Москаленчик грубо сыграл при борьбе на "втором этаже" и жёстко врезался в спину Косареву. Пришлось Лапатухину провести профилактическую беседу с защитником "Алании".

Быстрая атака получилась у тюменцев, в ходе которой Марьянов слева ворвался в штрафную соперника и пытался прострелить в центр, однако эту попытку заблокировал Губиев.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Тюмени". Марьянов навесил к ближней штанге, а там гости сыграли внимательно и выбили мяч владений Натабашвили.

Марьянов с левого края прострелил в центр к линии вратарской, откуда Косарев пробил в Натабашвили. Плюсом, в положение вне игры забрался форвард тюменского клуба.

Петухов от правого угла штрафной навесил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда головой пробил Калугин, но мяч после удара игрока "Тюмени" слабенько прилетел в руки Натабашвили.

Натабашвили сильно выбил мяч на чужую половину поля, а там за игровой снаряд на левом фланге зацепился Хадарцев, вот только находился он в очевидном положении вне игры.

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Равный футбол мы наблюдаем, в котором оба коллектива имеют равные шансы на выход в следующий раунд.

Удалось владикавказцам выровнять игру к середине первого тайма. Подопечные Спаратка Гогниева всё чаще оказываются с мячом на чужой половине поля. Хозяева пока взяли небольшую паузу.

Косарев на скорости слева ворвался в штрафную соперника, сместился немного в центр и пробил по воротам, вот только мяч улетел сильно мимо дальнего угла. Перспективный шанс упустили тюменцы.

Хадарцев подхватил мяч на чужой половине поля и по центру начал движение вперёд, но его за плечо прихватил Петухов. Право на интересный стандарт получают владикавказцы.

ОПАСНО! Хадарцев со стандарта с 25 метров классно перекинул стенку и пробил точно в правый угол. Гошев на этот выстрел среагировал и в падении свою команду спас!

Выиграли тюменцы борьбу в правой части штрафной гостей, после чего Косарев скинул мяч немного назад на Мокаева, а тот с 17 метров пробил сильно выше перекладины.

Ышык на левом фланге красиво обыграл Петухова, а вот затем игрок "Алании" отдал совсем неточный пас вперёд. Много ошибок при атакующих действиях допускают футболисты.

Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Засеев из глубины сделал заброс в левую часть штрафной хозяев, а там Губиев откровенно нарушил правила против Карпова.

Перехватили инициативу футболисты "Алании". Владикавказцы большую часть времени проводят с мячом, а вот хозяева теперь рассчитывают только на контратаки.

20' Талалай перехватил игровой снаряд на своей половине поля и по центру пытался прорваться вперёд, однако его сзади по ногам ударил Нафиков. Много нарушений в стартовые минуты.

19' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Алании". Хадарцев навесил в центр к линии вратарской, а там здорово на "втором этаже" сыграл Воропаев.

18' Воропаев перехватил мяч на своей половине поля и по левому флангу готовился рвануть вперёд, но его на газон уронил Губиев. Лапатухин обошёлся без карточки для игрока "Алании".

17' Затяжная позиционная атака получилась у владикавказцев, в ходе которой Тарба получил мяч у правого угла штрафной, но бить по воротам не стал, а просто сохранил владение для своей команды.

16' Талалай из глубины выполнил красивый пас в правую часть штрафной гостей на Карпова, однако капитана тюменской команды в последний момент успел опередить Натабашвили.

15' МОМЕНТ! Угловой на левом фланге заработали хозяева. Воропаев навесил в центр штрафной, откуда головой под перекладину пробил Калугин, но Натабашвили в красивом прыжке свою команду спас!

14' КАКОЙ ШАНС! Поройков по центру протащил мяч вперёд и отдал пас в левую часть штрафной на Косарева, который с близкого расстояния пробил в Натабашвили!

13' Москаленчик неаккуратно сыграл на своей половине поля и практически "подарил" игровой снаряд Карпову, однако мяч от игрока "Тюмени" отскочил обратно к защитнику гостей.

12' Заметно, что сделали ставку на быстрый гол тюменцы. Подопечные Игоря Меньщикова агрессивно действуют в атаке и пытаются найти момент, дабы открыть счёт.