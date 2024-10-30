Тур: 11. Стадион: Марко Друсо.
1:1
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаSimone Davi
0:1
56' ГолМарчицца Риккардо
1:1
74' ГолОдогву Рафаэль
78' Желтая карточкаКвернадзе Георгий
89' Желтая карточкаВурал Исак
90' Желтая карточкаМазиелло Андреа
90'+3
Ход матча
54'
56'
74'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
503 Количество передач 356
-
58 Владение мячом, % 42
24
Simone
Davi
27
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ойоно ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Сене ФаллуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Леандро Греко
История личных встреч
Зюйдтироль
Фрозиноне
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
120
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3
|0.27
|Молина Сальваторе
|2
|0.18
|Одогву Рафаэль
|2 (1)
|0.18
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.18
|Тайт Фабиан
|1
|0.09
|Арригони Томмазо
|1
|0.09
|Малламо Алессандро
|1
|0.09
|Прашелик Матеуш
|1
|0.09
|Зедадка Карим
|1
|0.09
|Silvio Merkaj
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.18
|Марчицца Риккардо
|1
|0.09
|Чуни Марвин
|1
|0.09
|Ойоно Энтони
|1
|0.09
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.09
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.09
|Джелли Франческо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
|Квернадзе Георгий
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|1
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|2
|1
|Гарритано Лука
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Matteo Cichella
|1
|1
|Бираски Давиде
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Сичеро Алехандро
|0
|1
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Бегич Тьяс
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Квернадзе Георгий
|1
|0
|Вурал Исак
|1
|0
|Kevin Barcella
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
2
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
5
3
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
6
33%
2
12%
31-45
4
22%
2
12%
46-60
2
11%
7
41%
61-75
1
6%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3
Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2
Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Фрозиноне
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
47
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 11
|22
|3.
|11
|5
|6
|0
|15 - 8
|21
|4.
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|13.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|11 - 9
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|11 - 9
|13
|15.
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|18.
|11
|2
|5
|4
|16 - 18
|11
|19.
|11
|2
|4
|5
|6 - 15
|10
|20.
|11
|1
|5
|5
|7 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|17.
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|18.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|19.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|7.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5