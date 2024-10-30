Тур: 3. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
2:3
Конец матча
0'
0:1
4' ГолСтрелец Давид
20' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
31' Желтая карточкаMario Holly
31' Желтая карточкаMartin Cernek
34' Желтая карточкаСтрелец Давид
1:1
35' ГолЯо Янн Майкл
1:2
45' ГолСтрелец Давид
1:3
60' ГолБарсегян Тигран
78' Желтая карточкаВойтко Матуш
83' Желтая карточкаМоронг Адам
2:3
90' ГолMartin Nagy II
90'+4
Ход матча
4'
0:1
20'
31'
31'
34'
35'
1:1
45'
1:2
60'
1:3
78'
81'
83'
87'
90'
2:3
39
Юнас
Мартин
22
Mario
Holly
11
Marek
Fabry
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marek FabryНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Adam Ravas
-
19 Martin Masik
-
37 Adam Krcik
-
Главный тренер: David Oulehla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Alexej Maros
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Скалица
Слован Братислава
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.4
Среднее время на гол
78
225
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
2.4
2.86
Среднее время на гол
37
31
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
49
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.17
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.17
|Матеёв Роберт
|2
|0.17
|Martin Nagy II
|2
|0.17
|Власко Ян
|1 (1)
|0.08
|Моронг Адам
|1
|0.08
|Michael Ranko
|1
|0.08
|Яо Янн Майкл
|1
|0.08
|Lukas Leginus
|1
|0.08
|Davi Alves
|1
|0.08
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
|Гази Адам
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|9 (3)
|0.82
|Стрелец Давид
|6
|0.55
|Мак Роберт
|2
|0.18
|Шарани Зуберу
|1
|0.09
|Марчелли Нино
|1
|0.09
|Метсоко Иджесси
|1
|0.09
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Войтко Матуш
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
0
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Слован Братислава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
2
4
Скалица
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Слован Братислава
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Забито
15
21
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
6
40%
4
19%
61-75
3
20%
7
33%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
21%
5
33%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0
Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4
Результаты матчей
Скалица
Слован Братислава
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Скалица
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
48
74
111
38
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|9 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (3)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5