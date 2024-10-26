  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Каррарезе
3:0
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
13' Гол
Черри Леонардо
2:0
27' Гол
Черри Леонардо
3:0
37' Гол
Керубини Луиджи
79' Желтая карточка
Mario Ravasio
90'+5

Ход матча

13'
Черри Леонардо
(Чиккони Мануэль)
1:0
27'
Черри Леонардо
2:0
37'
Керубини Луиджи
(Чиккони Мануэль)
3:0
46'
 
Mario Ravasio
Кассано Клаудио
60'
Финотто Маттиа
Черри Леонардо
 
60'
Фалько Филиппо
Riccardo Palmieri
 
61'
Simone Zanon
Буа Девид
 
66'
 
Тессьоре Андреа
Дезогус Якопо
67'
 
Пандольфи Лука
Рабби Симоне
67'
 
Рицца Алессио
Машанджело Эдоардо
70'
 
Andrea Cecchetto
Анжели Маттео
73'
Джоване Самуэль
Nicolas Schiavi
 
79'
 
Mario Ravasio
85'
Гуарино Габриэль
Керубини Луиджи
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 561 Количество передач 361
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
11
Чиккони
Мануэль
13
Буа
Девид
8
Riccardo
Palmieri
18
Nicolas
Schiavi
9
Керубини
Луиджи
82
Капецци
Леонардо
90
Черри
Леонардо
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
4
Анжели
Маттео
26
Паван
Никола
32
Машанджело
Эдоардо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
10
Кассано
Клаудио
11
Дезогус
Якопо
21
Рабби
Симоне
Каррарезе
3-4-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Каррарезе
Читтаделла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Леонардо 3 0.3
Nicolas Schiavi 3 (1) 0.3
Чиккони Мануэль 1 0.1
Финотто Маттиа 1 0.1
Filippo Oliana 1 0.1
Керубини Луиджи 1 0.1
Devid Bouah 1 0.1
Капецци Леонардо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.2
Кариссони Лоренцо 1 0.1
Mario Ravasio 1 0.1
Рабби Симоне 1 0.1
Кассано Клаудио 1 0.1
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Nicolas Schiavi 2 0
Буа Девид 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Панико Джузеппе 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Filippo Oliana 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Черри Леонардо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 3 1
Francesco Amatucci 4 0
Бранка Симоне 3 0
Анжели Маттео 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Вита Алессио 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Mario Ravasio 2 0
Рабби Симоне 2 0
Federico Casolari 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Кастари Элхан 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
1
Каррарезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Читтаделла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
2
67%
3
27%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2
Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0

Результаты матчей

Каррарезе
Читтаделла

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 10 6 3 1 21 - 10 21
2.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
8.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
9.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Мантуя
 9 3 3 3 11 - 13 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
13.
Сампдория
 9 3 2 4 15 - 14 11
14.
Каррарезе
 10 3 2 5 11 - 13 11
15.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
16.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
17.
Модена
 10 2 4 4 14 - 16 10
18.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
8.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
16.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
17.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
18.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
19.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Мантуя
 5 0 2 3 5 - 10 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Чиккони Мануэль сделал результативную передачу.
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    • 13'
      Чиккони Мануэль сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Леонардо Черри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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