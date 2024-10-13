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Сокол
 
Позже
Урал
Прогнозы 44
Сокол 13.6% (6)
X 15.9% (7)
Урал 70.5% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сокол
Ничья
Урал
4.20
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4.00
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1.89
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сокол
Урал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпитальный Владислав 3 3
Бабаев Владлен 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мосин Егор 1 1

Карточки

Результаты матчей

Сокол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Сокол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - Сокол 5:0 Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3
Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0
Урал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0
КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0

Результаты матчей

Сокол
Урал

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сокол
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 44
    Сокол 13.6% (6)
    X 15.9% (7)
    Урал 70.5% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Урал
    4.20
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    4.00
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    Прогнозы на матч Сокол - Урал

    Исход игры
    Сокол
    13.6% (6)
    Ничья
    15.9% (7)
    Урал
    70.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    36.4% (16)
    0:1 Урал
    15.9% (7)
    0:2 Урал
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    1:0 Сокол
    6.8% (3)
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