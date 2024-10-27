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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Фрозиноне
0:0
Конец матча
Пиза
0'
5' Красная карточка
Сичеро Алехандро
32' Желтая карточка
Рус Адриан
36' Желтая карточка
Линд Александр
45' Желтая карточка
Марчицца Риккардо
63' Желтая карточка
Бираски Давиде
87' Желтая карточка
Ангори Самуэле
90' Желтая карточка
Kevin Barcella
90'+6

Ход матча

5'
Сичеро Алехандро
 
32'
 
Рус Адриан
36'
 
Линд Александр
45'
Марчицца Риккардо
 
46'
 
Калабрези Артуро
Рус Адриан
46'
 
Бонфанти Николас
Линд Александр
46'
Квернадзе Георгий
Геджемис Фарес
 
58'
 
Виньято Эмануэль
Хёйхольт Мальте
58'
 
Ангори Самуэле
Беруатто Пьетро
63'
Бираски Давиде
 
73'
Гарритано Лука
Вурал Исак
 
81'
 
Млакар Ян
Морео Стефано
87'
 
Ангори Самуэле
87'
Kevin Barcella
Дарбо Эбрима
 
87'
Ойоно Жереми
Ойоно Энтони
 
90'
Kevin Barcella
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 13
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 227 Количество передач 485
  • 31 Владение мячом, % 69
31
Черофолини
Микеле
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
79
Gabriele
Bracaglia
20
Ойоно
Энтони
14
Джелли
Франческо
55
Дарбо
Эбрима
8
Вурал
Исак
3
Марчицца
Риккардо
7
Геджемис
Фарес
9
Сичеро
Алехандро
47
Шемпер
Адриан
17
Рус
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
36
Пиччинини
Габриэле
20
Беруатто
Пьетро
6
Марин
Мариус
8
Хёйхольт
Мальте
30
Alesandro
Arena
32
Морео
Стефано
45
Линд
Александр
Фрозиноне
3-5-2
Пиза
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Пиза

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

22 матча

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:3
К
1:0
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:3
СB
3:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
К
0:1
СB
0:0
СB
0:0
ППД
2:1
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
1:1
ППД
2:1
ППД
1:2
СB
1:1
СB
3:1
СB
1:5

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

0.91
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

99
76

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.2
Чуни Марвин 1 0.1
Ойоно Энтони 1 0.1
Амброзино Джузеппе 1 0.1
Партипило Антони 1 (1) 0.1
Джелли Франческо 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 3 0.3
Бонфанти Николас 3 (1) 0.3
Alesandro Arena 2 (1) 0.2
Линд Александр 2 0.2
Канестрелли Симоне 2 0.2
Пиччинини Габриэле 1 0.1
Джованни Бонфанти 1 0.1
Туре Идрисса 1 0.1
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Марин Мариус 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 2 1
Гарритано Лука 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Matteo Cichella 1 1
Бираски Давиде 2 0
Джелли Франческо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Сичеро Алехандро 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Бегич Тьяс 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Kevin Barcella 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 3 0
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Туре Идрисса 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Караччоло Антонио 1 0
Линд Александр 1 0
Морео Стефано 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Рус Адриан 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Ангори Самуэле 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Пиза
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Фрозиноне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
9
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Пиза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
50%
4
27%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3
Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1
Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3

Результаты матчей

Фрозиноне
Пиза

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
7
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 10 6 3 1 21 - 10 21
2.
Пиза
 10 6 3 1 17 - 11 21
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Сампдория
 10 4 2 4 16 - 14 14
8.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
9.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
10.
Зюйдтироль
 10 4 0 6 13 - 17 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Мантуя
 10 3 3 4 11 - 14 12
13.
Катанзаро
 10 2 6 2 11 - 9 12
14.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
15.
Каррарезе
 10 3 2 5 11 - 13 11
16.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
17.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
18.
Модена
 10 2 4 4 14 - 16 10
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 10 1 4 5 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
14.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
15.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
16.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
17.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
20.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 48'
      Марчицца Риккардо получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Линд Александр получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Рус Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      УДАЛЕНИЕ! - Alejandro Cichero увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Пиза онлайн

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