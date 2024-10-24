5:0
Второй тайм: 87'
0'
13' Желтая карточкаЭнрике Луис
36' Желтая карточкаЖезус Игор
36' Желтая карточкаRodrigo Pérez
1:0
51' ГолСаварино Джефферсон
2:0
56' ГолAlexander Barboza
3:0
60' ГолСаварино Джефферсон
61' Желтая карточкаГрегоре
4:0
74' ГолЭнрике Луис
5:0
79' ГолЖезус Игор
Ход матча
13'
36'
36'
51'
56'
60'
61'
74'
4:0
79'
5:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
97 Alan Medina2
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Пеньяроль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|9
|0.6
|Саварино Джефферсон
|4
|0.27
|Энрике Луис IX
|3
|0.2
|Жезус Игор
|3
|0.2
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.13
|Угу Мигель
|2
|0.13
|Соарес Франсиско
|1
|0.07
|Джеффиньо
|1
|0.07
|Alexander Barboza
|1
|0.07
|Альмада Тьяго
|1
|0.07
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|6
|0.55
|Фернандес Леонардо
|3
|0.27
|Кабрера Хавьер
|1
|0.09
|Оливера Максимильяно
|1
|0.09
|Баэс Хайме
|1
|0.09
|Lucas Francois II
|1
|0.09
|Javier Mendez III
|1
|0.09
|Facundo Batista
|1
|0.09
|Guzman Rodriguez
|1
|0.09
|Eduardo Darias
|1
|0.09
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Alexander Barboza
|3
|0
|John Victor
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Эрнандес Диего
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Грегоре
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Фернандес Роберто III
|0
|1
|Угу Мигель
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|5
|0
|Рамирес Гастон
|3
|0
|Агирре Вашингтон
|3
|0
|Javier Mendez III
|3
|0
|Гарсия Дамиан
|3
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Guzman Rodriguez
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Соса Игнасио
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Пеньяроль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
13
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Пеньяроль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
13%
1
25%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
4
57%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
5
83%
0
0%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
14%
2
12%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
4
18%
2
12%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Пеньяроль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Бостон Ривер 2:0 Данубио - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:1
Пеньяроль - Расинг Монтевидео 0:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Серро - Пеньяроль 0:5 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Рампла Хуниорс 4:0 Мирамар Мисионес - Пеньяроль 1:2 Стронгест - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Серро Ларго 0:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Пеньяроль
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Пеньяроль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
52
41
25
23
16
23
16
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
73
68
55
212
28
113
28
113
19
113
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 5
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3