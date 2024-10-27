Тур: 10. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
5' Красная карточкаСичеро Алехандро
32' Желтая карточкаРус Адриан
36' Желтая карточкаЛинд Александр
45' Желтая карточкаМарчицца Риккардо
63' Желтая карточкаБираски Давиде
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
20
Ойоно
Энтони
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ойоно ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мачин ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Фрозиноне
Пиза
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
22 матча
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
0.91
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
99
76
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.2
|Чуни Марвин
|1
|0.1
|Ойоно Энтони
|1
|0.1
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.1
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.1
|Джелли Франческо
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|3
|0.3
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.3
|Alesandro Arena
|2 (1)
|0.2
|Линд Александр
|2
|0.2
|Канестрелли Симоне
|2
|0.2
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.1
|Джованни Бонфанти
|1
|0.1
|Туре Идрисса
|1
|0.1
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
|Хёйхольт Мальте
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|2
|1
|Гарритано Лука
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Matteo Cichella
|1
|1
|Джелли Франческо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Сичеро Алехандро
|0
|1
|Бираски Давиде
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Бегич Тьяс
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|3
|0
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Туре Идрисса
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Пиза
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Фрозиноне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
9
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Пиза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
50%
4
27%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3
Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1
Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3
Результаты матчей
Фрозиноне
Пиза
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
27
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|21 - 10
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 11
|21
|3.
|10
|5
|5
|0
|14 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|10.
|0:3
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|13.
|3:0
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|14.
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|16.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|17.
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|18.
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|20.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|15.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|16.
|0:3
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|18.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|19.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|20.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|0:3
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|3:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|17.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|18.
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Чезена
|Кало Джакомо
|5
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3