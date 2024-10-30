Тур: 3. Стадион: Антон Малатинский.
3:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолПрохазка Роман
1:1
20' ГолСильвестр Якуб
1:2
36' ГолChristian Bayemi
52' Желтая карточкаГанбаяр Ганболд
61' Желтая карточкаСильвестр Якуб
79' Желтая карточкаПрохазка Роман
2:2
81' ГолОфори Келвин
83' Желтая карточкаTobias Divis
3:2
84' ГолДюриш Михал
90'+5
Ход матча
4'
1:0
20'
1:1
36'
52'
61'
79'
81'
2:2
83'
84'
3:2
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
-
-
20 Filip Trello
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Томаш Немет
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
История личных встреч
Спартак Трнава
Комарно
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|4
|0.33
|Офори Келвин
|4
|0.33
|Дюриш Михал
|2
|0.17
|Прохазка Роман
|1
|0.08
|Микович Мартин
|1
|0.08
|Кратохвил Милош
|1
|0.08
|Пих Роберт
|1
|0.08
|Штетина Лукаш
|1
|0.08
|Голик Либор
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Volesky
|3
|0.27
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.18
|Сильвестр Якуб
|2
|0.18
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.09
|Christian Bayemi
|1
|0.09
|Тамаш Нандор
|1
|0.09
|Dominik Zak
|1
|0.09
|Jozef Spyrka
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|5
|0
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Дюриш Михал
|4
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|3
|0
|Ганбаяр Ганболд
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Пиларж Роберт
|2
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Dominik Zak
|2
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Комарно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Комарно
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
12
Упущенные победы
9
2
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Комарно
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
15
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
40%
4
36%
76-90
Пропущено
10
26
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
4
40%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
30%
3
12%
61-75
1
10%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4
Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0
Комарно
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0
Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
Комарно
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
57
38
39
110
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|9 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (3)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5