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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Янг Бойз
3:2
Конец матча
Базель
0'
0:1
19' Гол
Каде Антон
25' Желтая карточка
Блюм Левин
26' Желтая карточка
Вуйоз Николя
35' Желтая карточка
Каде Антон
1:1
65' Гол
Угринич Филип
68' Желтая карточка
Шакири Джердан
69' Желтая карточка
Виржиньюс Алан
71' Желтая карточка
Мендес Юсафат
81' Желтая карточка
Леруа Лео
2:1
82' Гол в свои ворота
Дрэгер Мохамед
3:1
87' Гол в свои ворота
Баришич Адриан-Леон
3:2
89' Гол
Шмидт Доминик
90'+5
26
Фон
Бальмоос
Давид
27
Блюм
Левин
30
Лаупер
Сандро
23
Бенито
Лорис
3
Аджам
Жауэн
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
8
Лакомий
Лукаш
10
Имери
Кастриот
35
Ганвула
Сильвер
15
Элиа
Мешак
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
26
Баришич
Адриан-Леон
3
Вуйоз
Николя
31
Шмидт
Доминик
II
8
Ромариу
37
Авдуллаху
Леон
30
Каде
Антон
10
Шакири
Джердан
11
Траоре
Бени
9
Оморуйи
Кевин
Янг Бойз
4-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Базель

38 матчей

76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.5%
39.5%
23 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.8%
26.3%
7.9%
25 побед 10 ничьих 0 побед

33 матча

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 23 победы

71 матч

40.8%
25.4%
33.8%
29 побед 18 ничьих 24 победы

Первый тайм

32.4%
38%
29.6%
23 победы 27 ничьих 21 победа

Второй тайм

35.2%
32.4%
32.4%
25 побед 23 ничьи 23 победы

История матчей

С
1:0
С
5:1
С
1:0
С
3:0
С
1:1
К
2:4
С
3:0
С
3:1
С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

78
38

Голов в среднем за матч

2.23
1.06

Среднее время на гол

40
85

Всего голов

64
40

Голов в среднем за матч

1.78
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

142
78

Голов в среднем за матч

2
1.1

Тотал матчей

2.5
68
Больше 96%
Меньше 4%
3
62
Больше 87%
Меньше 13%
9
42
Больше 59%
Меньше 41%
29
27
Больше 38%
Меньше 62%
44
11
Больше 15%
Меньше 85%
60
7
Больше 10%
Меньше 90%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
69
1
Больше 1%
Меньше 99%
70

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.33
Ганвула Сильвер 4 0.33
Иттен Седрик 2 0.17
Угринич Филип 2 0.17
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.42
Айети Альбиан 4 0.33
Траоре Бени 3 0.25
Marin Soticek 2 0.17
Шакири Джердан 1 0.08
Каде Антон 1 0.08
Брэдли Финк 1 0.08
Кололли Беньямин 1 0.08
Леруа Лео 1 0.08
Ромариу 1 0.08
Баришич Адриан-Леон 1 0.08
Шмидт Доминик II 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 3 1
Лаупер Сандро 2 1
Угринич Филип 3 0
Ньясс Шейх 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Хусич Анел 2 0
Блюм Левин 2 0
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Элиа Мешак 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Лакомий Лукаш 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0
Атекаме Закари 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 3 0
Каде Антон 3 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Ромариу 1 1
Вуйоз Николя 2 0
Шакири Джердан 1 0
Джака Таулант 1 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Траоре Бени 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
5
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
3
60%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
5
45%
6
26%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
1
9%
5
22%
76-90

Пропущено

22
12
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
18%
3
25%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3
Базель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0
Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Базель

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
6
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
6
5
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 7 3 2 21 - 14 24
2.
Серветт
 11 7 2 2 20 - 17 23
3.
Лугано
 11 6 3 2 17 - 12 21
4.
Базель
 12 6 1 5 26 - 14 19
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 12 3 3 6 16 - 22 12
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 12 2 2 8 9 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
5.
Цюрих
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 6 1 1 4 7 - 13 4
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 6 0 1 5 5 - 15 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 8
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
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Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Каде Антон получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Вуйоз Николя получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Блюм Левин получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Каде Антон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 3:2 Базель онлайн

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