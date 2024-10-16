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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Тюмень
0:0
Первый тайм
Алания
Прогнозы 121
Тюмень 28.9% (35)
X 33.9% (41)
Алания 37.2% (45)
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Тюмень
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Тюмень
Алания

История личных встреч

Тюмень
Алания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
0:1
МПЛ
0:1
МПЛ
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачук Денис 1 0.5
Мокаев Ислам 1 0.5
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 1 0.5

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 1 0
Талалай Денис 1 0
Петухов Илья 1 0
Марьянов Андрей 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бага Алан 1 0

Результаты матчей

Тюмень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Урал - Тюмень 1:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Челябинск - Тюмень 0:2
Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1
Алания
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1
Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1

Результаты матчей

Тюмень
Алания

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тюмень
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Равный футбол мы наблюдаем, в котором оба коллектива имеют равные шансы на выход в следующий раунд. 
  • Офсайд
    35'
    Натабашвили сильно выбил мяч на чужую половину поля, а там за игровой снаряд на левом фланге зацепился Хадарцев, вот только находился он в очевидном положении вне игры. 
  • 34'
    Петухов от правого угла штрафной навесил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда головой пробил Калугин, но мяч после удара игрока "Тюмени" слабенько прилетел в руки Натабашвили. 
  • Офсайд
    33'
    Марьянов с левого края прострелил в центр к линии вратарской, откуда Косарев пробил в Натабашвили. Плюсом, в положение вне игры забрался форвард тюменского клуба. 
  • Угловой
    32'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Тюмени". Марьянов навесил к ближней штанге, а там гости сыграли внимательно и выбили мяч владений Натабашвили. 
  • 31'
    Быстрая атака получилась у тюменцев, в ходе которой Марьянов слева ворвался в штрафную соперника и пытался прострелить в центр, однако эту попытку заблокировал Губиев. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Москаленчик грубо сыграл при борьбе на "втором этаже" и жёстко врезался в спину Косареву. Пришлось Лапатухину провести профилактическую беседу с защитником "Алании". 
  • 29'
    Перехватили инициативу футболисты "Алании". Владикавказцы большую часть времени проводят с мячом, а вот хозяева теперь рассчитывают только на контратаки. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Засеев из глубины сделал заброс в левую часть штрафной хозяев, а там Губиев откровенно нарушил правила против Карпова. 
  • 27'
    Ышык на левом фланге красиво обыграл Петухова, а вот затем игрок "Алании" отдал совсем неточный пас вперёд. Много ошибок при атакующих действиях допускают футболисты. 
  • 26'
    Выиграли тюменцы борьбу в правой части штрафной гостей, после чего Косарев скинул мяч немного назад на Мокаева, а тот с 17 метров пробил сильно выше перекладины. 
  • Опасный момент
    25'
    ОПАСНО! Хадарцев со стандарта с 25 метров классно перекинул стенку и пробил точно в правый угол. Гошев на этот выстрел среагировал и в падении свою команду спас!
  • Фол, нарушение
    24'
    Хадарцев подхватил мяч на чужой половине поля и по центру начал движение вперёд, но его за плечо прихватил Петухов. Право на интересный стандарт получают владикавказцы. 
  • 22'
    Косарев на скорости слева ворвался в штрафную соперника, сместился немного в центр и пробил по воротам, вот только мяч улетел сильно мимо дальнего угла. Перспективный шанс упустили тюменцы. 
  • 21'
    Удалось владикавказцам выровнять игру к середине первого тайма. Подопечные Спаратка Гогниева всё чаще оказываются с мячом на чужой половине поля. Хозяева пока взяли небольшую паузу. 
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    • Фол, нарушение
      20'
      Талалай перехватил игровой снаряд на своей половине поля и по центру пытался прорваться вперёд, однако его сзади по ногам ударил Нафиков. Много нарушений в стартовые минуты. 
    • Угловой
      19'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Алании". Хадарцев навесил в центр к линии вратарской, а там здорово на "втором этаже" сыграл Воропаев. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Воропаев перехватил мяч на своей половине поля и по левому флангу готовился рвануть вперёд, но его на газон уронил Губиев. Лапатухин обошёлся без карточки для игрока "Алании". 
    • 17'
      Затяжная позиционная атака получилась у владикавказцев, в ходе которой Тарба получил мяч у правого угла штрафной, но бить по воротам не стал, а просто сохранил владение для своей команды. 
    • 16'
      Талалай из глубины выполнил красивый пас в правую часть штрафной гостей на Карпова, однако капитана тюменской команды в последний момент успел опередить Натабашвили. 
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТ! Угловой на левом фланге заработали хозяева. Воропаев навесил в центр штрафной, откуда головой под перекладину пробил Калугин, но Натабашвили в красивом прыжке свою команду спас!
    • Опасный момент
      14'
      КАКОЙ ШАНС! Поройков по центру протащил мяч вперёд и отдал пас в левую часть штрафной на Косарева, который с близкого расстояния пробил в Натабашвили!
    • 13'
      Москаленчик неаккуратно сыграл на своей половине поля и практически "подарил" игровой снаряд Карпову, однако мяч от игрока "Тюмени" отскочил обратно к защитнику гостей. 
    • 12'
      Заметно, что сделали ставку на быстрый гол тюменцы. Подопечные Игоря Меньщикова агрессивно действуют в атаке и пытаются найти момент, дабы открыть счёт. 
    • Угловой
      11'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Тюмени". Воропаев выполнил слишком сильный навес в дальнюю часть штрафной, и никто из одноклубников до мяча не добрался. 
    • 10'
      Поройков из-за боковой с правого фланга вбросил мяч в центр штрафной гостей, но никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и футболисты "Алании" снаряд сумели выбить. 
    • 9'
      Стандарт на чужой половине поля заработали тюменцы. Шавлохов решился на авантюрный удар с очень дальней дистанции, и мяч улетел значительно правее намеченной цели. 
    • Угловой
      8'
      Угловой на правом фланге заработали тюменцы. Мокаев плохо навесил к ближней штанге, и Абдоков спокойно игровой снаряд вынес. Активнее стартовые минуты проводят хозяева. 
    • 7'
      Марьянов на скорости слева ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр на Косарева, однако эту передачу в последний момент сумел перехватить Засеев. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Талалай агрессивно сыграл у штрафной соперника и попал по ногам Москаленчику. Рефери нарушение зафиксировал, но вот карточку игроку "Тюмени" показывать не стал. 
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТИЩЕ! Косарев красиво разобрался в центре штрафной гостей и с убойной позиции пробил по воротам, однако этот удар парировал Натабашвили, своевременно сокративший угол обстрела!
    • Угловой
      4'
      Теперь уже угловой на левом фланге заработали футболисты "Тюмени". После навеса Марьянова мяч пришёл к Шавлохову, который пытался пробить по воротам, но эта попытка была заблокирована. 
    • Угловой
      3'
      Угловой на левом фланге заработали владикавказцы. Хадарцев выполнил навес в центр к линии вратарской, а там хозяева сыграли внимательно и выбили мяч от владений Гошева. 
    • 2'
      Тюменцы вышли на эту встречу в чёрном комплекте формы, футболисты "Алании" играют в жёлто-красных футболках и тёмных трусах. Ворота Гошева в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1/16 финала пути регионов Кубка России, в котором "Тюмень" на своём поле будет принимать владикавказскую "Аланию". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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      2.44 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Тюмень 28.9% (35)
    X 33.9% (41)
    Алания 37.2% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    Алания
    3.25
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    3.40
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    4.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тюмень 0:0 Алания

    Исход игры
    Тюмень
    28.9% (35)
    Ничья
    33.9% (41)
    Алания
    37.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (66)
    Нет
    40% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (33)
    1:0 Тюмень
    19.8% (24)
    1:2 Алания
    18.2% (22)
    0:1 Алания
    12.4% (15)
    2:1 Тюмень
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Алания
    1.7% (2)
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    Тюмень
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