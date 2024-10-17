Воробьёв с мячом, передачу на правый край, где заработать угловой могли гости. Не вышло.

Угловой удар заработали хозяева. Бамматгереев отыграл на Янова, тот подачу организовал, но пробить некому.

Очередной угловой удар для "Чайки". Пошёл подавать Бамматгереев. Подача на ближнюю штангу, отскочил мяч за пределы штрафной площади и ...

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Ивашин!!!! После подачи углового, отбились гости, мяч вышел за пределы штрафной площади, но с 27 метров, находясь по центру ворот с левой ноги в верхний угол пробил Ивашин!

В центре поля подобрал мяч Соболев, отыграл на Урхова, тот неудачно атаку продолжил.

Веретенников получил мяч на левом фланге, начал движение в центр и пробил с левой ноги! Мимо цели...

14' Передача на Янова, тот на Руденко, который не сумел мяч обработать. Отскочил от него игровой снаряд.

13' По правому краю протащил мяч Николаев, подачу исполнил, замыкал её Руденко, но мимо ворот он направил мяч.

12' В центре поля с мячом "Чайка", передача на Арбузова, тот на Бамматгереева сыграл, но от ноги соперника ушёл игровой снаряд за боковую.

11' Штрафной удар заработали хозяева. У мяча Маляров. До ворот 25 метров. В стенку пробил Никита.

10' 10 минут отыграли команды, уже получили свою жёлтую карточку представители Первой лиги. Гости не тушуются.

8' Маляров должен был получать жёлтую карточку, сорвал он атаку соперника! Сетюрин убегал в атаку. Ну и получил в итоге Маляров свой "горчичник".

7' Николаев с мячом, отыграл на Малярова, который неудачно в обводку пошёл.