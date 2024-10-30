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  3. Кубок Либертадорес 2024
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 13'
Атлетико Минейро
0'
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
6
Песселья
Херман
17
Диас
Пауло
24
Акунья
Маркос
5
Краневиттер
Матиас
31
Симон
Сантьяго
8
Меса
Максимильяно
36
Солари
Пабло
9
Борха
Мигель
11
Колидио
Факундо
22
Эверсон
2
Лянко
Войнович
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
6
Скарпа
Густаво
13
Арана
Гильерме
18
Вера
Фаусто
23
Франко
Алан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
9
Дейверсон
Силва
Ривер Плейт
4-2-3-1
Атлетико Минейро
3-4-2-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Атлетико Минейро

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
3:0
КЛ
3:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 0.55
Колидио Факундо 3 0.27
Песселья Херман 1 0.09
Диас Пауло 1 0.09
Фонсека Николас 1 0.09
Солари Пабло 1 0.09
Симон Сантьяго 1 0.09
Боселли Себастьян 1 0.09
Эчеверри Клаудио 1 0.09
Мастантуоно Франко 1 0.09
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 7 0.64
Дейверсон Силва 4 0.36
Скарпа Густаво 3 0.27
Педриньо II 2 0.18
Халк Живанилдо 1 0.09
Батталья Родриго 1 0.09
Арана Гильерме 1 0.09
Де Лара Фукс Бруно 1 0.09
Alisson Santana 1 0.09

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Пауло 3 1
Колидио Факундо 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Армани Франко 2 0
Борха Мигель 2 0
Акунья Маркос 1 0
Меса Максимильяно 1 0
Альендро Родриго 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Барейро Адам 1 0
Фонсека Николас 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Алан 4 0
Варгас Эдуардо 2 0
Халк Живанилдо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Отавио II 2 0
Батталья Родриго 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Brahian Palacios 1 0
Carlos Amaral 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
15
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Атлетико Минейро
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
6
35%
4
19%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
50%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Атлетико Минейро

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
6
5
1/8 финала
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Флуминенсе
2 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
2 Ривер Плейт
6 Ботафого Рио-де-Жанейро
5 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1/2 финала
3 Атлетико Минейро
0 Ривер Плейт
5 Ботафого Рио-де-Жанейро
0 Пеньяроль
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Сан-Паулу Кальери Хонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 5
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Ривер Плейт
Ничья
Атлетико Минейро
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