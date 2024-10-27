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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Сампдория
1:0
Второй тайм: 74'
Мантуя
0'
8' Желтая карточка
Редольфи Алекс
18' Желтая карточка
Венути Лоренцо
58' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
1:0
61' Гол
Касами Пайтим

Ход матча

8'
 
Редольфи Алекс
18'
Венути Лоренцо
 
46'
Акинсанмиро Эбенезер
Бенедетти Леонардо
 
46'
Депаоли Фабио
Венути Лоренцо
 
58'
 
Буррай Сальваторе
61'
Касами Пайтим
(Тутино Дженнаро)
1:0
62'
 
Араму Маттиа
Визер Давид
62'
 
Манкузо Леонардо
Alessandro Debenedetti

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Мантуя
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Все Коэффициенты
1
Висмара
Паоло
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
5
Риччо
Алессандро
18
Венути
Лоренцо
80
Бенедетти
Леонардо
17
Мёленстен
Мелле
14
Касами
Пайтим
44
Иоанну
Николас
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
6
Cristiano
Bani
21
Тримболи
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
30
Брагантини
Давиде
10
Визер
Давид
9
Alessandro
Debenedetti
18
Francesco
Ruocco
Сампдория
3-5-2
Мантуя
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.4
Тутино Дженнаро 3 0.3
Иоанну Николас 2 0.2
Венути Лоренцо 2 0.2
Мёленстен Мелле 2 0.2
Касами Пайтим 1 0.1
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.1
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.2
Манкузо Леонардо 2 (1) 0.2
Francesco Ruocco 1 0.1
Antonio Fiori 1 0.1
Francesco Galuppini 1 0.1
Солини Маттео 1 0.1
Редольфи Алекс 1 0.1
Alessandro Debenedetti 1 0.1
Буррай Сальваторе 0 0
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 3 1
Stipe Vulikic 2 1
Венути Лоренцо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 4 0
Тримболи Симоне 2 1
Редольфи Алекс 3 0
Солини Маттео 2 0
Араму Маттиа 2 0
Манкузо Леонардо 1 0
Francesco Galuppini 1 0
Бриньяни Фабрицио 1 0
Менса Дэвис 1 0
Cristiano Bani 1 0

Результаты матчей

Сампдория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
6
Сампдория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Мантуя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
67%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
27%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1
Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1
Мантуя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0
Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1

Результаты матчей

Сампдория
Мантуя

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Мантуя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 10 6 3 1 21 - 10 21
2.
Пиза
 0:0 10 6 3 1 17 - 11 21
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Сампдория
 1:0 10 4 2 4 16 - 14 14
8.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
9.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
10.
Зюйдтироль
 0:3 10 4 0 6 13 - 17 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Мантуя
 0:1 10 3 3 4 11 - 14 12
13.
Катанзаро
 3:0 10 2 6 2 11 - 9 12
14.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
15.
Каррарезе
 10 3 2 5 11 - 13 11
16.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
17.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
18.
Модена
 10 2 4 4 14 - 16 10
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 0:0 10 1 4 5 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 0:0 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 0:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Катанзаро
 3:0 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Сампдория
 1:0 5 2 1 2 3 - 3 7
14.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
15.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
16.
Зюйдтироль
 0:3 5 2 0 3 8 - 10 6
17.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Фрозиноне
 0:0 6 0 4 2 3 - 7 4
20.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 1:0 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 0:3 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 3:0 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Мантуя
 0:1 6 0 2 4 5 - 11 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Венути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Редольфи Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
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