Тур: 10. Стадион: Деи Марми.
3:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
13'
27'
2:0
37'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
13
Буа
Девид
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
72 Simone Zanon
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Алессандро Дал Канто
История личных встреч
Каррарезе
Читтаделла
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Леонардо
|3
|0.3
|Nicolas Schiavi
|3 (1)
|0.3
|Чиккони Мануэль
|1
|0.1
|Финотто Маттиа
|1
|0.1
|Filippo Oliana
|1
|0.1
|Керубини Луиджи
|1
|0.1
|Devid Bouah
|1
|0.1
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.2
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.1
|Mario Ravasio
|1
|0.1
|Рабби Симоне
|1
|0.1
|Кассано Клаудио
|1
|0.1
|Andrea Magrassi
|0
|0
Карточки
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Nicolas Schiavi
|2
|0
|Буа Девид
|2
|0
|Riccardo Palmieri
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Панико Джузеппе
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Черри Леонардо
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паван Никола
|3
|1
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Бранка Симоне
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Дезогус Якопо
|3
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Рабби Симоне
|2
|0
|Federico Casolari
|2
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Mario Ravasio
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Результаты матчей
Каррарезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
1
Каррарезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2
Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0
Результаты матчей
Каррарезе
Читтаделла
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Каррарезе
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|10
|5
|5
|0
|14 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|9.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|14.
|3:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|15.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|16.
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|17.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|14 - 15
|10
|18.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|19.
|0:3
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|20.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|3:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|19.
|0:3
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|0:3
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|17.
|3:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|18.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Чезена
|Кало Джакомо
|5
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3