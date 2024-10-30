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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Зюйдтироль
1:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
54' Желтая карточка
Simone Davi
0:1
56' Гол
Марчицца Риккардо
1:1
74' Гол
Одогву Рафаэль
78' Желтая карточка
Квернадзе Георгий
89' Желтая карточка
Вурал Исак
90' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
90'+3

Ход матча

54'
Simone Davi
 
56'
0:1
Марчицца Риккардо
(Квернадзе Георгий)
62'
 
Геджемис Фарес
Амброзино Джузеппе
64'
Одогву Рафаэль
Silvio Merkaj
 
71'
 
Вурал Исак
Гарритано Лука
71'
 
Дарбо Эбрима
Matteo Cichella
72'
Казираги Даниэль
Зедадка Карим
 
72'
Прашелик Матеуш
Молина Сальваторе
 
74'
Одогву Рафаэль
(Мазиелло Андреа)
1:1
78'
 
Квернадзе Георгий
89'
 
Вурал Исак
90'
Мазиелло Андреа
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 503 Количество передач 356
  • 58 Владение мячом, % 42
12
Giacomo
Drago
28
Raphael
Kofler
19
Nicola
Pietrangeli
5
Мазиелло
Андреа
7
Ровер
Маттео
24
Simone
Davi
27
Куртич
Ясмин
4
Арригони
Томмазо
79
Молина
Сальваторе
11
Зедадка
Карим
33
Silvio
Merkaj
31
Черофолини
Микеле
30
Монтеризи
Иларио
4
Бираски
Давиде
47
Лусуарди
Матеус
20
Ойоно
Энтони
14
Джелли
Франческо
17
Квернадзе
Георгий
64
Matteo
Cichella
3
Марчицца
Риккардо
16
Гарритано
Лука
10
Амброзино
Джузеппе
Зюйдтироль
5-4-1
Фрозиноне
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Фрозиноне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
К
0:2
СCB
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
120

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.27
Молина Сальваторе 2 0.18
Одогву Рафаэль 2 (1) 0.18
Казираги Даниэль 2 (1) 0.18
Тайт Фабиан 1 0.09
Арригони Томмазо 1 0.09
Малламо Алессандро 1 0.09
Прашелик Матеуш 1 0.09
Зедадка Карим 1 0.09
Silvio Merkaj 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.18
Марчицца Риккардо 1 0.09
Чуни Марвин 1 0.09
Ойоно Энтони 1 0.09
Амброзино Джузеппе 1 0.09
Партипило Антони 1 (1) 0.09
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Квернадзе Георгий 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 1
Мазиелло Андреа 3 0
Ровер Маттео 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Чеппители Лука 2 0
Jacopo Martini 2 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Simone Davi 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 2 1
Гарритано Лука 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Matteo Cichella 1 1
Бираски Давиде 2 0
Джелли Франческо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Сичеро Алехандро 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Бегич Тьяс 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Квернадзе Георгий 1 0
Вурал Исак 1 0
Kevin Barcella 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
2
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
3
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
6
33%
2
12%
31-45
4
22%
2
12%
46-60
2
11%
7
41%
61-75
1
6%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3
Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2
Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Фрозиноне

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
2.
Пиза
 0:0 11 6 4 1 17 - 11 22
3.
Специя
 11 5 6 0 15 - 8 21
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Палермо
 11 4 4 3 12 - 9 16
6.
Юве Стабия
 11 4 4 3 13 - 13 16
7.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 14 15
8.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Зюйдтироль
 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Мантуя
 11 3 4 4 11 - 14 13
13.
Катанзаро
 0:0 11 2 7 2 11 - 9 13
14.
Бари
 11 2 7 2 11 - 9 13
15.
Реджана
 11 3 3 5 9 - 11 12
16.
Каррарезе
 11 3 3 5 11 - 13 12
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 11 2 5 4 16 - 18 11
19.
Читтаделла
 11 2 4 5 6 - 15 10
20.
Фрозиноне
 11 1 5 5 7 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 0:0 6 4 2 0 11 - 5 14
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 0:0 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
17.
Бари
 6 1 4 1 6 - 6 7
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
7.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Фрозиноне
 5 1 1 3 4 - 10 4
16.
Катанзаро
 0:0 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
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Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
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Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
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    • 46'
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