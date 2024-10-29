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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 8251
Модена
2:2
Конец матча
Кремонезе
0'
0:1
12' Гол
Бонаццоли Федерико
23' Желтая карточка
Маньино Лука
1:1
30' Гол
Казо Джузеппе
2:1
45' Гол
Деллавалле Алессандро
47' Желтая карточка
Санторо Симоне
2:2
64' Гол
Васкес Франко
76' Желтая карточка
Васкес Франко
78' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
88' Желтая карточка
Квальята Джакомо
90' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
90'+5
26
Ганьо
Риккардо
25
Деллавалле
Алессандро
19
Заро
Джованни
23
Кальдара
Маттиа
27
Идрисси
Риад
8
Санторо
Симоне
16
Джерли
Фабио
6
Маньино
Лука
10
Палумбо
Антонио
92
Дефрель
Грегоре
20
Казо
Джузеппе
1
Фулиньяти
Андреа
4
Барбьери
Томмазо
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
18
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
11
Йонсен
Деннис
90
Бонаццоли
Федерико
Модена
4-3-1-2
Кремонезе
4-4-2

История личных встреч

Модена
Кремонезе

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
4:0
К
4:2

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 2 (2) 0.18
Мендеш Педру 2 0.18
Абьюзо Фабио 2 0.18
Казо Джузеппе 1 0.09
Божанай Клейс 1 0.09
Дефрель Грегоре 1 0.09
Кальдара Маттиа 1 0.09
Глиоцци Этторе 1 0.09
Заро Джованни 1 0.09
Санторо Симоне 1 0.09
Деллавалле Алессандро 1 0.09
Идрисси Риад 1 0.09
Беюку Гэди 1 0.09
Баттистелла Томас 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коллоколо Микеле 3 0.27
Васкес Франко 3 (1) 0.27
Насти Марко 2 0.18
Бонаццоли Федерико 2 0.18
Серникола Леонардо 2 0.18
Йонсен Деннис 1 0.09
Буонаюто Кристиан 1 0.09
Кастаньетти Микеле 1 0.09
Антов Валентин 1 0.09
Барбьери Томмазо 1 0.09
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Санторо Симоне 4 0
Заро Джованни 3 0
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Джерли Фабио 2 0
Пергреффи Антонио 2 0
Коттали Маттео 1 0
Маньино Лука 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Дука Эдоардо 1 0
Деллавалле Алессандро 1 0
Идрисси Риад 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандепутте Яри 3 0
Насти Марко 3 0
Пикель Шарль 1 1
Васкес Франко 2 0
Майер Жан 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Антов Валентин 2 0
Барбьери Томмазо 2 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Квальята Джакомо 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кремонезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
4
Модена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
5
Модена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Кремонезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
4
44%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
3
18%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
5
38%
16-30
5
28%
4
31%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Модена 2:0 Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3
Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2
Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2

Результаты матчей

Модена
Кремонезе

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Модена
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
6
5
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
2.
Пиза
 10 6 3 1 17 - 11 21
3.
Специя
 11 5 6 0 15 - 8 21
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Юве Стабия
 11 4 4 3 13 - 13 16
6.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
7.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
8.
Сампдория
 10 4 2 4 16 - 14 14
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Бари
 11 2 7 2 11 - 9 13
12.
Зюйдтироль
 10 4 0 6 13 - 17 12
13.
Мантуя
 10 3 3 4 11 - 14 12
14.
Катанзаро
 10 2 6 2 11 - 9 12
15.
Реджана
 11 3 3 5 9 - 11 12
16.
Каррарезе
 11 3 3 5 11 - 13 12
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 11 2 5 4 16 - 18 11
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 10 1 4 5 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Бари
 6 1 4 1 6 - 6 7
17.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
20.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
3.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
7.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
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Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Санторо Симоне получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Пикель Шарль уходит с поля. Васкес Франко выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Палумбо Антонио сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Alessandro Dellavalle бьет в цель!
    • 30'
      Г О О О О Л - Казо Джузеппе бьет в цель!
    • 23'
      Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Дзанимачча Лука сделал результативную передачу.
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