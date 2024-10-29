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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Юве Стабия
2:2
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
32' Гол
Пьерини Николас
1:1
36' Гол
Майстро Фабио
1:2
59' Гол
Пьерини Николас
2:2
60' Гол
Адоранте Андреа
65' Желтая карточка
Пьерини Николас
90' Красная карточка
Вольпато Кристиан
90'+7

Ход матча

19'
 
Пьераньоло Эдоардо
Дойг Джош
32'
0:1
Пьерини Николас
36'
Майстро Фабио
(Giuseppe Leone)
1:1
46'
 
Лорьенте Арман
Вольпато Кристиан
58'
 
Мулаттьери Самуэле
Моро Лука
58'
 
Гион Андреа
Липани Лука
59'
1:2
Пьерини Николас
(Одентал Кас)
60'
Адоранте Андреа
(Marco Ruggero)
2:2
65'
 
Пьерини Николас
67'
Мели Марко
Giuseppe Leone
 
67'
 
Ианнони Эдоардо
Гион Андреа
74'
Канделлоне Леонардо
Майстро Фабио
 
74'
Артистико Габриэле
Адоранте Андреа
 
81'
Фортини Никколо
Роккетти Юри
 
81'
Matteo Baldi
Флориани Романо
 
90'
 
Вольпато Кристиан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 423 Количество передач 392
  • 51 Владение мячом, % 49
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
24
Варньер
Марко
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
8
Бульо
Давиде
55
Giuseppe
Leone
10
Пьеробон
Кристиан
3
Роккетти
Юри
37
Майстро
Фабио
9
Адоранте
Андреа
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
80
Мухаремович
Тарик
3
Дойг
Джош
14
Обьянг
Педро
7
Вольпато
Кристиан
35
Липани
Лука
42
Торстведт
Кристиан
24
Моро
Лука
77
Пьерини
Николас
Юве Стабия
3-5-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Юве Стабия
Сассуоло

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
1:3
СB
2:1
К
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 5 (1) 0.45
Майстро Фабио 2 0.18
Артистико Габриэле 2 0.18
Пископо Кевин 1 0.09
Варньер Марко 1 0.09
Marco Bellich 1 0.09
Francesco Folino 1 0.09
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Бульо Давиде 0 0
Marco Ruggero 0 0
Флориани Романо 0 0
Giuseppe Leone 0 0
Фортини Никколо 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстведт Кристиан 5 (1) 0.45
Пьерини Николас 4 0.36
Лорьенте Арман 4 (2) 0.36
Мулаттьери Самуэле 3 0.27
Вольпато Кристиан 2 0.18
Болока Даниэль 1 0.09
Антист Жанис 1 0.09
Ианнони Эдоардо 1 0.09
Flavio Russo 1 0.09
Моро Лука 1 (1) 0.09
Берарди Доменико 0 0
Тольян Йереми 0 0
Одентал Кас 0 0
Липани Лука 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 5 1
Marco Ruggero 6 0
Бульо Давиде 3 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Фортини Никколо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 3 1
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ианнони Эдоардо 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Пьерини Николас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Дойг Джош 1 0
Липани Лука 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сассуоло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
10
Юве Стабия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сассуоло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
3
23%
5
22%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
2
15%
5
22%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
5
38%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0
Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0
Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2

Результаты матчей

Юве Стабия
Сассуоло

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
6
5
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
2.
Пиза
 10 6 3 1 17 - 11 21
3.
Специя
 11 5 6 0 15 - 8 21
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Юве Стабия
 11 4 4 3 13 - 13 16
6.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
7.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
8.
Сампдория
 10 4 2 4 16 - 14 14
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Бари
 11 2 7 2 11 - 9 13
12.
Зюйдтироль
 10 4 0 6 13 - 17 12
13.
Мантуя
 10 3 3 4 11 - 14 12
14.
Катанзаро
 10 2 6 2 11 - 9 12
15.
Реджана
 11 3 3 5 9 - 11 12
16.
Каррарезе
 11 3 3 5 11 - 13 12
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 11 2 5 4 16 - 18 11
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 10 1 4 5 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Бари
 6 1 4 1 6 - 6 7
17.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
20.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
3.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
7.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Джузеппе Леоне сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Майстро Фабио бьет в цель!
    • 32'
      Г О О О О Л - Пьерини Николас бьет в цель!
    • 19'
      Дойг Джош уходит с поля. Пьераньоло Эдоардо выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Юве Стабия 2:2 Сассуоло онлайн

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