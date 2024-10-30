Тур: 12. Стадион: Ванкдорф.
0'
0:1
19' ГолКаде Антон
25' Желтая карточкаБлюм Левин
26' Желтая карточкаВуйоз Николя
35' Желтая карточкаКаде Антон
1:1
65' ГолУгринич Филип
68' Желтая карточкаШакири Джердан
69' Желтая карточкаВиржиньюс Алан
71' Желтая карточкаМендес Юсафат
81' Желтая карточкаЛеруа Лео
2:1
82' Гол в свои воротаДрэгер Мохамед
3:1
87' Гол в свои воротаБаришич Адриан-Леон
3:2
89' ГолШмидт Доминик
90'+5
Ход матча
19'
0:1
25'
26'
35'
65'
1:1
68'
69'
71'
81'
82'
2:1
87'
89'
3:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 5
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
15
Элиа
Мешак
8
Ромариу
30
Каде
Антон
11
Траоре
Бени
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Янг Бойз
Базель
38 матчей
76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.5%
39.5%
23 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.8%
26.3%
7.9%
25 побед 10 ничьих 0 побед
33 матча
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 23 победы
71 матч
40.8%
25.4%
33.8%
29 побед 18 ничьих 24 победы
Первый тайм
32.4%
38%
29.6%
23 победы 27 ничьих 21 победа
Второй тайм
35.2%
32.4%
32.4%
25 побед 23 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
78
38
Голов в среднем за матч
2.23
1.06
Среднее время на гол
40
85
Всего голов
64
40
Голов в среднем за матч
1.78
1.14
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
142
78
Голов в среднем за матч
2
1.1
Тотал матчей
2.5
68
Больше 96%
Меньше 4%
3
62
Больше 87%
Меньше 13%
9
42
Больше 59%
Меньше 41%
29
27
Больше 38%
Меньше 62%
44
11
Больше 15%
Меньше 85%
60
7
Больше 10%
Меньше 90%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
69
1
Больше 1%
Меньше 99%
70
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|4
|0.33
|Ганвула Сильвер
|4
|0.33
|Иттен Седрик
|2
|0.17
|Угринич Филип
|2
|0.17
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.42
|Айети Альбиан
|4
|0.33
|Траоре Бени
|3
|0.25
|Marin Soticek
|2
|0.17
|Шакири Джердан
|1
|0.08
|Каде Антон
|1
|0.08
|Брэдли Финк
|1
|0.08
|Кололли Беньямин
|1
|0.08
|Леруа Лео
|1
|0.08
|Ромариу
|1
|0.08
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.08
|Шмидт Доминик II
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|3
|1
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Угринич Филип
|3
|0
|Ньясс Шейх
|3
|0
|Али Мохамед
|1
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Хусич Анел
|2
|0
|Блюм Левин
|2
|0
|Бенито Лорис
|1
|0
|Фон Бальмоос Давид
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Лакомий Лукаш
|1
|0
|Виржиньюс Алан
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
|Атекаме Закари
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|3
|0
|Каде Антон
|3
|0
|Баришич Адриан-Леон
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
3
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
5
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
3
60%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
5
45%
6
26%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
1
9%
5
22%
76-90
Пропущено
22
12
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
18%
3
25%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3
Базель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0
Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Базель
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
6
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
42
15
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
65
110
38
110
29
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|8
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4