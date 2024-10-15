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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Сокол
0:3
Второй тайм
Урал

Ход матча

3'
0:1
Порохов Илья
(Аюпов Тимур)
22'
 
Порохов Илья
30'
0:2
Ишков Илья
(Порохов Илья)
32'
 
Ишков Илья
55'
Молодцов Артём
 
59'
Самко Владислав
Саадуев Шамиль
 
59'
Юзепчук Роман
Сасин Дмитрий
 
63'
 
Морозов Никита
Ишков Илья
63'
 
Мосин Егор
Железнов Юрий
64'
0:3
Аюпов Тимур
(Эрик Бикфалви)
72'
Максименко Александр
Ермолин Роман
 
82'
1:3
Прогнозы 118
Сокол 9.3% (11)
X 18.6% (22)
Урал 72% (85)
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Сокол
Урал

История личных встреч

Сокол
Урал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпитальный Владислав 3 1.5
Бабаев Владлен 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 1 0.5
Порохов Илья 1 0.5
Мосин Егор 1 0.5
Ишков Илья 1 0.5
Эрик Бикфалви 0 0

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молодцов Артём 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порохов Илья 1 0
Ишков Илья 1 0

Результаты матчей

Сокол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Сокол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - Сокол 5:0 Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3
Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0
Урал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0
КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0

Результаты матчей

Сокол
Урал

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сокол
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Гол засчитан. Играем. "Сокол" побежал забивать второй. А время есть. 
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! Максименко!!! Бывший игрок "Урала" Артём Максименко забивает! Недавно относительно выше на замену и отличился. Подача со стандарта, скидка, мяч попал в Шпитального, который не был в офсайде. Отскочил мяч к Максименко, а тот переправил его в ворота! 
  • 81'
    Нарушение правил со стороны вновь подключившегося в атаку Бевеева.
  • 80'
    Доигрывают команды этот матч. Ждём гол престижа от "Сокола".
  • Замена
    79'
    Замена у "Урала". Ушёл с поля Аюпов. Вступил в игру Хрисанфов. 
  • 78'
    В центре поля потеря со стороны екатеринбургского клуба, побежал исправлять ситуацию Бикфалви, сзади по ногам прицепил соперника. Без карточки. 
  • 76'
    С мячом в своей обороне гости. Передача на Итало, тот назад на Арапова.
  • 75'
    Морозов решил пожадничать, не стал отдавать на правый край на Бевеева, который здорово набегал, удар получился выше ворот.
  • Замена
    74'
    Замена у "Сокола". Максименко в игре. Ермолин покинул поле.
  • 73'
    Через правый край Самко пошёл в атаку, отдал на Гуза, но передача не прошла.
  • 72'
    Не хватает атакам "Сокола" остроты. 8 мячей за 14 туров в Первой лиге у саратовского клуба. 
  • 70'
    Стандарт на левом фланге заработали хозяева, подачу ждём. Долгая подготовка и на правый край штрафной площади пошло. А пробить забыли. 
  • 69'
    Через правый край атаку организовали гости, передача на Сасина, который не успел к мячу.
  • Угловой
    68'
    Угловой удар заработали хозяева, подача на ближнюю штангу, Бевеев головой спокойно вынес мяч подальше.
  • 67'
    Похоже, что интрига окончательно умерла. Три мяча отыграть за полчаса с учётом добавленных минут вряд ли получится. 
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    • Описание гола
      65'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Аюпов!!! Аюпов подобрал мяч, отдал на Бикфалви, который в касание вернул Аюпову, а тот на встречном движении поймал вратаря и мягко катнул игровой снаряд в угол! А перед этим ещё и отменно по правому краю промчались гости.
    • 64'
      Успокоилась игра. Похоже, что всё ясно у нас. Но хотелось бы интриги. 
    • Замена
      63'
      Замены у "Урала". Ишков и Железнов ушли с поля. Морозов и Мосин в игре. 
    • Замена
      61'
      Замены у "Сокола". Саадуев ушёл с поля. Сасин ушёл с поля. Вступили в игру Самко и Юзепчук. 
    • 60'
      Малькевич очень здорово сыграл в отборе, не позволив хозяевам убежать в контратаку. Порохов с мячом, отдал на Эрика, который сфолил в атаке.
    • 59'
      Подача пошла от Железнова на ближнюю штангу. Замкнуть некому. 
    • 58'
      Синяк попал по ноге Бевееву. Железнов или Ишков готовы исполнить подачи. До штрафной площади 5 метров. На правом фланге дело разворачивается. 
    • 57'
      Ожил "Сокол", но атака у "Урала", передача Ишкова на левый край, прострел Железнова, замыкал с правой ноги Эрик, но выше цели намного... 
    • 55'
      По правому краю набирает ход Сасин, не увидел подачи, начал смещаться под удар. Пробил, но попал в соперника!
    • Желтая карточка
      54'
      Нарушение правил со стороны Молодцова, который полез в отбор и грубо сыграл против Итало. Жёлтая карточка. 
    • 53'
      Сасин отыграл на правый край на Ермолина, тот столкнулся с соперником.
    • 52'
       Ермолин в центре внимания, сместился с правого фланга, пробил с левой ноги. Неточно.
    • 51'
      Передача на Бикфалви, тот потерял игровой снаряд. 
    • 50'
      Аюпов с мячом, отдал передачу назад, отыграл на Ишкова, котоырй здорово сыграл в середине, выдал на Малькевича, тот на край отдал, но от ноги соперника мяч ушёл за боковую. 
    • 48'
      Молодцов неудачно начал атаку на правом фланге, отдал передачу не туда.
    • 47'
      Малькевич полез в борьбу со Шпитальным, получил по ногам игрок "Урала", но быстро в себя пришёл.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • Дополнительное время
      44'
      1 минуту добавил судья.
    • 43'
      Начал атаку Ермолин, передача на ход Сасину, но чуть сильно. 
    • 42'
      На правом фланге заработали стандарт гости. Подача... Но слишком сильно. 
    • 41'
      На своей половине поля с мячом Синяк, отдал на Бабаева, тот сильно вперёд.
    • 40'
      Бевеев бросил аут, передача на Ишкова, который упустил игровой снаряд за лицевую. 
    • 39'
      Ишков вновь сместился в центр, получил толчков в спину от Бабаева, но рефери не увидел нарушения правил в этом эпизоде.
    • 38'
      Сразу двоих обыграл Ермолин, сместившись в центр, но затем не принял решения что делать с мячом.
    • 36'
      В центре поля с мячом Итало, отдал на Малькевича, который неудачно ушёл от Сасина. 
    • 35'
      С мячом Крайков, вышел за пределы поля, с правой ноги сильно вперёд отправил игровой снаряд. В центре поля Чудин выиграл верховую борьбу. 
    • 34'
      В центре поля с мячом Ермолин, нашёл момент для удара, но решил отдать Шпитальному, неточно. 
    • 33'
      Продолжает атаковать "Урал", подача с левого фланга от Итало, но слишком сильно. Порохов и Бикфалфи до этой передачи не добрались.
    • Желтая карточка
      31'
      Ишков наиграл на жёлтую карточку. Симуляция. 
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Ишков!!! Бевеев с правого фланга подачу в центр исполнил, Порохов скинул мяч под удар Ишкову, который с левой ноги пробил в угол ворот, Крайков отразил удар, но мяч от его рук влетел в верхний угол ворот!
    • 29'
      Четверть часа осталось играть в первом тайме. Передача Малькевича на левый край на Итало, тот перевод на Ишкова совершил, который покатил на Бевеева, прострел... Замкнуть некому. 
    • 28'
      Совершенно без моментов пошла игра. Да и без ворот. Хотелось бы удары увидеть. 
    • 27'
      В обороне катают игровой снаряд гости. Передача на автора голевой передачи Аюипова, тот на Чудина, налево на Ишкова. И назад... 
    • 25'
      Середина первого тайма, подустали команды. Да и подмёрзли. В Саратове +7. 
    • 24'
      Бикфалви увидел свободное пространство, рывок совершил, но с ударом затянул. 
    • 23'
      С мячом Чудин, начал движение через центр, отыграл неудачно на край. 
    • Желтая карточка
      22'
      Порохов. Жёлтая карточка. 
    • 22'
      Немного успокоилась игра. Передача на Молодцова, который вернул игровой снаряд своему голкиперу. 
    • 20'
      Крайков на левый край отправил игровой снаряд, здесь подключившийся Бевеев подобрал мяч, отдал передачу назад. 
    • Угловой
      19'
      Подача Ишкова на ближнюю штангу, мяч достался Иванову, против которого нарушил правила Малькевич. 
    • Опасный момент
      18'
      Эрик! Ишков начал атаку "Урала", увидел свободную зону, куда устремился Бикфалфи, но удар 10-го номера "Урала" пришёлся в защитника. Угловой. 
    • 17'
      С мячом Чудин, начал атаку через левый край. Передача на Арапова, но тот до мяча не добрался. 
    • 16'
      Снова с мячом Синяк, передача назад. Совершенно не рискуют хозяева.
    • 15'
      С мячом Крайков, отыграл на Иванова, тот на Капленко. Перевод назад на голкипера.
    • 14'
      Заброс в штрафную площадь саратовского клуба, Итало головой подправлял в сторону центра. Неудачно получилось. 
    • 13'
      В центре поля с мячом гости, передача на правый край на Бевеева, тот подачу организовал. Но слишком сильно. 
    • Угловой
      12'
      Подача углового хозяев на ближнюю штангу, заметался мяч в штрафной площади екатеринбургского клуба, но выбил подальше игровой снаряд Аюпов.
    • 8'
      Очень резво начали гости, но сумели прийти в себя хозяева. Молодцов протащил мяч по правому краю, заработал угловой.
    • 7'
      Малькевич с мячом, передача на Итало, тот сыграл на Чудина, который неудачно ушёл от соперника.
    • Опасный момент
      6'
      Эрик Бикфалви приложился с правой ноги! Мяч уходящий получился, да и на хорошей скорости, но Крайков справился. Высота была удобная. 
    • 5'
      Ишков начал атаку "Урала" по левому краю, подачу организовал, не дошла она до Порохова.
    • 4'
      Гуз с мячом, отдал на Сасина, но слишком сильно, не успел Дмитрий за этой передачей.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Порохов!!!! Через правый край прошли по флангу гости, прострел последовал и Порохов с трёх метров расстрелял Крайкова. Первый гол Порохова за "Урал". Порохов сам же разогнал атаку, отдал ан Ишкова, тот в центр и красиво в прыжке Порохов переправил мяч в ворота!
    • Угловой
      3'
      Подача в район 11-метровой отметки, а пробить забыл Эрик Бикфалви. 
    • Угловой
      2'
      Угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу от Ишкова, но переправить в ворота некому. Подбор за "шмелями". Второй корнер заработали.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
      Сегодня встречаемся на матче 1/16 финала Кубка России между саратовским "Соколом" и "Уралом" из Екатеринбурга. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.  
      Судейская бригада 
      Главный судья: Анатолий Жабченко (Симферополь)                
      Помощники: Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону) и Виталий Жолобов (Волжский)
      Статистика и цифры
      - Команды в этом сезоне играли один раз и разошлись в Екатеринбурге нулевой ничьей;
      - «Урал» пропустил четыре гола в последних пяти матчах при пяти забитых мячах на отрезке;
      - «Сокол» пропустил 12 голов в последних пяти матчах, забив на отрезке лишь четыре раза.
      Прогноз на игру
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Урал.
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    Прогнозы 118
    Сокол 9.3% (11)
    X 18.6% (22)
    Урал 72% (85)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сокол 0:3 Урал

    Исход игры
    Сокол
    9.3% (11)
    Ничья
    18.6% (22)
    Урал
    72% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    58.18% (64)
    Нет
    41.82% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    33.1% (39)
    0:1 Урал
    26.3% (31)
    1:1 Ничья
    15.3% (18)
    0:2 Урал
    9.3% (11)
    2:1 Сокол
    3.4% (4)
    1:0 Сокол
    2.5% (3)
    1:3 Урал
    1.7% (2)
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