 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Mario Ravasio 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
1
Каррарезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2
Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0

Результаты матчей

Каррарезе
Читтаделла

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 10 6 3 1 20 - 10 21
2.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
8.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Каррарезе
 3:0 10 3 2 5 11 - 13 11
15.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
16.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
17.
Модена
 0:1 10 2 4 4 14 - 15 10
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Читтаделла
 0:3 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 1:0 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Каррарезе
 3:0 5 2 2 1 6 - 3 8
8.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Модена
 0:1 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
16.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
17.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 0:3 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 0:3 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 3:0 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 0:1 5 0 3 2 6 - 8 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Леонардо Черри уходит с поля. Финотто Маттиа выходит вместо него
  • 46'
    Кассано Клаудио уходит с поля. Mario Ravasio выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Чиккони Мануэль сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Керубини Луиджи бьет в цель!
  • 27'
    Г О О О О Л - Леонардо Черри бьет в цель!
  • 13'
    Чиккони Мануэль сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Леонардо Черри бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Каррарезе.
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Где смотреть матч Каррарезе 3:0 Читтаделла онлайн

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Каррарезе
Читтаделла
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