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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Уфа
0:0
Перерыв
Шинник

Ход матча

39'
Шаваев Алихан
 
Прогнозы 114
Уфа 64% (73)
X 28.1% (32)
Шинник 7.9% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Уфа
Ничья
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Уфа
Шинник

История личных встреч

Уфа
Шинник

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуренко Артём 1 0.5
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаваев Алихан 1 0
Анисимов Анатолий 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шакуро Павел 1 0

Результаты матчей

Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уфа - Черноморец Нв 0:3 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1
Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0
Шинник
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Енисей 2:0 КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1

Результаты матчей

Уфа
Шинник

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уфа
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас кто-то пытаться играть более активно в атаке, чтобы забить заветный гол, который в этом противостоянии вполне может оказаться решающим. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Башкортостане "Уфа" на домашнем поле играет вничью с ярославским "Шинником". Обе команды ожидаемо создают очень мало качественных моментов в атаке, но при этом всё же действуют в неплохом темпе, а поэтому матч уж совсем скучным назвать никак нельзя. 
  • 45'
    Мацхарашвили со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Жамалетдинов грамотно отработал в обороне и выбил мяч головой в аут. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Султонов на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Агеяна. "Уфа" заработала достаточно опасный стандарт. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Игорь Захаров к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Косогоров вновь слишком рьяно боролся за мяч на половине поля "Уфы", на этот раз правила были нарушены против Гыстарова. 
  • 43'
    Муллин получил передачу к радиусу штрафной площади от Гыстарова, Камиль подработал мяч и на исполнение пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Митров выловил его без особого труда. 
  • 42'
    Султонов со стандарта выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка во вратарскую, мяч полетел точно в руки Баклову. 
  • 41'
    Поднялся Джонатан после паузы, вроде бы с Джоном всё нормально, защитник "Шинника" готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Джонатан по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Шинника", пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    39'
    Полузащитник "Уфы" Алихан Шаваев получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Джонатана. 
  • 38'
    "Уфа" пока то катает мяч на своей половине поля, очень большие проблемы при развитии атаки испытывают команды в этот вечер. 
  • 37'
    Заканчивается у нас уже постепенно первый тайм, всё же пока что "Уфа" и "Шинник" стараются работать в более-менее оптимальном темпе. 
  • 36'
    Гыстаров с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч свалился с ноги у Расула и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Косогоров перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Уфы", правила были нарушены против Гараева. 
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    • Фол, нарушение
      34'
      Шаваев в центре поля теперь уже зацепил Куля. Очень много мелких фолов у нас в середине тайма. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Муллин в центре поля огрел по ногам Чёрного. Ярославский клуб вновь довольно долго разыгрывал стандарт. 
    • 32'
      "Шинник" в последние минуты чуть больше времени работает с мячом, но развивать атаки ярославскому клубу всё же очень тяжело. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Шаваев теперь уже сам в центре поля нарушил правила против Жамалетдинова. "Шинник" также никуда не спеша разыгрывал стандарт. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Джонатан в центре поля нарушил правила против Шаваева. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Шаваев перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у углового флажка на половине поля "Шинника", правила были нарушены против Самойлова. 
    • 28'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Шинника", Муллин до последнего вёл борьбу за мяч с Якушевичем, но Глеб в итоге сыграл более удачно, мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда "Уфы", будет удар от ворот. 
    • 27'
      Гуренко разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гыстаров плохо обработал мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля. 
    • 26'
      Из центра поля последовал заброс на ход Самойлову на правый угол штрафной площади, Дмитрий набежал на мяч и в касание пробил по воротам, мяч свалился с ноги у капитана ярославского клуба и в итоге сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 25'
      Агеян с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Удалось "Уфе" забить первый мяч в этом противостоянии, но он был отменён из-за нарушения правил. Захаров из центра поля выполнил заброс на ход Агеяну по правой половине поля, Мигран зацепился за мяч и оторвался от Джонатана при рывке в штрафную площадь, а затем пробил точно в дальний угол ворот. Всё было бы хорошо для "Уфы", но при обработке мяча Агеян подыграл себе рукой, что отлично видел Игорь Захаров. 
    • 23'
      Самойлов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Теняев накрыл капитана "Шинника" и выбил мяч в аут. 
    • 22'
      Чёрный со стандарта сильно пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Шаваев на своей половине поля нарушил правила против Жамалетдинова. "Шинник" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • 20'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Уфы", Косогоров зацепился за мяч и сделал скидку во фланг, Самойлов выполнил подачу в центр штрафной площади, Султонов под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 19'
      Самойлов вновь по правому флангу убежал к правому углу штрафной площади, далее Дмитрий выдержал паузу и выполнил плохой заброс в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не был готов к рывку. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Сухомлинов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Мацхарашвили. 
    • 17'
      Из центра поля последовал заброс на ход Муллину к линии штрафной площади, вновь мяч полетел слишком сильно и в итоге он достался Митрову. 
    • 16'
      Самойлов совершил рывок по правому флангу, а затем Дмитрий выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр к линии вратарской, Баклов спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • 15'
      Болельщиков на стадионе "Нефтяник" довольно мало, но они стараются активно поддерживать свою команду. 
    • Офсайд
      14'
      Гараев из глубины поля выполнил заброс на ход Мацхарашвили по левой половине поля, Никита на этот раз забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Джонатан в центре поля махнул мимо мяча, а затем уже Мацхарашвили влетел во флангового защитника "Шинника", Игорь Захаров дал спорный свисток в пользу "Уфы". 
    • 12'
      Джонатан из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 11'
      Гуренко отыгрался с Гыстаровым при развитии атаки по левому флангу, далее мяч у левого угла штрафной площади получил Мацхарашвили, Никита пробил по воротам, мяч попал в защитника ярославского клуба. 
    • 10'
      Сухомлинов на этот раз разогнал атаку по левой половине поля, а затем Данила выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Жамалетдинову, Баклов прочитал момент и вовремя выбежав из ворот в прыжке перехватил мяч. 
    • Опасный момент
      9'
      Сухомлинов из центрального круга выполнил заброс к центру штрафной площади, Жамалетдинов оторвался от соперника и пробил под правый угол ворот, Баклов в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Шаваев в центре поля нарушил правила против Сухомлинова. Игроки "Шинника" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 7'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Муллину по левой половине поля, Якушевич опередил соперника и спокойно перехватил мяч. 
    • 6'
      "Уфа" старается на первых минутах матча играть первым номером, хозяева поля по возможности стараются сегодня оформить быстрый гол. 
    • 5'
      Из аута последовал вброс на ближний угол вратарской, Митров вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 4'
      Мацхарашвили из центра поля выполнил заброс на ход Муллину к левому углу штрафной площади, Камиль в окружении нескольких соперников не смог зацепиться за мяч, защитник "Шинника" выбил его в аут. 
    • 3'
      Муллин отправился прессинговать Митрова в центр штрафной площади, Тимофей спокойно выполнил передачу на левый фланг своему партнёру по команде. 
    • 2'
      Гыстаров совершил рывок по левой половине поля, а затем из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру и не особо сильно, Митров поймал его без особого труда. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Уфе вряд ли будет какой-то особо быстрый и богатый на события матч. Тем не менее, в этом противостоянии мы будем ждать упорную борьбу, далеко не факт, что команды смогут выявить победителя в основное время матча, учитывая, что они в первую очередь делают ставку на игру от обороны. 
    • До матча
    • Напомним, что ранее "Уфа" в 1/32 финала Кубка России 25 сентября в серии пенальти прошла "Волгарь" из Астрахани. "Шинник" в свою очередь 25 сентября также в серии пенальти оказался сильнее "Динамо-Владивосток". 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Игорь Захаров из Казани. Помогать ему на бровках будут Денис Мирошник из Ставрополя и Александр Павлов из Саратова. Резервным арбитром на этот матч назначен Александр Маюн из Челябинска. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на 1/16 финала Кубка России между "Уфой" и ярославским "Шинником". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 114
    Уфа 64% (73)
    X 28.1% (32)
    Шинник 7.9% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Шинник
    3.10
    3.28
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа 0:0 Шинник

    Исход игры
    Уфа
    64% (73)
    Ничья
    28.1% (32)
    Шинник
    7.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.41% (35)
    Меньше
    67.59% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (63)
    Нет
    41.67% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    32.5% (37)
    1:1 Ничья
    25.4% (29)
    2:1 Уфа
    24.6% (28)
    1:2 Шинник
    4.4% (5)
    2:0 Уфа
    2.6% (3)
    0:1 Шинник
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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    Уфа
    Шинник
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