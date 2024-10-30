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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Спартак Трнава
3:2
Конец матча
Комарно
0'
1:0
4' Гол
Прохазка Роман
1:1
20' Гол
Сильвестр Якуб
1:2
36' Гол
Christian Bayemi
52' Желтая карточка
Ганбаяр Ганболд
61' Желтая карточка
Сильвестр Якуб
79' Желтая карточка
Прохазка Роман
2:2
81' Гол
Офори Келвин
83' Желтая карточка
Tobias Divis
3:2
84' Гол
Дюриш Михал
90'+5
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
12
Thomas
Nikolaou
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
14
Кратохвил
Милош
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
5
Шпирьяк
Доминик
24
Ondrej
Rudzan
8
Simon
Smehyl
6
Dan
Ozvolda
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
17
Christian
Bayemi
73
Ганбаяр
Ганболд
23
Сильвестр
Якуб
Спартак Трнава
4-1-2-3
Комарно
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Комарно

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 4 0.33
Офори Келвин 4 0.33
Дюриш Михал 2 0.17
Прохазка Роман 1 0.08
Микович Мартин 1 0.08
Кратохвил Милош 1 0.08
Пих Роберт 1 0.08
Штетина Лукаш 1 0.08
Голик Либор 0 0
Азанго Филип 0 0
Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Volesky 3 0.27
Simon Smehyl 2 (1) 0.18
Сильвестр Якуб 2 0.18
Ганбаяр Ганболд 1 0.09
Christian Bayemi 1 0.09
Тамаш Нандор 1 0.09
Dominik Zak 1 0.09
Jozef Spyrka 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 5 0
Кратохвил Милош 5 0
Дюриш Михал 4 0
Сабо Эрик 2 0
Желькович Адриан 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Пих Роберт 1 0
Микович Мартин 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0
Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 3 0
Ганбаяр Ганболд 3 0
Tobias Divis 3 0
Пиларж Роберт 2 0
Simon Smehyl 2 0
Слука Бранислав 2 0
Dominik Zak 2 0
Dan Ozvolda 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Шпирьяк Доминик 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0
Томаш Немет 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Комарно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Комарно
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

9
2
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Комарно
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
15

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
40%
4
36%
76-90

Пропущено

10
26
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
4
40%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
30%
3
12%
61-75
1
10%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4
Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0
Комарно
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0
Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Комарно

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Комарно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
3
8
3
9
2.5
1
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 12 9 3 0 29 - 9 30
2.
Слован Братислава
 11 9 1 1 22 - 14 28
3.
Спартак Трнава
 12 5 6 1 16 - 9 21
4.
ДАК
 12 5 3 4 19 - 13 18
5.
Кошице
 12 4 3 5 18 - 17 15
6.
Железярне Подбрезова
 12 3 4 5 17 - 19 13
7.
Ружомберок
 12 3 4 5 15 - 18 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 12 3 4 5 15 - 22 13
10.
Тренчин
 12 2 5 5 13 - 19 11
11.
Комарно
 11 3 0 8 13 - 24 9
12.
Скалица
 12 2 3 7 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Спартак Трнава
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
10.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Скалица
 6 1 2 3 7 - 8 5
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 6 6 0 0 16 - 6 18
2.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
4.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 9 (3)
ДАК Труса Матей 6 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Жилина Капралик Адриан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
ДАК Мендес Алехандро 5
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Ганбаяр Ганболд сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Christian Bayemi бьет в цель!
    • 20'
      Г О О О О Л - Сильвестр Якуб бьет в цель!
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