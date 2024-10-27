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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Сампдория
1:0
Конец матча
Мантуя
0'
8' Желтая карточка
Редольфи Алекс
18' Желтая карточка
Венути Лоренцо
58' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
1:0
61' Гол
Касами Пайтим
88' Желтая карточка
Francesco Galuppini
90' Желтая карточка
Риччо Алессандро
90'+6

Ход матча

8'
 
Редольфи Алекс
18'
Венути Лоренцо
 
46'
Акинсанмиро Эбенезер
Бенедетти Леонардо
 
46'
Депаоли Фабио
Венути Лоренцо
 
58'
 
Буррай Сальваторе
61'
Касами Пайтим
(Тутино Дженнаро)
1:0
62'
 
Араму Маттиа
Визер Давид
62'
 
Манкузо Леонардо
Alessandro Debenedetti
72'
Беллемо Алессандро
Касами Пайтим
 
74'
 
Francesco Galuppini
Брагантини Давиде
74'
 
Giacomo Fedel
Tommaso Maggioni
83'
Секулов Никола
Кода Массимо
 
88'
 
Francesco Galuppini
90'
Риччо Алессандро
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 6 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 258 Количество передач 616
  • 30 Владение мячом, % 70
1
Висмара
Паоло
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
5
Риччо
Алессандро
18
Венути
Лоренцо
80
Бенедетти
Леонардо
17
Мёленстен
Мелле
14
Касами
Пайтим
44
Иоанну
Николас
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
6
Cristiano
Bani
21
Тримболи
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
30
Брагантини
Давиде
10
Визер
Давид
9
Alessandro
Debenedetti
18
Francesco
Ruocco
Сампдория
3-5-2
Мантуя
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.4
Тутино Дженнаро 3 0.3
Иоанну Николас 2 0.2
Венути Лоренцо 2 0.2
Мёленстен Мелле 2 0.2
Касами Пайтим 1 0.1
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.1
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.2
Манкузо Леонардо 2 (1) 0.2
Francesco Ruocco 1 0.1
Antonio Fiori 1 0.1
Francesco Galuppini 1 0.1
Солини Маттео 1 0.1
Редольфи Алекс 1 0.1
Alessandro Debenedetti 1 0.1
Буррай Сальваторе 0 0
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 3 1
Stipe Vulikic 2 1
Венути Лоренцо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Риччо Алессандро 2 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 4 0
Тримболи Симоне 2 1
Редольфи Алекс 3 0
Francesco Galuppini 2 0
Солини Маттео 2 0
Араму Маттиа 2 0
Манкузо Леонардо 1 0
Бриньяни Фабрицио 1 0
Менса Дэвис 1 0
Cristiano Bani 1 0

Результаты матчей

Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Мантуя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
6
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Мантуя
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
1
10%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1
Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1
Мантуя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0
Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1

Результаты матчей

Сампдория
Мантуя

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Мантуя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 10 6 3 1 21 - 10 21
2.
Пиза
 10 6 3 1 17 - 11 21
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Сампдория
 10 4 2 4 16 - 14 14
8.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
9.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
10.
Зюйдтироль
 10 4 0 6 13 - 17 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Мантуя
 10 3 3 4 11 - 14 12
13.
Катанзаро
 10 2 6 2 11 - 9 12
14.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
15.
Каррарезе
 10 3 2 5 11 - 13 11
16.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
17.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
18.
Модена
 10 2 4 4 14 - 16 10
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 10 1 4 5 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
14.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
15.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
16.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
17.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
20.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Венути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Редольфи Алекс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сампдория 1:0 Мантуя онлайн

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