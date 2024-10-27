Тур: 10. Стадион: Никола Чераволо.
3:0
Второй тайм: 75'
0'
1:0
5' ГолПонтиссо Симоне
2:0
24' ГолЙемелло Пьетро
3:0
41' ПенальтиЙемелло Пьетро
44' Желтая карточкаРовер Маттео
45' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
Ход матча
5'
24'
41'
3:0
44'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Катанзаро
Зюйдтироль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|4 (1)
|0.4
|Понтиссо Симоне
|3
|0.3
|Шитум Марио
|1
|0.1
|Бьяши Томмазо
|1
|0.1
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.1
|Компаньон Маттиа
|1
|0.1
|Бонини Федерико
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3
|0.3
|Молина Сальваторе
|2
|0.2
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.2
|Тайт Фабиан
|1
|0.1
|Одогву Рафаэль
|1 (1)
|0.1
|Арригони Томмазо
|1
|0.1
|Малламо Алессандро
|1
|0.1
|Прашелик Матеуш
|1
|0.1
|Зедадка Карим
|1
|0.1
|Silvio Merkaj
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Бонини Федерико
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Filippo Pittarello
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|1
|Ровер Маттео
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
0
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
1
5
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
23%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0
Результаты матчей
Катанзаро
Зюйдтироль
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
45
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|21 - 10
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 11
|21
|3.
|10
|5
|5
|0
|14 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|10.
|0:3
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|13.
|3:0
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|14.
|10
|2
|6
|2
|11 - 9
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|16.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|17.
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|18.
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|20.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|15.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|16.
|0:3
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|18.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|19.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|20.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|0:3
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|3:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|17.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|18.
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Чезена
|Кало Джакомо
|5
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 3