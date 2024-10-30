0:0
Первый тайм: 13'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
8.00 Точный счёт – 0:0
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Ривер Плейт
Атлетико Минейро
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6
|0.55
|Колидио Факундо
|3
|0.27
|Песселья Херман
|1
|0.09
|Диас Пауло
|1
|0.09
|Фонсека Николас
|1
|0.09
|Солари Пабло
|1
|0.09
|Симон Сантьяго
|1
|0.09
|Боселли Себастьян
|1
|0.09
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.09
|Мастантуоно Франко
|1
|0.09
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|7
|0.64
|Дейверсон Силва
|4
|0.36
|Скарпа Густаво
|3
|0.27
|Педриньо II
|2
|0.18
|Халк Живанилдо
|1
|0.09
|Батталья Родриго
|1
|0.09
|Арана Гильерме
|1
|0.09
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0.09
|Alisson Santana
|1
|0.09
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Пауло
|3
|1
|Колидио Факундо
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Меса Максимильяно
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Фонсека Николас
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франко Алан
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
15
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Атлетико Минейро
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
3
38%
3
20%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
6
35%
4
19%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
50%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Атлетико Минейро
Точный счет
2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
65
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 5
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
8.00 Точный счёт – 0:0