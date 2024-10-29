Тур: 11. Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia.
2:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолПьерини Николас
1:1
36' ГолМайстро Фабио
1:2
59' ГолПьерини Николас
2:2
60' ГолАдоранте Андреа
65' Желтая карточкаПьерини Николас
90' Красная карточкаВольпато Кристиан
90'+7
Ход матча
32'
0:1
36'
1:1
59'
1:2
60'
2:2
65'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
423 Количество передач 392
-
51 Владение мячом, % 49
20
Тиам
Демба
26
Одентал
Кас
14
Обьянг
Педро
35
Липани
Лука
24
Моро
Лука
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
История личных встреч
Юве Стабия
Сассуоло
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адоранте Андреа
|5 (1)
|0.45
|Майстро Фабио
|2
|0.18
|Артистико Габриэле
|2
|0.18
|Пископо Кевин
|1
|0.09
|Варньер Марко
|1
|0.09
|Marco Bellich
|1
|0.09
|Francesco Folino
|1
|0.09
|Мости Никола
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Marco Ruggero
|0
|0
|Флориани Романо
|0
|0
|Giuseppe Leone
|0
|0
|Фортини Никколо
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстведт Кристиан
|5 (1)
|0.45
|Пьерини Николас
|4
|0.36
|Лорьенте Арман
|4 (2)
|0.36
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0.27
|Вольпато Кристиан
|2
|0.18
|Болока Даниэль
|1
|0.09
|Антист Жанис
|1
|0.09
|Ианнони Эдоардо
|1
|0.09
|Flavio Russo
|1
|0.09
|Моро Лука
|1 (1)
|0.09
|Берарди Доменико
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Карточки
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Folino
|5
|1
|Marco Ruggero
|6
|0
|Бульо Давиде
|3
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Мели Марко
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Артистико Габриэле
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
|Фортини Никколо
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольпато Кристиан
|3
|1
|Романья Филиппо
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ианнони Эдоардо
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Результаты матчей
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
4
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сассуоло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
10
Юве Стабия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сассуоло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
13
23
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
3
23%
5
22%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
2
15%
5
22%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
5
38%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юве Стабия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0
Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0
Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2
Результаты матчей
Юве Стабия
Сассуоло
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Юве Стабия
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
65
110
29
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5