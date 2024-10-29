Тур: 11. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
14' Желтая карточкаБертола Николо
0:1
32' ГолДи Серио Джузеппе
48' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
49' Желтая карточкаВиньяли Лука
1:1
52' ГолВеррет Маттиас
66' Желтая карточкаAnte Matej Juric
70' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
70' Желтая карточкаКистана Андреа
82' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
87' Вторая желтая карточкаВиньяли Лука
90' Желтая карточкаБьярнасон Биркир
90'+5
Ход матча
14'
32'
49'
52'
1:1
66'
70'
82'
87'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 22
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
370 Количество передач 309
-
53 Владение мячом, % 47
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
95 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Брешия
Специя
8 матчей
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
0.82
Среднее время на гол
101
110
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.91
1.11
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.45
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
94
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веррет Маттиас
|2
|0.18
|Адорни Давиде
|2
|0.18
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.18
|Ante Matej Juric
|2
|0.18
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.18
|Коррадо Никколо
|1
|0.09
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.09
|Олзер Джакомо
|1
|0.09
|Бесаджо Микеле
|1
|0.09
|Riccardo Fogliata
|1
|0.09
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|4
|0.36
|Бертола Николо
|3
|0.27
|Эспозито Сальваторе
|2 (2)
|0.18
|Христов Петко
|2
|0.18
|Солери Эдоардо
|2
|0.18
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.09
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.09
|Матею Алеш
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|4
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Веррет Маттиас
|3
|0
|Боррелли Дженнаро
|3
|0
|Ante Matej Juric
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Бесаджо Микеле
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Бертола Николо
|4
|0
|Виньяли Лука
|2
|1
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Специя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
9
Брешия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
75%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
38%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Пропущено
17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
24%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
38%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
7
41%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2
Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1
Специя
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0
Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0
Результаты матчей
Брешия
Специя
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Брешия
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
32
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
56
29
110
110
110
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5