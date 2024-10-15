С мячом в своей обороне гости. Передача на Итало, тот назад на Арапова.

В центре поля потеря со стороны екатеринбургского клуба, побежал исправлять ситуацию Бикфалви, сзади по ногам прицепил соперника. Без карточки.

Замена у "Урала". Ушёл с поля Аюпов. Вступил в игру Хрисанфов.

Доигрывают команды этот матч. Ждём гол престижа от "Сокола".

Нарушение правил со стороны вновь подключившегося в атаку Бевеева.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! Максименко!!! Бывший игрок "Урала" Артём Максименко забивает! Недавно относительно выше на замену и отличился. Подача со стандарта, скидка, мяч попал в Шпитального, который не был в офсайде. Отскочил мяч к Максименко, а тот переправил его в ворота!

Гол засчитан. Играем. "Сокол" побежал забивать второй. А время есть.

Похоже, что интрига окончательно умерла. Три мяча отыграть за полчаса с учётом добавленных минут вряд ли получится.

Через правый край атаку организовали гости, передача на Сасина, который не успел к мячу.

Стандарт на левом фланге заработали хозяева, подачу ждём. Долгая подготовка и на правый край штрафной площади пошло. А пробить забыли.

Не хватает атакам "Сокола" остроты. 8 мячей за 14 туров в Первой лиге у саратовского клуба.

Через правый край Самко пошёл в атаку, отдал на Гуза, но передача не прошла.

Замена у "Сокола". Максименко в игре. Ермолин покинул поле.

Морозов решил пожадничать, не стал отдавать на правый край на Бевеева, который здорово набегал, удар получился выше ворот.

Нарушение правил со стороны Молодцова, который полез в отбор и грубо сыграл против Итало. Жёлтая карточка.

По правому краю набирает ход Сасин, не увидел подачи, начал смещаться под удар. Пробил, но попал в соперника!

Ожил "Сокол", но атака у "Урала", передача Ишкова на левый край, прострел Железнова, замыкал с правой ноги Эрик, но выше цели намного...

Синяк попал по ноге Бевееву. Железнов или Ишков готовы исполнить подачи. До штрафной площади 5 метров. На правом фланге дело разворачивается.

Подача пошла от Железнова на ближнюю штангу. Замкнуть некому.

Малькевич очень здорово сыграл в отборе, не позволив хозяевам убежать в контратаку. Порохов с мячом, отдал на Эрика, который сфолил в атаке.

Замены у "Сокола". Саадуев ушёл с поля. Сасин ушёл с поля. Вступили в игру Самко и Юзепчук.

Замены у "Урала". Ишков и Железнов ушли с поля. Морозов и Мосин в игре.

Успокоилась игра. Похоже, что всё ясно у нас. Но хотелось бы интриги.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Аюпов!!! Аюпов подобрал мяч, отдал на Бикфалви, который в касание вернул Аюпову, а тот на встречном движении поймал вратаря и мягко катнул игровой снаряд в угол! А перед этим ещё и отменно по правому краю промчались гости.

Малькевич полез в борьбу со Шпитальным, получил по ногам игрок "Урала", но быстро в себя пришёл.

Молодцов неудачно начал атаку на правом фланге, отдал передачу не туда.

Аюпов с мячом, отдал передачу назад, отыграл на Ишкова, котоырй здорово сыграл в середине, выдал на Малькевича, тот на край отдал, но от ноги соперника мяч ушёл за боковую.

Передача на Бикфалви, тот потерял игровой снаряд.

Ермолин в центре внимания, сместился с правого фланга, пробил с левой ноги. Неточно.

Сасин отыграл на правый край на Ермолина, тот столкнулся с соперником.

Первый тайм

— Перерыв.

44' 1 минуту добавил судья.

43' Начал атаку Ермолин, передача на ход Сасину, но чуть сильно.

42' На правом фланге заработали стандарт гости. Подача... Но слишком сильно.

41' На своей половине поля с мячом Синяк, отдал на Бабаева, тот сильно вперёд.

40' Бевеев бросил аут, передача на Ишкова, который упустил игровой снаряд за лицевую.

39' Ишков вновь сместился в центр, получил толчков в спину от Бабаева, но рефери не увидел нарушения правил в этом эпизоде.

38' Сразу двоих обыграл Ермолин, сместившись в центр, но затем не принял решения что делать с мячом.

36' В центре поля с мячом Итало, отдал на Малькевича, который неудачно ушёл от Сасина.

35' С мячом Крайков, вышел за пределы поля, с правой ноги сильно вперёд отправил игровой снаряд. В центре поля Чудин выиграл верховую борьбу.

34' В центре поля с мячом Ермолин, нашёл момент для удара, но решил отдать Шпитальному, неточно.

33' Продолжает атаковать "Урал", подача с левого фланга от Итало, но слишком сильно. Порохов и Бикфалфи до этой передачи не добрались.

31' Ишков наиграл на жёлтую карточку. Симуляция.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Ишков!!! Бевеев с правого фланга подачу в центр исполнил, Порохов скинул мяч под удар Ишкову, который с левой ноги пробил в угол ворот, Крайков отразил удар, но мяч от его рук влетел в верхний угол ворот!

29' Четверть часа осталось играть в первом тайме. Передача Малькевича на левый край на Итало, тот перевод на Ишкова совершил, который покатил на Бевеева, прострел... Замкнуть некому.

28' Совершенно без моментов пошла игра. Да и без ворот. Хотелось бы удары увидеть.

27' В обороне катают игровой снаряд гости. Передача на автора голевой передачи Аюипова, тот на Чудина, налево на Ишкова. И назад...

25' Середина первого тайма, подустали команды. Да и подмёрзли. В Саратове +7.

24' Бикфалви увидел свободное пространство, рывок совершил, но с ударом затянул.

23' С мячом Чудин, начал движение через центр, отыграл неудачно на край.

22' Порохов. Жёлтая карточка.

22' Немного успокоилась игра. Передача на Молодцова, который вернул игровой снаряд своему голкиперу.

20' Крайков на левый край отправил игровой снаряд, здесь подключившийся Бевеев подобрал мяч, отдал передачу назад.

19' Подача Ишкова на ближнюю штангу, мяч достался Иванову, против которого нарушил правила Малькевич.

18' Эрик! Ишков начал атаку "Урала", увидел свободную зону, куда устремился Бикфалфи, но удар 10-го номера "Урала" пришёлся в защитника. Угловой.

17' С мячом Чудин, начал атаку через левый край. Передача на Арапова, но тот до мяча не добрался.

16' Снова с мячом Синяк, передача назад. Совершенно не рискуют хозяева.

15' С мячом Крайков, отыграл на Иванова, тот на Капленко. Перевод назад на голкипера.

14' Заброс в штрафную площадь саратовского клуба, Итало головой подправлял в сторону центра. Неудачно получилось.

13' В центре поля с мячом гости, передача на правый край на Бевеева, тот подачу организовал. Но слишком сильно.

12' Подача углового хозяев на ближнюю штангу, заметался мяч в штрафной площади екатеринбургского клуба, но выбил подальше игровой снаряд Аюпов.

8' Очень резво начали гости, но сумели прийти в себя хозяева. Молодцов протащил мяч по правому краю, заработал угловой.

7' Малькевич с мячом, передача на Итало, тот сыграл на Чудина, который неудачно ушёл от соперника.

6' Эрик Бикфалви приложился с правой ноги! Мяч уходящий получился, да и на хорошей скорости, но Крайков справился. Высота была удобная.

5' Ишков начал атаку "Урала" по левому краю, подачу организовал, не дошла она до Порохова.

4' Гуз с мячом, отдал на Сасина, но слишком сильно, не успел Дмитрий за этой передачей.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Порохов!!!! Через правый край прошли по флангу гости, прострел последовал и Порохов с трёх метров расстрелял Крайкова. Первый гол Порохова за "Урал". Порохов сам же разогнал атаку, отдал ан Ишкова, тот в центр и красиво в прыжке Порохов переправил мяч в ворота!

3' Подача в район 11-метровой отметки, а пробить забыл Эрик Бикфалви.

2' Угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу от Ишкова, но переправить в ворота некому. Подбор за "шмелями". Второй корнер заработали.