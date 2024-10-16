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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Родина Москва
1:1
Перерыв
Спартак Кострома

Ход матча

1'
Калмыков Амур
1:0
8'
1:1
Саплинов Александр
Прогнозы 128
Родина Москва 87.5% (112)
X 1.6% (2)
Спартак Кострома 10.9% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Родина Москва
Ничья
Спартак Кострома
4.00
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Родина Москва
Спартак Кострома

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Илья 1 0.5
Калмыков Амур 1 0.5
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0.5
Чернышёв Даниил 1 0.5
Спартак Кострома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киселёв Геннадий 2 0.5
Саплинов Александр 1 0.25
Чурсин Кирилл 1 (1) 0.25

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спартак Кострома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демьянов Виктор 0 1
Корольков Кирилл 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спартак Кострома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Кострома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Кострома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Родина Москва - Енисей 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3
Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2
Спартак Кострома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Кострома - Челябинск 0:0 Новосибирск - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Авангард Курск 2:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0
Ленинградец - Спартак Кострома 2:0 Волгарь - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Кубань 3:1 Текстильщик - Спартак Кострома 1:1 Калуга - Спартак Кострома 1:2 Спартак Кострома - Текстильщик 2:0 Спартак Кострома - 2DROTS 1:0 Челябинск - Спартак Кострома 3:1 Спартак Кострома - Новосибирск 2:0 Авангард Курск - Спартак Кострома 1:0 Спартак Кострома - Ленинградец 2:1 Спартак Кострома - Велес Москва 1:1 Спартак Кострома - Химик Дзержинск 0:1 Машук-КМВ - Спартак Кострома 0:2 Калуга - Спартак Кострома 2:1 Спартак Кострома - Текстильщик 0:0

Результаты матчей

Родина Москва
Спартак Кострома

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Спартак Кострома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья на табло, отдыхаем!
  • Опасный момент
    45'
    КОРЯКИН! Спасает он свою команду! Внезапно получил Чиканчи мяч на линии штрафной, после чего пробил в правую "шестерку", но сумел выручить свой коллектив Корякин!
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено.
  • 44'
    Агаев идет с мячом вперед. Снова прострел в его исполнении следует, но мяч попадает в защитника. Сфера улетает в аут. Судя по всему, вничью первый тайм завершится. 
  • 43'
    Подача с правого края у гостей следует. Чиканчи выигрывает верх в чужой штрафной, но сферу направляет метра на три выше мишени! Не самый точный выстрел мы увидели. 
  • 42'
    Жилмостных по правому краю проходил к воротам соперника, но Агаев сумел сыграть в подкате. Мяч на сей раз игрок "Родины" в аут отправляет. 
  • Офсайд
    41'
    В офсайде сейчас оказался Жилмостных. На правом фланге рефери увидел "вне игры", подняв флажок. Было, да. На повторе отчетливо видно. 
  • Угловой
    40'
    Угловой подали сейчас игроки гостевой команды с левого края, но спокойно Агаев сыграл головой в сторону от рамки. Последовал вынос в центр поля. 
  • 39'
    Малыгин с левого края на Калмыкова адресовал мяч, но до Амура сфера не долетела. Уходит мяч за пределы поля еще до того, как оказаться во вратарской. 
  • 37'
    Чиканчи в падении через себя нанес удар, но прямо в руки голкиперу он сферу направил. Удар получился далеко не самым сильным. 
  • 36'
    "Кострома, Кострома", - доносится сейчас по трибунам. Складывается такое ощущение, что игра в Костроме проходит, но его геолокация в российской столице. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Саплинов теперь перестарался в чужой штрафной. В итоге сфолил он против своего оппонента. Желтых карточек в этой игре рефери пока не показывал. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Прагматично и без риска пытается играть сейчас "Спартак". Агаев сбивает на правом фланге Жилмостных. Пятый номер гостей не торопится с газона подниматься. 
  • 32'
    Как-то легко на поле соперника чувствует себя "Спартак" из Костромы. Команда красиво комбинирует, невзирая на прессинг со стороны оппонента. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Кожедуб зарядил по ногам убегающему к воротам Чиканчи. В руках рефери могла появиться желтая карточка, но не в этот раз. Только устные внушения от рефери. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Против Калмыкова уверенно в подкате сыграл сейчас защитник. Выбит мяч за пределы поля. В данном случае, сфера улетела в аут.
    • 28'
      Снова Калмыков скидывал мяч на одного из партнеров, но явно его толкнул в спину один из защитников. Игрок оказался на газоне, но рефери свистеть не стал. 
    • Травма, повреждение
      27'
      У Корякина какая-то травма образовалась. Голкипер "Спартака" присел сейчас на газон. Медики уже вышли на поле, чтобы оказать игроку медицинскую помощь. 
    • 25'
      Игнатьев с левого края набрасывал мяч на Саплинова, но последний до сферы добраться не сумел, как ни старался. Потеря игрового снаряда случилась.
    • 24'
      Дальний удар от Чиканчи мы снова видим. Сегодня игрок атаки гостей бьет часто, но не всегда точно. Как, например, сейчас. 
    • 23'
      "Вперед, Спартак", - можно услышать сейчас на трибунах. Костромской коллектив спокойно сейчас мячом владеет, не позволяя до сферы добраться оппоненту. 
    • 22'
      На "Сапсан-Арене", что в Москве, проходит эта встреча. Удивлен я, честно говоря, что совсем нет на стадионе фанатов "Родины". Если десяток человек наберется, хорошо. 
    • 20'
      Кане выполнял с левого края передачу на Калмыкова - вышел из ворот голкипер, который сумел зафиксировать сферу в своих перчатках, сыграв надежно в рамке. 
    • 19'
      Чиканчи теперь попытал счастье дальним ударом по воротам соперника - сфера летит значительно выше цели. Не самый точный удар мы увидели. 
    • 18'
      Чиканчи справа открылся под передачу от партнера, после чего нанес выстрел в правый угол - мяч просвистел рядом со стойкой. Это было действительно опасно!
    • 17'
      Середина первого тайма почти идет в нашей встрече. "Спартак" сейчас владеет мячом, но навесы команды опасными не становятся. 
    • 15'
      На Калмыкова снова пошел заброс, но на сей раз Амуру пробить соперники не позволили. Вдвоем против него удачно сработали защитники. 
    • 14'
      Агаев сумел выполнить передачу в штрафную соперника с левого края - получилось прямо в руки голкиперу, который спокойно зафиксировал сферу в перчатках. 
    • 13'
      "Спартак", к слову, сегодня приехали также поддержать болельщики. Небольшой сектор фанатов есть за воротами "красно-белых". Порядка 35-40 человек.
    • Угловой
      11'
      Неудачно корнер разыграли футболисты "Родины". Московская команда не смогла создать угрозу оппоненту в результате этого навеса. Сфера в перчатках голкипера оказалась. 
    • Угловой
      10'
      Быстро сравняли счет гости. Теперь же бежит снова вперед "Родина". Столичному коллективу на правом фланге удается заработать угловой удар. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САПЛИНОВ! 1:1!
      Подача с левого края со штрафного. Саплинов из центра пробивает в левый угол, и мяч укладывает он впритирку с левой стойкой. Очень красивый мяч!
    • Опасный момент
      7'
      Чиканчи после прострела с правого края не успел замкнуть пас от партнера. Пробегает он мимо снаряда. А ведь мог костромской коллектив счет сравнивать!
    • 6'
      Немного сегодня фанатов на стадионе, но они все равно есть. Гонят болельщики вперед свой коллектив тем временем. 
    • 5'
      "Спартак" забрал сейчас мяч под свой контроль. Сферу перекатывают "красно-белые" с фланга на фланг, и пока совершенно никуда не торопятся. 
    • 3'
      Все в шоке с того, что "Родина" успела забить быстрый гол в ворота соперника. Посмотрим теперь, чем ответят спартаковцы оппоненту. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛМЫКОВ!  1:0!
      Ничего себе! Классный и быстрый гол хозяев. Передача в центр на Агаева, который скинул мяч на правую штангу, и ее уверенно замкнул Калмыков!
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Максим Скорочкин (Владивосток, Россия);
      Ассистент: Евгений Синянский (Ярославль, Россия);
      Ассистент: Дмитрий Маликов (Новоалтайск, Россия);
      Резервный: Юрий Матвеев (Москва, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче 1/16 финала Кубка России в Пути регионов сойдутся лицом к лицу столичная «Родина» и костромской «Спартак».

      Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Родина Москва 87.5% (112)
    X 1.6% (2)
    Спартак Кострома 10.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Спартак Кострома
    4.00
    4.20
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    7.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва 1:1 Спартак Кострома

    Исход игры
    Родина Москва
    87.5% (112)
    Ничья
    1.6% (2)
    Спартак Кострома
    10.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    41.96% (47)
    Нет
    58.04% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Родина Москва
    28.9% (37)
    2:1 Родина Москва
    28.9% (37)
    1:0 Родина Москва
    19.5% (25)
    3:1 Родина Москва
    3.9% (5)
    1:2 Спартак Кострома
    3.1% (4)
    3:0 Родина Москва
    1.6% (2)
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