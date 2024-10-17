Стадион: Chayka Central Stadium.
0:0
Первый тайм
Ход матча
15'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янов ДанилаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ужгин МатвейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Левин МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Урхов РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луговкин Вячеслав
Бомбардиры внутри турнира
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаев Олег
|1
|0.5
|Хохлачёв Александр
|1
|0.5
Знамя Труда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузнецов Павел
|2
|0.5
|Шишков Роман
|1
|0.25
Карточки
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маляров Никита
|1
|0
Знамя Труда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сентюрин Михаил
|1
|0
|Кузнецов Павел
|1
|0
Результаты матчей
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Знамя Труда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Знамя Труда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Знамя Труда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чайка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3
Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1
Знамя Труда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Знамя Труда - Динамо Вологда 0:1 Динамо-2 Москва - Знамя Труда 2:1 Знамя Труда - Леон Сатурн 0:4 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1
ФК Иркутск - Знамя Труда 1:0 Знамя Труда - Спартак-2 0:2 Зенит-2 - Знамя Труда 2:0 Знамя Труда - Ленинградец 2:0 Знамя Труда - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Родина-М - Знамя Труда 1:2 Тверь - Знамя Труда 1:2 Знамя Труда - Луки-Энергия 0:0 Балтика-БФУ - Знамя Труда 2:1 Тверь - Знамя Труда 2:2 Знамя Труда - Енисей-2 1:0 Знамя Труда - Космос Долгопрудный 0:1 Динамо СПб - Знамя Труда 0:1 Знамя Труда - Чертаново 0:2 Динамо Вологда - Знамя Труда 5:1 Знамя Труда - Динамо-2 Москва 1:2
Результаты матчей
Чайка
Знамя Труда
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Чайка
Знамя Труда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|8
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 16
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 14
|5
|4.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 5
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Акрон
|Бардыбахин Вячеслав
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чайка 0:0 Знамя Труда
Исход игры
Чайка
85.9% (110)
Ничья
10.2% (13)
Знамя Труда
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
30% (33)
Нет
70% (77)
Популярный счёт
2:0 Чайка
38.3% (49)
2:1 Чайка
18% (23)
1:0 Чайка
17.2% (22)
1:1 Ничья
4.7% (6)
3:0 Чайка
3.9% (5)
1:2 Знамя Труда
1.6% (2)
3:1 Чайка
1.6% (2)
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