В офсайде сейчас оказался Жилмостных. На правом фланге рефери увидел "вне игры", подняв флажок. Было, да. На повторе отчетливо видно.

Жилмостных по правому краю проходил к воротам соперника, но Агаев сумел сыграть в подкате. Мяч на сей раз игрок "Родины" в аут отправляет.

Подача с правого края у гостей следует. Чиканчи выигрывает верх в чужой штрафной, но сферу направляет метра на три выше мишени! Не самый точный выстрел мы увидели.

Агаев идет с мячом вперед. Снова прострел в его исполнении следует, но мяч попадает в защитника. Сфера улетает в аут. Судя по всему, вничью первый тайм завершится.

КОРЯКИН! Спасает он свою команду! Внезапно получил Чиканчи мяч на линии штрафной, после чего пробил в правую "шестерку", но сумел выручить свой коллектив Корякин!

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья на табло, отдыхаем!

Кожедуб зарядил по ногам убегающему к воротам Чиканчи. В руках рефери могла появиться желтая карточка, но не в этот раз. Только устные внушения от рефери.

Как-то легко на поле соперника чувствует себя "Спартак" из Костромы. Команда красиво комбинирует, невзирая на прессинг со стороны оппонента.

Прагматично и без риска пытается играть сейчас "Спартак". Агаев сбивает на правом фланге Жилмостных. Пятый номер гостей не торопится с газона подниматься.

Саплинов теперь перестарался в чужой штрафной. В итоге сфолил он против своего оппонента. Желтых карточек в этой игре рефери пока не показывал.

"Кострома, Кострома", - доносится сейчас по трибунам. Складывается такое ощущение, что игра в Костроме проходит, но его геолокация в российской столице.

Чиканчи в падении через себя нанес удар, но прямо в руки голкиперу он сферу направил. Удар получился далеко не самым сильным.

Малыгин с левого края на Калмыкова адресовал мяч, но до Амура сфера не долетела. Уходит мяч за пределы поля еще до того, как оказаться во вратарской.

Угловой подали сейчас игроки гостевой команды с левого края, но спокойно Агаев сыграл головой в сторону от рамки. Последовал вынос в центр поля.

29' Против Калмыкова уверенно в подкате сыграл сейчас защитник. Выбит мяч за пределы поля. В данном случае, сфера улетела в аут.

28' Снова Калмыков скидывал мяч на одного из партнеров, но явно его толкнул в спину один из защитников. Игрок оказался на газоне, но рефери свистеть не стал.

27' У Корякина какая-то травма образовалась. Голкипер "Спартака" присел сейчас на газон. Медики уже вышли на поле, чтобы оказать игроку медицинскую помощь.

25' Игнатьев с левого края набрасывал мяч на Саплинова, но последний до сферы добраться не сумел, как ни старался. Потеря игрового снаряда случилась.

24' Дальний удар от Чиканчи мы снова видим. Сегодня игрок атаки гостей бьет часто, но не всегда точно. Как, например, сейчас.

23' "Вперед, Спартак", - можно услышать сейчас на трибунах. Костромской коллектив спокойно сейчас мячом владеет, не позволяя до сферы добраться оппоненту.

22' На "Сапсан-Арене", что в Москве, проходит эта встреча. Удивлен я, честно говоря, что совсем нет на стадионе фанатов "Родины". Если десяток человек наберется, хорошо.

20' Кане выполнял с левого края передачу на Калмыкова - вышел из ворот голкипер, который сумел зафиксировать сферу в своих перчатках, сыграв надежно в рамке.

19' Чиканчи теперь попытал счастье дальним ударом по воротам соперника - сфера летит значительно выше цели. Не самый точный удар мы увидели.