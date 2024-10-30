  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Скалица
1:2
Второй тайм: 45'
Слован Братислава
0'
0:1
4' Гол
Стрелец Давид
20' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
31' Желтая карточка
Martin Cernek
31' Желтая карточка
Mario Holly
33' Желтая карточка
Стрелец Давид
1:1
34' Гол
Яо Янн Майкл
1:2
45' Гол
Стрелец Давид

Ход матча

4'
0:1
Стрелец Давид
(Толич Марко)
20'
 
Игнатенко Даниил
30'
 
Войтко Матуш
Виммер Кевин
31'
Martin Cernek
 
31'
Mario Holly
 
33'
 
Стрелец Давид
34'
Яо Янн Майкл
(Marek Fabry)
1:1
45'
1:2
Стрелец Давид
(Барсегян Тигран)
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Слован Братислава
6.55
Реклама, olimp.bet
5.60
Реклама, betcity.ru
4.90
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
9
Моронг
Адам
20
Подгорин
Оливер
4
Градецки
Матей
3
Martin
Cernek
22
Mario
Holly
18
Martin
Nagy
II
71
Lukas
Leginus
8
Davi
Alves
7
Яо
Янн
Майкл
11
Marek
Fabry
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
77
Игнатенко
Даниил
88
Саввидис
Кириакос
11
Барсегян
Тигран
10
Толич
Марко
23
Шарани
Зуберу
13
Стрелец
Давид
Скалица
4-2-3-1
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Скалица
Слован Братислава

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
К
3:3
К
2:1
С
1:4
С
3:0
ТМС
0:1
К
0:3
С
2:0
С
0:2
С
4:1
КС
3:5

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.4

Среднее время на гол

78
225

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

2.4
2.86

Среднее время на гол

37
31

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
49

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Cernek 2 0.17
Подгорин Оливер 2 (2) 0.17
Матеёв Роберт 2 0.17
Власко Ян 1 (1) 0.08
Моронг Адам 1 0.08
Michael Ranko 1 0.08
Martin Nagy II 1 0.08
Яо Янн Майкл 1 0.08
Lukas Leginus 1 0.08
Davi Alves 1 0.08
Копас Адам 0 0
Marek Fabry 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 8 (3) 0.73
Стрелец Давид 6 0.55
Мак Роберт 2 0.18
Шарани Зуберу 1 0.09
Марчелли Нино 1 0.09
Метсоко Иджесси 1 0.09
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Cernek 5 0
Martin Masik 4 0
Adam Krcik 1 1
Подгорин Оливер 2 0
Юнас Мартин 2 0
Копас Адам 2 0
Mario Holly 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Michael Ranko 1 0
Martin Nagy II 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Толич Марко 3 0
Виммер Кевин 2 0
Байрич Кенан 2 0
Игнатенко Даниил 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Такач Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Войтко Матуш 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Слован Братислава
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

2
4
Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Забито

13
18
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
6
46%
4
22%
61-75
2
15%
7
39%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
19%
4
31%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0
Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4

Результаты матчей

Скалица
Слован Братислава

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Скалица
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
6
4
1
10
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 12 9 3 0 29 - 9 30
2.
Слован Братислава
 2:1 11 9 1 1 21 - 13 28
3.
Спартак Трнава
 11 4 6 1 13 - 7 18
4.
ДАК
 12 5 3 4 19 - 13 18
5.
Кошице
 12 4 3 5 18 - 17 15
6.
Железярне Подбрезова
 12 3 4 5 17 - 19 13
7.
Ружомберок
 12 3 4 5 15 - 18 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 12 3 4 5 15 - 22 13
10.
Тренчин
 12 2 5 5 13 - 19 11
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 1:2 12 2 3 7 14 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 2:1 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
8.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
9.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Скалица
 1:2 6 1 2 3 6 - 7 5
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2:1 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
4.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
7.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 1:2 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (3)
ДАК Труса Матей 6 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Слован Братислава Стрелец Давид 6
Жилина Капралик Адриан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
ДАК Мендес Алехандро 5
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Слован Братислава
6.55
Реклама, olimp.bet
5.60
Реклама, betcity.ru
4.90
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скалица 1:2 Слован Братислава онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Скалица
Слован Братислава
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный