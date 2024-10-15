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  4. Кубок 2024-2025
Чайка
 
Позже
Знамя Труда
Прогнозы 65
Чайка 84.6% (55)
X 9.2% (6)
Знамя Труда 6.2% (4)
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Лучшие коэффициенты
Чайка
Ничья
Знамя Труда
4.70
4.80
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8.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаев Олег 1 1
Хохлачёв Александр 1 1
Знамя Труда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Павел 2 0.67
Шишков Роман 1 0.33

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Знамя Труда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сентюрин Михаил 1 0
Кузнецов Павел 1 0

Результаты матчей

Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Знамя Труда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Знамя Труда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Знамя Труда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3
Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1
Знамя Труда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Знамя Труда - Динамо Вологда 0:1 Динамо-2 Москва - Знамя Труда 2:1 Знамя Труда - Леон Сатурн 0:4 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1
ФК Иркутск - Знамя Труда 1:0 Знамя Труда - Спартак-2 0:2 Зенит-2 - Знамя Труда 2:0 Знамя Труда - Ленинградец 2:0 Знамя Труда - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Родина-М - Знамя Труда 1:2 Тверь - Знамя Труда 1:2 Знамя Труда - Луки-Энергия 0:0 Балтика-БФУ - Знамя Труда 2:1 Тверь - Знамя Труда 2:2 Знамя Труда - Енисей-2 1:0 Знамя Труда - Космос Долгопрудный 0:1 Динамо СПб - Знамя Труда 0:1 Знамя Труда - Чертаново 0:2 Динамо Вологда - Знамя Труда 5:1 Знамя Труда - Динамо-2 Москва 1:2

Результаты матчей

Чайка
Знамя Труда

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Чайка
Знамя Труда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Знамя Труда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 65
    Чайка 84.6% (55)
    X 9.2% (6)
    Знамя Труда 6.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Знамя Труда
    4.70
    4.80
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    8.30
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    Прогнозы на матч Чайка - Знамя Труда

    Исход игры
    Чайка
    84.6% (55)
    Ничья
    9.2% (6)
    Знамя Труда
    6.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (20)
    Меньше
    66.1% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    37.29% (22)
    Нет
    62.71% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Чайка
    41.5% (27)
    2:1 Чайка
    23.1% (15)
    1:0 Чайка
    10.8% (7)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    1:2 Знамя Труда
    3.1% (2)
    3:0 Чайка
    3.1% (2)
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    Чайка
    Знамя Труда
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