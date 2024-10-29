  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Брешия
1:1
Конец матча
Специя
0'
14' Желтая карточка
Бертола Николо
0:1
32' Гол
Ди Серио Джузеппе
48' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
49' Желтая карточка
Виньяли Лука
1:1
52' Гол
Веррет Маттиас
66' Желтая карточка
Ante Matej Juric
70' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
70' Желтая карточка
Кистана Андреа
82' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
87' Вторая желтая карточка
Виньяли Лука
90' Желтая карточка
Бьярнасон Биркир
90'+5

Ход матча

14'
 
Бертола Николо
32'
0:1
Ди Серио Джузеппе
46'
Ante Matej Juric
Бертаньоли Массимо
 
46'
 
Надь Адам
Кассата Франческо
48'
 
Ди Серио Джузеппе
49'
 
Виньяли Лука
52'
Веррет Маттиас
1:1
62'
 
Эспозито Франческо
Чолак Антонио-Мирко
62'
 
Солери Эдоардо
Ди Серио Джузеппе
66'
Ante Matej Juric
 
70'
Боррелли Дженнаро
 
70'
Кистана Андреа
 
78'
 
Rachid Kouda
Канделари Пьетро
78'
Бьярнасон Биркир
Олзер Джакомо
 
82'
Дикманн Лоренцо
 
86'
Коррадо Никколо
Riccardo Fogliata
 
87'
 
Виньяли Лука
90'
Бьярнасон Биркир
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 22
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 370 Количество передач 309
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
21
Riccardo
Fogliata
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
26
Бертаньоли
Массимо
27
Олзер
Джакомо
29
Боррелли
Дженнаро
66
Гори
Стефано
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
37
Матею
Алеш
29
Кассата
Франческо
5
Эспозито
Сальваторе
36
Канделари
Пьетро
32
Виньяли
Лука
20
Чолак
Антонио-Мирко
17
Ди
Серио
Джузеппе
Брешия
4-3-1-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Специя

8 матчей

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:0
СB
0:0
К
3:1
СB
4:4
СB
3:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:1
К
1:0
СB
4:1
СB
0:1
СB
0:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
0.82

Среднее время на гол

101
110

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
1.11

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.45
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
94

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веррет Маттиас 2 0.18
Адорни Давиде 2 0.18
Боррелли Дженнаро 2 0.18
Ante Matej Juric 2 0.18
Мончини Габриэле 2 (1) 0.18
Коррадо Никколо 1 0.09
Бьярнасон Биркир 1 0.09
Олзер Джакомо 1 0.09
Бесаджо Микеле 1 0.09
Riccardo Fogliata 1 0.09
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Галацци Николас 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 4 0.36
Бертола Николо 3 0.27
Эспозито Сальваторе 2 (2) 0.18
Христов Петко 2 0.18
Солери Эдоардо 2 0.18
Ди Серио Джузеппе 1 0.09
Аурелио Джузеппе 1 0.09
Матею Алеш 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Чолак Антонио-Мирко 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 4 0
Дикманн Лоренцо 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Боррелли Дженнаро 3 0
Ante Matej Juric 3 0
Кистана Андреа 2 0
Бесаджо Микеле 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Zylyf Muca 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 4 0
Бертола Николо 4 0
Виньяли Лука 2 1
Солери Эдоардо 3 0
Надь Адам 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Христов Петко 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Ди Серио Джузеппе 2 0
Фальчинелли Диего 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Кассата Франческо 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0

Результаты матчей

Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Специя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
9
Брешия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
75%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
38%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
24%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
38%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
7
41%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2
Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1
Специя
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0
Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0

Результаты матчей

Брешия
Специя

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брешия
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
2.
Пиза
 10 6 3 1 17 - 11 21
3.
Специя
 11 5 6 0 15 - 8 21
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Юве Стабия
 11 4 4 3 13 - 13 16
6.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
7.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
8.
Сампдория
 10 4 2 4 16 - 14 14
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Бари
 11 2 7 2 11 - 9 13
12.
Зюйдтироль
 10 4 0 6 13 - 17 12
13.
Мантуя
 10 3 3 4 11 - 14 12
14.
Катанзаро
 10 2 6 2 11 - 9 12
15.
Реджана
 11 3 3 5 9 - 11 12
16.
Каррарезе
 11 3 3 5 11 - 13 12
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 11 2 5 4 16 - 18 11
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 10 1 4 5 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Бари
 6 1 4 1 6 - 6 7
17.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
20.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
3.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
7.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Г О О О О Л - Ди Серио Джузеппе бьет в цель!
    • 14'
      Бертола Николо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 1:1 Специя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный