Первый тайм

13' Медицинская пауза в матче - соответствующую помощь от медбригады получает Илья Кубышкин.

12' Впервые так долго держит мяч "Амкар" в середине поля с перспективой массированной атаки, но только с таковой перспективой.

10' 53 процента игрового времени владеет мячом "Амкар". 47 процентов игрового времени владеет мячом "Композит".

9' Прострел у гостей пошёл с левого фланга, а Никита Басенков на ближнем полуфланге неудачно действовал, покатив мяч за лицевую лини

9' Джамал Дибиргаджиев головой сбрасывал мяч Льву Толкачёву в левую часть чужой штрафной площадки, где его забрал Валерий Костерев.

7' Через угловой не получилось у "Композита" скомпоновать опасность в чужой штрафной, через заброс вперёд по левому полуфлангу - тоже.