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  4. Кубок 2024-2025
Амкар Пермь
 
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Композит
Прогнозы 47
Амкар Пермь 85.1% (40)
X 6.4% (3)
Композит 8.5% (4)
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Лучшие коэффициенты
Амкар Пермь
Ничья
Композит
3.45
3.45
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3.55
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибиргаджиев Джамал 2 0.67
Ахатов Данил 1 0.33
Промошкин Даниил 1 0.33
Мальцев Лев 1 0.33
Композит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубышкин Илья 1 0.33
Морев Евгений 1 0.33
Агалаков Владислав 1 0.33
Кукушкин Александр 1 0.33
Тюменцев Даниил 1 (1) 0.33

Карточки

Амкар Пермь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раджабов Алекс 0 1
Бурыкин Кирилл 1 0
Композит
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Амкар Пермь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Композит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Амкар Пермь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Композит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Амкар Пермь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Композит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Амкар Пермь
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лада-Тольятти - Амкар Пермь 1:2 Амкар Пермь - Оренбург-2 0:0 Акрон-2 Тольятти - Амкар Пермь 0:0 Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3
Амкар Пермь - Урал-2 1:0 Динамо Киров - Амкар Пермь 1:1 Рубин-2 - Амкар Пермь 2:0 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:0 Крылья-Советов-2 - Амкар Пермь 4:1 Амкар Пермь - Уралец Нижний Тагил 2:0 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Нижний Новгород-2 2:0 Динамо Барнаул - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Носта 0:0 Сокол Казань - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Лада-Тольятти 2:0 Оренбург-2 - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Акрон-2 Тольятти 3:1 Урал-2 - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Динамо Киров 0:0
Композит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Композит - Сахалин 2:2 Арсенал-2 Тула - Композит 1:0 Композит - Зенит Пенза 5:1 Композит - Нефтехимик 0:0
Спартак Тамбов - Композит 1:1 Композит - Химки-2 2:0 Композит - Зенит Пенза 3:0 Динамо-Владивосток - Композит 2:3 Композит - Строгино 2:0 Динамо СПб - Композит 1:2 Квант - Композит 1:1 Композит - СКА-2 Хабаровск 5:2 Орёл - Композит 2:2 Композит - Салют 2:4 Космос Долгопрудный - Композит 0:1 Композит - Коломна 1:0 Сахалин - Композит 3:0 Композит - Арсенал-2 Тула 0:1 Зенит Пенза - Композит 0:3 Композит - Спартак Тамбов 1:1

Результаты матчей

Амкар Пермь
Композит

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Амкар Пермь
Композит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Амкар Пермь - Композит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 47
    Амкар Пермь 85.1% (40)
    X 6.4% (3)
    Композит 8.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Амкар Пермь
    Ничья
    Композит
    3.45
    3.45
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    3.55
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    Прогнозы на матч Амкар Пермь - Композит

    Исход игры
    Амкар Пермь
    85.1% (40)
    Ничья
    6.4% (3)
    Композит
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (15)
    Нет
    61.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Амкар Пермь
    29.8% (14)
    2:1 Амкар Пермь
    25.5% (12)
    1:0 Амкар Пермь
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    Амкар Пермь
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