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  3. Кубок Либертадорес 2024
Ботафого Рио-де-Жанейро
5:0
Второй тайм: 87'
Пеньяроль
0'
13' Желтая карточка
Энрике Луис
36' Желтая карточка
Жезус Игор
36' Желтая карточка
Rodrigo Pérez
1:0
51' Гол
Саварино Джефферсон
2:0
56' Гол
Alexander Barboza
3:0
60' Гол
Саварино Джефферсон
61' Желтая карточка
Грегоре
4:0
74' Гол
Энрике Луис
5:0
79' Гол
Жезус Игор

Ход матча

13'
Энрике Луис
 
36'
Жезус Игор
 
36'
 
Rodrigo Pérez
51'
Саварино Джефферсон
1:0
56'
Alexander Barboza
2:0
59'
 
Рамирес Гастон
Гарсия Дамиан
59'
 
Майада Камило
Eduardo Darias
60'
Саварино Джефферсон
3:0
61'
Грегоре
 
70'
 
Leonardo Sequeira
Сильвера Максимилиано
70'
 
Lucas Francois II
Баэс Хайме
74'
Энрике Луис
4:0
75'
Данило Барбоза
Грегоре
 
75'
Соарес Франсиско
Энрике Луис
 
79'
Жезус Игор
5:0
81'
Понте Матео
Витиньо Виктор
 
81'
Ромеро Оскар
Жезус Игор
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Пеньяроль
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12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
18
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
29
Агирре
Вашингтон
20
Pedro
Milans
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
13
Eduardo
Darias
14
Гарсия
Дамиан
6
Rodrigo
Pérez
8
Фернандес
Леонардо
28
Баэс
Хайме
11
Сильвера
Максимилиано
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Пеньяроль
4-3-2-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Пеньяроль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 0.6
Саварино Джефферсон 4 0.27
Энрике Луис IX 3 0.2
Жезус Игор 3 0.2
Эдуардо Карлос II 2 0.13
Угу Мигель 2 0.13
Соарес Франсиско 1 0.07
Джеффиньо 1 0.07
Alexander Barboza 1 0.07
Альмада Тьяго 1 0.07
Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 6 0.55
Фернандес Леонардо 3 0.27
Кабрера Хавьер 1 0.09
Оливера Максимильяно 1 0.09
Баэс Хайме 1 0.09
Lucas Francois II 1 0.09
Javier Mendez III 1 0.09
Facundo Batista 1 0.09
Guzman Rodriguez 1 0.09
Eduardo Darias 1 0.09

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 3 0
Alexander Barboza 3 0
John Victor 3 0
Энрике Луис IX 3 0
Эрнандес Диего 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Че Че 2 0
Грегоре 2 0
Жезус Игор 2 0
Дамиан Суарес 0 1
Фернандес Роберто III 0 1
Угу Мигель 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Данило Барбоза 1 0
Lucas Halter 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 5 0
Рамирес Гастон 3 0
Агирре Вашингтон 3 0
Javier Mendez III 3 0
Гарсия Дамиан 3 0
Фернандес Леонардо 2 0
Guzman Rodriguez 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Оливера Максимильяно 1 0
Баэс Хайме 1 0
Lucas Francois II 1 0
Соса Игнасио 1 0
Pedro Milans 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Пеньяроль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
13
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Пеньяроль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
13%
1
25%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
4
57%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
5
83%
0
0%
76-90

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
14%
2
12%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
4
18%
2
12%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Пеньяроль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Бостон Ривер 2:0 Данубио - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:1
Пеньяроль - Расинг Монтевидео 0:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Серро - Пеньяроль 0:5 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Рампла Хуниорс 4:0 Мирамар Мисионес - Пеньяроль 1:2 Стронгест - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Серро Ларго 0:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Пеньяроль

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Пеньяроль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
5
2
1.5
4
1
2
5
2.5
2
3
1
6
3.5
2
3
1
6
4.5
1
4
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
6
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
8
1.5
5
5
2
12
2.5
2
8
1
13
3.5
2
8
1
13
4.5
1
9
1
13
5.5
1/8 финала
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Флуминенсе
2 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
2 Ривер Плейт
6 Ботафого Рио-де-Жанейро
5 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1/2 финала
3 Атлетико Минейро
0 Ривер Плейт
Ботафого Рио-де-Жанейро
Пеньяроль
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Сан-Паулу Кальери Хонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 5
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
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