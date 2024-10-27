Тур: 10. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
8' Желтая карточкаРедольфи Алекс
18' Желтая карточкаВенути Лоренцо
58' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
1:0
61' ГолКасами Пайтим
Ход матча
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Erik PanizziЗащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|4
|0.4
|Тутино Дженнаро
|3
|0.3
|Иоанну Николас
|2
|0.2
|Венути Лоренцо
|2
|0.2
|Мёленстен Мелле
|2
|0.2
|Касами Пайтим
|1
|0.1
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.1
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.2
|Манкузо Леонардо
|2 (1)
|0.2
|Francesco Ruocco
|1
|0.1
|Antonio Fiori
|1
|0.1
|Francesco Galuppini
|1
|0.1
|Солини Маттео
|1
|0.1
|Редольфи Алекс
|1
|0.1
|Alessandro Debenedetti
|1
|0.1
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|3
|1
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|4
|0
|Тримболи Симоне
|2
|1
|Редольфи Алекс
|3
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Francesco Galuppini
|1
|0
|Бриньяни Фабрицио
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
|Cristiano Bani
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
6
Сампдория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Мантуя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
67%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
27%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1
Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1
Мантуя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0
Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1
Результаты матчей
Сампдория
Мантуя
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Мантуя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
36
27
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|21 - 10
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 11
|21
|3.
|10
|5
|5
|0
|14 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|10.
|0:3
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|13.
|3:0
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|14.
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|16.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|17.
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|18.
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|20.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|15.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|16.
|0:3
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|18.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|19.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|20.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|0:3
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|3:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|17.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|18.
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Чезена
|Кало Джакомо
|5
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3