  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 14603
Бари
0:0
Конец матча
Каррарезе
0'
52' Желтая карточка
Джоване Самуэль
58' Желтая карточка
Nicolas Schiavi
76' Желтая карточка
Ласанья Кевин
80' Желтая карточка
Мантовани Валерио
85' Желтая карточка
Белломо Никола
90' Желтая карточка
Керубини Луиджи
90'+8

Ход матча

46'
Манцари Джакомо
Лелла Нунцио
 
52'
 
Джоване Самуэль
58'
 
Nicolas Schiavi
61'
 
Черри Леонардо
Панико Джузеппе
61'
 
Шпенди Стивен
Финотто Маттиа
69'
Белломо Никола
Сибилли Джузеппе
 
69'
Оливери Андреа
Фавазули Костантино
 
76'
Ласанья Кевин
 
76'
 
Капецци Леонардо
Джоване Самуэль
77'
 
Керубини Луиджи
Nicolas Schiavi
80'
Мантовани Валерио
 
82'
Новакович Андрия
Ласанья Кевин
 
82'
Nosa Edward Obaretin
Мантовани Валерио
 
85'
Белломо Никола
 
90'
 
Беллони Никколо
Чиккони Мануэль
90'
 
Керубини Луиджи

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 6 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 509 Количество передач 333
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
3
Мантовани
Валерио
27
Фавазули
Костантино
28
Лелла
Нунцио
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
93
Дорваль
Мехди
15
Ласанья
Кевин
20
Сибилли
Джузеппе
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
17
Цуэлли
Эмануэле
18
Nicolas
Schiavi
20
Джоване
Самуэль
11
Чиккони
Мануэль
32
Финотто
Маттиа
10
Панико
Джузеппе
Бари
3-5-2
Каррарезе
3-5-2

История личных встреч

Бари
Каррарезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СCППО
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорваль Мехди 2 0.18
Ласанья Кевин 2 0.18
Пучино Раффаэле 1 0.09
Майта Маттиа 1 0.09
Риччи Джакомо 1 0.09
Фавилли Андреа 1 0.09
Новакович Андрия 1 0.09
Мантовани Валерио 1 0.09
Лелла Нунцио 1 0.09
Сгарби Лоренцо 0 0
Бенали Ахмед 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Сибилли Джузеппе 0 0
Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Леонардо 3 0.27
Nicolas Schiavi 3 (1) 0.27
Чиккони Мануэль 1 0.09
Финотто Маттиа 1 0.09
Filippo Oliana 1 0.09
Керубини Луиджи 1 0.09
Devid Bouah 1 0.09
Капецци Леонардо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 4 0
Лелла Нунцио 2 1
Пучино Раффаэле 3 0
Мантовани Валерио 3 0
Майта Маттиа 2 0
Новакович Андрия 2 0
Оливери Андреа 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Радунович Борис 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Сако Коли 1 0
Nosa Edward Obaretin 1 0
Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Schiavi 3 0
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Буа Девид 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Панико Джузеппе 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Filippo Oliana 1 0
Черри Леонардо 1 0
Керубини Луиджи 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Каррарезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Каррарезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
6
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Каррарезе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1
Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1
Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0
Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2

Результаты матчей

Бари
Каррарезе

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бари
Каррарезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
2.
Пиза
 10 6 3 1 17 - 11 21
3.
Специя
 11 5 6 0 15 - 8 21
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Юве Стабия
 11 4 4 3 13 - 13 16
6.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
7.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
8.
Сампдория
 10 4 2 4 16 - 14 14
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Бари
 11 2 7 2 11 - 9 13
12.
Зюйдтироль
 10 4 0 6 13 - 17 12
13.
Мантуя
 10 3 3 4 11 - 14 12
14.
Катанзаро
 10 2 6 2 11 - 9 12
15.
Реджана
 11 3 3 5 9 - 11 12
16.
Каррарезе
 11 3 3 5 11 - 13 12
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 11 2 5 4 16 - 18 11
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 10 1 4 5 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Бари
 6 1 4 1 6 - 6 7
17.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
20.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
3.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
7.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бари 0:0 Каррарезе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный