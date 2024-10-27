Тур: 10. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
5' Красная карточкаСичеро Алехандро
32' Желтая карточкаРус Адриан
36' Желтая карточкаЛинд Александр
45' Желтая карточкаМарчицца Риккардо
63' Желтая карточкаБираски Давиде
87' Желтая карточкаАнгори Самуэле
90' Желтая карточкаKevin Barcella
90'+6
Ход матча
32'
36'
63'
87'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 13
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
227 Количество передач 485
-
31 Владение мячом, % 69
20
Ойоно
Энтони
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ойоно ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мачин ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Фрозиноне
Пиза
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
22 матча
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
0.91
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
99
76
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.2
|Чуни Марвин
|1
|0.1
|Ойоно Энтони
|1
|0.1
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.1
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.1
|Джелли Франческо
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|3
|0.3
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.3
|Alesandro Arena
|2 (1)
|0.2
|Линд Александр
|2
|0.2
|Канестрелли Симоне
|2
|0.2
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.1
|Джованни Бонфанти
|1
|0.1
|Туре Идрисса
|1
|0.1
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
|Хёйхольт Мальте
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|2
|1
|Гарритано Лука
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Matteo Cichella
|1
|1
|Бираски Давиде
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Сичеро Алехандро
|0
|1
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Бегич Тьяс
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Kevin Barcella
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|3
|0
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Туре Идрисса
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Ангори Самуэле
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Пиза
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Фрозиноне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
9
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Пиза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
50%
4
27%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3
Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1
Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3
Результаты матчей
Фрозиноне
Пиза
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
28
73
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Чезена
|Кало Джакомо
|5
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3