Тур: 3. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
1:2
Второй тайм: 45'
0'
0:1
4' ГолСтрелец Давид
20' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
31' Желтая карточкаMartin Cernek
31' Желтая карточкаMario Holly
33' Желтая карточкаСтрелец Давид
1:1
34' ГолЯо Янн Майкл
1:2
45' ГолСтрелец Давид
Ход матча
4'
0:1
20'
31'
31'
33'
34'
1:1
45'
1:2
39
Юнас
Мартин
22
Mario
Holly
11
Marek
Fabry
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marek FabryНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Adam Ravas
-
19 Martin Masik
-
37 Adam Krcik
-
Главный тренер: David Oulehla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Alexej Maros
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Скалица
Слован Братислава
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.4
Среднее время на гол
78
225
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
2.4
2.86
Среднее время на гол
37
31
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
49
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.17
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.17
|Матеёв Роберт
|2
|0.17
|Власко Ян
|1 (1)
|0.08
|Моронг Адам
|1
|0.08
|Michael Ranko
|1
|0.08
|Martin Nagy II
|1
|0.08
|Яо Янн Майкл
|1
|0.08
|Lukas Leginus
|1
|0.08
|Davi Alves
|1
|0.08
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|8 (3)
|0.73
|Стрелец Давид
|6
|0.55
|Мак Роберт
|2
|0.18
|Шарани Зуберу
|1
|0.09
|Марчелли Нино
|1
|0.09
|Метсоко Иджесси
|1
|0.09
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Войтко Матуш
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Слован Братислава
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
2
4
Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
1
20%
5
36%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Забито
13
18
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
6
46%
4
22%
61-75
2
15%
7
39%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
19%
4
31%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0
Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4
Результаты матчей
Скалица
Слован Братислава
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Скалица
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
38
64
110
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|29 - 9
|30
|2.
|2:1
|11
|9
|1
|1
|21 - 13
|28
|3.
|11
|4
|6
|1
|13 - 7
|18
|4.
|12
|5
|3
|4
|19 - 13
|18
|5.
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|6.
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|9.
|12
|3
|4
|5
|15 - 22
|13
|10.
|12
|2
|5
|5
|13 - 19
|11
|11.
|10
|3
|0
|7
|11 - 21
|9
|12.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|10.
|1:2
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|11.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (3)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5