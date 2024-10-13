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Бомбардиры внутри турнира
Амкар Пермь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0.67
|Ахатов Данил
|1
|0.33
|Промошкин Даниил
|1
|0.33
|Мальцев Лев
|1
|0.33
Композит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубышкин Илья
|1
|0.33
|Морев Евгений
|1
|0.33
|Агалаков Владислав
|1
|0.33
|Кукушкин Александр
|1
|0.33
|Тюменцев Даниил
|1 (1)
|0.33
Карточки
Амкар Пермь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раджабов Алекс
|0
|1
|Бурыкин Кирилл
|1
|0
Композит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Амкар Пермь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Композит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Амкар Пермь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Композит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Амкар Пермь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Композит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Амкар Пермь
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лада-Тольятти - Амкар Пермь 1:2 Амкар Пермь - Оренбург-2 0:0 Акрон-2 Тольятти - Амкар Пермь 0:0 Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3
Амкар Пермь - Урал-2 1:0 Динамо Киров - Амкар Пермь 1:1 Рубин-2 - Амкар Пермь 2:0 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:0 Крылья-Советов-2 - Амкар Пермь 4:1 Амкар Пермь - Уралец Нижний Тагил 2:0 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Нижний Новгород-2 2:0 Динамо Барнаул - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Носта 0:0 Сокол Казань - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Лада-Тольятти 2:0 Оренбург-2 - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Акрон-2 Тольятти 3:1 Урал-2 - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Динамо Киров 0:0
Композит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Композит - Сахалин 2:2 Арсенал-2 Тула - Композит 1:0 Композит - Зенит Пенза 5:1 Композит - Нефтехимик 0:0
Спартак Тамбов - Композит 1:1 Композит - Химки-2 2:0 Композит - Зенит Пенза 3:0 Динамо-Владивосток - Композит 2:3 Композит - Строгино 2:0 Динамо СПб - Композит 1:2 Квант - Композит 1:1 Композит - СКА-2 Хабаровск 5:2 Орёл - Композит 2:2 Композит - Салют 2:4 Космос Долгопрудный - Композит 0:1 Композит - Коломна 1:0 Сахалин - Композит 3:0 Композит - Арсенал-2 Тула 0:1 Зенит Пенза - Композит 0:3 Композит - Спартак Тамбов 1:1
Результаты матчей
Амкар Пермь
Композит
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Амкар Пермь
Композит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|8
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 16
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 14
|5
|4.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 5
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Акрон
|Бардыбахин Вячеслав
|1 1
Прогнозы на матч Амкар Пермь - Композит
Исход игры
Амкар Пермь
85.1% (40)
Ничья
6.4% (3)
Композит
8.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (14)
Меньше
64.1% (25)
Обе команды забьют
Да
38.46% (15)
Нет
61.54% (24)
Популярный счёт
2:0 Амкар Пермь
29.8% (14)
2:1 Амкар Пермь
25.5% (12)
1:0 Амкар Пермь
19.1% (9)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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