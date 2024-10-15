Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас кто-то пытаться играть более активно в атаке, чтобы забить заветный гол, который в этом противостоянии вполне может оказаться решающим.

Муллин получил передачу к радиусу штрафной площади от Гыстарова, Камиль подработал мяч и на исполнение пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Митров выловил его без особого труда.

Косогоров вновь слишком рьяно боролся за мяч на половине поля "Уфы", на этот раз правила были нарушены против Гыстарова.

Султонов на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Агеяна. "Уфа" заработала достаточно опасный стандарт.

Мацхарашвили со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Жамалетдинов грамотно отработал в обороне и выбил мяч головой в аут.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Башкортостане "Уфа" на домашнем поле играет вничью с ярославским "Шинником". Обе команды ожидаемо создают очень мало качественных моментов в атаке, но при этом всё же действуют в неплохом темпе, а поэтому матч уж совсем скучным назвать никак нельзя.

Косогоров перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Уфы", правила были нарушены против Гараева.

Гыстаров с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч свалился с ноги у Расула и ушёл за лицевую линию поля.

Заканчивается у нас уже постепенно первый тайм, всё же пока что "Уфа" и "Шинник" стараются работать в более-менее оптимальном темпе.

"Уфа" пока то катает мяч на своей половине поля, очень большие проблемы при развитии атаки испытывают команды в этот вечер.

Полузащитник "Уфы" Алихан Шаваев получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Джонатана.

Джонатан по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Шинника", пауза в игре.

Поднялся Джонатан после паузы, вроде бы с Джоном всё нормально, защитник "Шинника" готов продолжать матч.

Султонов со стандарта выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка во вратарскую, мяч полетел точно в руки Баклову.

Агеян с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Из центра поля последовал заброс на ход Самойлову на правый угол штрафной площади, Дмитрий набежал на мяч и в касание пробил по воротам, мяч свалился с ноги у капитана ярославского клуба и в итоге сильно ушёл в сторону от цели.

Гуренко разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гыстаров плохо обработал мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля.

Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Шинника", Муллин до последнего вёл борьбу за мяч с Якушевичем, но Глеб в итоге сыграл более удачно, мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда "Уфы", будет удар от ворот.

Шаваев перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у углового флажка на половине поля "Шинника", правила были нарушены против Самойлова.

Джонатан в центре поля нарушил правила против Шаваева. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Шаваев теперь уже сам в центре поля нарушил правила против Жамалетдинова. "Шинник" также никуда не спеша разыгрывал стандарт.

"Шинник" в последние минуты чуть больше времени работает с мячом, но развивать атаки ярославскому клубу всё же очень тяжело.

Муллин в центре поля огрел по ногам Чёрного. Ярославский клуб вновь довольно долго разыгрывал стандарт.

Шаваев в центре поля теперь уже зацепил Куля. Очень много мелких фолов у нас в середине тайма.

24' Удалось "Уфе" забить первый мяч в этом противостоянии, но он был отменён из-за нарушения правил. Захаров из центра поля выполнил заброс на ход Агеяну по правой половине поля, Мигран зацепился за мяч и оторвался от Джонатана при рывке в штрафную площадь, а затем пробил точно в дальний угол ворот. Всё было бы хорошо для "Уфы", но при обработке мяча Агеян подыграл себе рукой, что отлично видел Игорь Захаров.

23' Самойлов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Теняев накрыл капитана "Шинника" и выбил мяч в аут.

22' Чёрный со стандарта сильно пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

21' Шаваев на своей половине поля нарушил правила против Жамалетдинова. "Шинник" заработал достаточно неплохой стандарт.

20' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Уфы", Косогоров зацепился за мяч и сделал скидку во фланг, Самойлов выполнил подачу в центр штрафной площади, Султонов под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели.

19' Самойлов вновь по правому флангу убежал к правому углу штрафной площади, далее Дмитрий выдержал паузу и выполнил плохой заброс в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

18' Сухомлинов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Мацхарашвили.

17' Из центра поля последовал заброс на ход Муллину к линии штрафной площади, вновь мяч полетел слишком сильно и в итоге он достался Митрову.

16' Самойлов совершил рывок по правому флангу, а затем Дмитрий выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр к линии вратарской, Баклов спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

15' Болельщиков на стадионе "Нефтяник" довольно мало, но они стараются активно поддерживать свою команду.

14' Гараев из глубины поля выполнил заброс на ход Мацхарашвили по левой половине поля, Никита на этот раз забрался в офсайд.

13' Джонатан в центре поля махнул мимо мяча, а затем уже Мацхарашвили влетел во флангового защитника "Шинника", Игорь Захаров дал спорный свисток в пользу "Уфы".

12' Джонатан из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

11' Гуренко отыгрался с Гыстаровым при развитии атаки по левому флангу, далее мяч у левого угла штрафной площади получил Мацхарашвили, Никита пробил по воротам, мяч попал в защитника ярославского клуба.

10' Сухомлинов на этот раз разогнал атаку по левой половине поля, а затем Данила выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Жамалетдинову, Баклов прочитал момент и вовремя выбежав из ворот в прыжке перехватил мяч.

9' Сухомлинов из центрального круга выполнил заброс к центру штрафной площади, Жамалетдинов оторвался от соперника и пробил под правый угол ворот, Баклов в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений.

8' Шаваев в центре поля нарушил правила против Сухомлинова. Игроки "Шинника" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Из глубины поля последовал заброс на ход Муллину по левой половине поля, Якушевич опередил соперника и спокойно перехватил мяч.

6' "Уфа" старается на первых минутах матча играть первым номером, хозяева поля по возможности стараются сегодня оформить быстрый гол.

5' Из аута последовал вброс на ближний угол вратарской, Митров вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

4' Мацхарашвили из центра поля выполнил заброс на ход Муллину к левому углу штрафной площади, Камиль в окружении нескольких соперников не смог зацепиться за мяч, защитник "Шинника" выбил его в аут.

3' Муллин отправился прессинговать Митрова в центр штрафной площади, Тимофей спокойно выполнил передачу на левый фланг своему партнёру по команде.

2' Гыстаров совершил рывок по левой половине поля, а затем из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру и не особо сильно, Митров поймал его без особого труда.