  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Катанзаро
3:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
1:0
5' Гол
Понтиссо Симоне
2:0
24' Гол
Йемелло Пьетро
3:0
41' Пенальти
Йемелло Пьетро
44' Желтая карточка
Ровер Маттео
45' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
90' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
90'+5

Ход матча

5'
Понтиссо Симоне
(Бонини Федерико)
1:0
24'
Йемелло Пьетро
(Понтиссо Симоне)
2:0
30'
Кулибали Мамаду
Петриччоне Якопо
 
41'
Йемелло Пьетро
3:0
44'
 
Ровер Маттео
45'
Ла Мантия Андреа
 
46'
 
Silvio Merkaj
Прашелик Матеуш
54'
Кассандро Томмазо
Понтиссо Симоне
 
55'
Пагано Риккардо
Д'Аллесандро Марко
 
64'
 
Зедадка Карим
Казираги Даниэль
64'
 
Valerio Crespi
Одогву Рафаэль
69'
Filippo Pittarello
Ла Мантия Андреа
 
69'
Черезоли Андреа
Шитум Марио
 
76'
 
Alessandro Vimercati
Simone Davi
81'
 
Jacopo Martini
Молина Сальваторе
90'
 
Мазиелло Андреа

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 497 Количество передач 383
  • 54 Владение мячом, % 46
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
92
Шитум
Марио
70
Д'Аллесандро
Марко
20
Понтиссо
Симоне
10
Петриччоне
Якопо
21
Помпетти
Марко
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Йемелло
Пьетро
12
Giacomo
Drago
28
Raphael
Kofler
19
Nicola
Pietrangeli
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
24
Simone
Davi
4
Арригони
Томмазо
99
Прашелик
Матеуш
7
Ровер
Маттео
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
Катанзаро
5-3-2
Зюйдтироль
5-4-1

История личных встреч

Катанзаро
Зюйдтироль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 4 (1) 0.4
Понтиссо Симоне 3 0.3
Шитум Марио 1 0.1
Бьяши Томмазо 1 0.1
Ла Мантия Андреа 1 0.1
Компаньон Маттиа 1 0.1
Бонини Федерико 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.3
Молина Сальваторе 2 0.2
Казираги Даниэль 2 (1) 0.2
Тайт Фабиан 1 0.1
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.1
Арригони Томмазо 1 0.1
Малламо Алессандро 1 0.1
Прашелик Матеуш 1 0.1
Зедадка Карим 1 0.1
Silvio Merkaj 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петриччоне Якопо 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Бригенти Николо 2 0
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Бонини Федерико 2 0
Шитум Марио 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Помпетти Марко 1 0
Бузо Николо 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Filippo Pittarello 1 0
Сек Демба 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 1
Ровер Маттео 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Чеппители Лука 2 0
Jacopo Martini 2 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
0
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

1
5
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
10%
2
40%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
9%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
3
33%
6
35%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
11%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2
Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0

Результаты матчей

Катанзаро
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 10 6 3 1 21 - 10 21
2.
Пиза
 10 6 3 1 17 - 11 21
3.
Специя
 10 5 5 0 14 - 7 20
4.
Кремонезе
 10 5 2 3 15 - 11 17
5.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
6.
Юве Стабия
 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Сампдория
 10 4 2 4 16 - 14 14
8.
Чезена
 10 4 2 4 18 - 17 14
9.
Брешия
 10 4 1 5 14 - 16 13
10.
Зюйдтироль
 10 4 0 6 13 - 17 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 9 - 10 12
12.
Мантуя
 10 3 3 4 11 - 14 12
13.
Катанзаро
 10 2 6 2 11 - 9 12
14.
Бари
 10 2 6 2 11 - 9 12
15.
Каррарезе
 10 3 2 5 11 - 13 11
16.
Салернитана
 10 3 2 5 11 - 14 11
17.
Козенца
 10 2 5 3 8 - 10 11
18.
Модена
 10 2 4 4 14 - 16 10
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 10 1 4 5 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Реджана
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
14.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
15.
Юве Стабия
 4 2 0 2 5 - 5 6
16.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
17.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
20.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Кремонезе
 5 3 0 2 10 - 7 9
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
7.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
11.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
12.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
17.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
20.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 4 (1)
Специя Эспозито Франческо 4
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Чезена Кало Джакомо 5
Сампдория Иоанну Николас 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ла Мантия Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Ровер Маттео получил желтую карточку от судьи
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