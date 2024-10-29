Тур: 11. Стадион: Сан Никола. Зрители: 14603
0'
52' Желтая карточкаДжоване Самуэль
58' Желтая карточкаNicolas Schiavi
76' Желтая карточкаЛасанья Кевин
80' Желтая карточкаМантовани Валерио
85' Желтая карточкаБелломо Никола
90' Желтая карточкаКерубини Луиджи
90'+8
Ход матча
52'
58'
76'
85'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
6 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
509 Количество передач 333
-
60 Владение мячом, % 40
28
Лелла
Нунцио
72
Simone
Zanon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
История личных встреч
Бари
Каррарезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дорваль Мехди
|2
|0.18
|Ласанья Кевин
|2
|0.18
|Пучино Раффаэле
|1
|0.09
|Майта Маттиа
|1
|0.09
|Риччи Джакомо
|1
|0.09
|Фавилли Андреа
|1
|0.09
|Новакович Андрия
|1
|0.09
|Мантовани Валерио
|1
|0.09
|Лелла Нунцио
|1
|0.09
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Бенали Ахмед
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Сибилли Джузеппе
|0
|0
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Леонардо
|3
|0.27
|Nicolas Schiavi
|3 (1)
|0.27
|Чиккони Мануэль
|1
|0.09
|Финотто Маттиа
|1
|0.09
|Filippo Oliana
|1
|0.09
|Керубини Луиджи
|1
|0.09
|Devid Bouah
|1
|0.09
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Лелла Нунцио
|2
|1
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Мантовани Валерио
|3
|0
|Майта Маттиа
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
|Nosa Edward Obaretin
|1
|0
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Schiavi
|3
|0
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Буа Девид
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Riccardo Palmieri
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Панико Джузеппе
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Черри Леонардо
|1
|0
|Керубини Луиджи
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Каррарезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Каррарезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Каррарезе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1
Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1
Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0
Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2
Результаты матчей
Бари
Каррарезе
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бари
Каррарезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
29
38
110
110
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5