Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Балтика
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
69
102
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шитов Владислав
|1
|1
|Коледин Юрий
|1
|1
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Алекс II
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Балтика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Балтика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0
Балтика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1
Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Балтика
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|8
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 16
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 14
|5
|4.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 5
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Акрон
|Бардыбахин Вячеслав
|1 1
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Балтика
Исход игры
Торпедо Москва
66.7% (32)
Ничья
29.2% (14)
Балтика
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
73.91% (34)
Нет
26.09% (12)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
39.6% (19)
1:1 Ничья
25% (12)
1:0 Торпедо Москва
16.7% (8)
2:0 Торпедо Москва
6.3% (3)
1:2 Балтика
4.2% (2)
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