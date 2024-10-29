Тур: 11. Стадион: Альберто Бралья. Зрители: 8251
0'
0:1
12' ГолБонаццоли Федерико
23' Желтая карточкаМаньино Лука
1:1
30' ГолКазо Джузеппе
2:1
45' ГолДеллавалле Алессандро
47' Желтая карточкаСанторо Симоне
2:2
64' ГолВаскес Франко
76' Желтая карточкаВаскес Франко
78' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
88' Желтая карточкаКвальята Джакомо
90' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
90'+5
Ход матча
12'
23'
30'
1:1
45'
47'
64'
2:2
76'
78'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
294 Количество передач 504
-
37 Владение мячом, % 63
27
Идрисси
Риад
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Олива МаркоПолузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Насти МаркоНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Модена
Кремонезе
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|2 (2)
|0.18
|Мендеш Педру
|2
|0.18
|Абьюзо Фабио
|2
|0.18
|Казо Джузеппе
|1
|0.09
|Божанай Клейс
|1
|0.09
|Дефрель Грегоре
|1
|0.09
|Кальдара Маттиа
|1
|0.09
|Глиоцци Этторе
|1
|0.09
|Заро Джованни
|1
|0.09
|Санторо Симоне
|1
|0.09
|Деллавалле Алессандро
|1
|0.09
|Идрисси Риад
|1
|0.09
|Беюку Гэди
|1
|0.09
|Баттистелла Томас
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коллоколо Микеле
|3
|0.27
|Васкес Франко
|3 (1)
|0.27
|Насти Марко
|2
|0.18
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.18
|Серникола Леонардо
|2
|0.18
|Йонсен Деннис
|1
|0.09
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.09
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.09
|Антов Валентин
|1
|0.09
|Барбьери Томмазо
|1
|0.09
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Заро Джованни
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Дука Эдоардо
|1
|0
|Деллавалле Алессандро
|1
|0
|Идрисси Риад
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Пикель Шарль
|1
|1
|Васкес Франко
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кремонезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
4
Модена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
5
Модена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Кремонезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
4
44%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
3
18%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
5
38%
16-30
5
28%
4
31%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Модена 2:0 Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3
Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2
Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2
Результаты матчей
Модена
Кремонезе
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:2
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Модена
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
65
65
110
110
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5