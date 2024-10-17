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Стадион: .
Чайка
0:0
Первый тайм
Знамя Труда

Ход матча

5'
Маляров Никита
 
15'
Ивашин Андрей
1:0
Прогнозы 128
Чайка 85.9% (110)
X 10.2% (13)
Знамя Труда 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Чайка
Ничья
Знамя Труда
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Чайка
Знамя Труда

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаев Олег 1 0.5
Хохлачёв Александр 1 0.5
Знамя Труда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Павел 2 0.5
Шишков Роман 1 0.25

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маляров Никита 1 0
Знамя Труда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сентюрин Михаил 1 0
Кузнецов Павел 1 0

Результаты матчей

Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Знамя Труда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Знамя Труда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Знамя Труда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3
Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1
Знамя Труда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Знамя Труда - Динамо Вологда 0:1 Динамо-2 Москва - Знамя Труда 2:1 Знамя Труда - Леон Сатурн 0:4 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1
ФК Иркутск - Знамя Труда 1:0 Знамя Труда - Спартак-2 0:2 Зенит-2 - Знамя Труда 2:0 Знамя Труда - Ленинградец 2:0 Знамя Труда - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Родина-М - Знамя Труда 1:2 Тверь - Знамя Труда 1:2 Знамя Труда - Луки-Энергия 0:0 Балтика-БФУ - Знамя Труда 2:1 Тверь - Знамя Труда 2:2 Знамя Труда - Енисей-2 1:0 Знамя Труда - Космос Долгопрудный 0:1 Динамо СПб - Знамя Труда 0:1 Знамя Труда - Чертаново 0:2 Динамо Вологда - Знамя Труда 5:1 Знамя Труда - Динамо-2 Москва 1:2

Результаты матчей

Чайка
Знамя Труда

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Чайка
Знамя Труда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Веретенников получил мяч на левом фланге, начал движение в центр и пробил с левой ноги! Мимо цели... 
  • 20'
    В центре поля подобрал мяч Соболев, отыграл на Урхова, тот неудачно атаку продолжил. 
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Ивашин!!!! После подачи углового, отбились гости, мяч вышел за пределы штрафной площади, но с 27 метров, находясь по центру ворот с левой ноги в верхний угол пробил Ивашин! 
  • Угловой
    18'
    Очередной угловой удар для "Чайки". Пошёл подавать Бамматгереев. Подача на ближнюю штангу, отскочил мяч за пределы штрафной площади и ... 
  • 17'
     Стратан начал атаку "Знамя Труда", отправив мяч на чужую половину поля сильным ударом вперёд.
  • Угловой
    16'
    Угловой удар заработали хозяева. Бамматгереев отыграл на Янова, тот подачу организовал, но пробить некому. 
  • 15'
    Воробьёв с мячом, передачу на правый край, где заработать угловой могли гости. Не вышло. 
  • 14'
    Передача на Янова, тот на Руденко, который не сумел мяч обработать. Отскочил от него игровой снаряд. 
  • 13'
    По правому краю протащил мяч Николаев, подачу исполнил, замыкал её Руденко, но мимо ворот он направил мяч.
  • 12'
    В центре поля с мячом "Чайка", передача на Арбузова, тот на  Бамматгереева сыграл, но от ноги соперника ушёл игровой снаряд за боковую. 
  • 11'
    Штрафной удар заработали хозяева. У мяча Маляров. До ворот 25 метров. В стенку пробил Никита.
  • 10'
    10 минут отыграли команды, уже получили свою жёлтую карточку представители Первой лиги. Гости не тушуются. 
  • Желтая карточка
    8'
    Маляров должен был получать жёлтую карточку, сорвал он атаку соперника! Сетюрин убегал в атаку. Ну и получил в итоге Маляров свой "горчичник". 
  • 7'
    Николаев с мячом, отыграл на Малярова, который неудачно в обводку пошёл.
  • 6'
    Угловой удар заработали гости. Подача от Канаева на ближнюю штангу, где никого не оказалось. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Пять минут отыграли команды. Пока что все под присмотром наставников клубов. 
    • 4'
      В центре поля подобрал игровой снаряд Сентюрин, отдал на левый край на Воробьёва, тот подачу в чужую штрафную площадь организовал. Слабовато. 
    • 3'
      С мячом Ивашин, отдал он передачу на Кармаева, который на левый край отправил игровой снаряд. Потеря.
    • 2'
      В атаку сразу же побежали гости, передача на левый край, где Урхов заработал аут.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
      Сегодня встречаемся на матче 1/16 финала Кубка России между коллективом из села Песчанокопское "Чайка" и клубом "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.  
      Судейская бригада 
      Главный судья:  Антон Сидорин (Москва)                
      Помощники:  Виктор Медведев (Москва) и Александр Туркин (Астрахань)
      Статистика и цифры
      - В каждом из последних семи матчей «Знамя Труда» хотя бы раз, но пропускает;
      - Шесть пропущенных голов у «Чайки» в последних трёх матчах и ноль забитых голов;
      ​​​​​​​- Коэффициент на победу гостей – 8.5.
      Прогноз на игру
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится ничьей.
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      1.35 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 128
    Чайка 85.9% (110)
    X 10.2% (13)
    Знамя Труда 3.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Знамя Труда
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чайка 0:0 Знамя Труда

    Исход игры
    Чайка
    85.9% (110)
    Ничья
    10.2% (13)
    Знамя Труда
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (32)
    Меньше
    70.91% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (33)
    Нет
    70% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Чайка
    38.3% (49)
    2:1 Чайка
    18% (23)
    1:0 Чайка
    17.2% (22)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    3:0 Чайка
    3.9% (5)
    1:2 Знамя Труда
    1.6% (2)
    3:1 Чайка
    1.6% (2)
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    Чайка
    Знамя Труда
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