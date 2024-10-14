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Сочи
 
Позже
Волга Ульяновск
Прогнозы 48
Сочи 95.8% (46)
X 2.1% (1)
Волга Ульяновск 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Волга Ульяновск
4.55
4.80
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8.30
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барт Руслан 2 2
Сафронов Илья 1 1
Мелёшин Павел 1 1
Шарипов Шодибек 1 1
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солодаренко Валентин 3 1
Каменщиков Дмитрий 2 0.67
Мурза Артур 2 0.67
Билалов Билал 2 0.67
Кравцов Захар 1 0.33

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шагиахметов Руслан 1 0
Барт Руслан 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Волга Ульяновск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волга Ульяновск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волга Ульяновск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5
Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волга Ульяновск - Иртыш Омск 5:2 Муром - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Металлург Липецк 1:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:1
Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Родина-2 Москва - Волга Ульяновск 2:0 Волга Ульяновск - Динамо Киров 7:0 Машук-КМВ - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Краснодар-2 2:0 Лада-Тольятти - Волга Ульяновск 0:2 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 0:1 Волга Ульяновск - Муром 1:2 Металлург Липецк - Волга Ульяновск 0:1 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:1 Химик Дзержинск - Волга Ульяновск 3:1 Волга Ульяновск - Машук-КМВ 1:0 Текстильщик - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Авангард Курск 3:0 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 4:0

Результаты матчей

Сочи
Волга Ульяновск

Точный счет

1:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сочи
Волга Ульяновск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Волга Ульяновск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 48
    Сочи 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Волга Ульяновск 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Волга Ульяновск
    4.55
    4.80
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    Прогнозы на матч Сочи - Волга Ульяновск

    Исход игры
    Сочи
    95.8% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Волга Ульяновск
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Сочи
    33.3% (16)
    2:1 Сочи
    29.2% (14)
    1:0 Сочи
    14.6% (7)
    3:1 Сочи
    12.5% (6)
    3:0 Сочи
    4.2% (2)
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    Сочи
    Волга Ульяновск
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