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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Мантуя
0:0
Конец матча
Палермо
0'
34' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
73' Желтая карточка
Диаките Салим
89' Желтая карточка
Поссанцини Давиде
90' Желтая карточка
Federico Artioli
90' Желтая карточка
90'+5

Ход матча

34'
 
Чеккарони Пьетро
46'
 
Лунн Кристоффер
Чеккарони Пьетро
57'
 
Ле Дуарон Жереми
Анри Тома
71'
 
Верре Валерио
Раноккья Филиппо
71'
 
Аппюа Стредер
Инсинье Роберто
71'
Francesco Ruocco
Antonio Fiori
 
72'
Брагантини Давиде
Francesco Galuppini
 
73'
 
Диаките Салим
77'
Alessandro Debenedetti
Манкузо Леонардо
 
78'
Солини Маттео
Cristiano Bani
 
79'
 
Ди Франческо Федерико
Ди Мариано Франческо
85'
Бриньяни Фабрицио
Челла Стефано
 
89'
Поссанцини Давиде
 
90'
Federico Artioli
 
90'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 27 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
1
Феста
Марко
20
Giacomo
Fedel
29
Челла
Стефано
87
Де
Майо
Себастьян
6
Cristiano
Bani
21
Тримболи
Симоне
24
Federico
Artioli
70
Араму
Маттиа
14
Francesco
Galuppini
19
Манкузо
Леонардо
11
Antonio
Fiori
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
6
Гомес
Клаудио
11
Инсинье
Роберто
8
Сегре
Джакопо
10
Раноккья
Филиппо
7
Ди
Мариано
Франческо
20
Анри
Тома
Мантуя
4-3-3
Палермо
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.18
Манкузо Леонардо 2 (1) 0.18
Francesco Ruocco 1 0.09
Antonio Fiori 1 0.09
Francesco Galuppini 1 0.09
Солини Маттео 1 0.09
Редольфи Алекс 1 0.09
Alessandro Debenedetti 1 0.09
Буррай Сальваторе 0 0
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 3 0.27
Анри Тома 2 0.18
Верре Валерио 1 0.09
Ди Мариано Франческо 1 0.09
Сегре Джакопо 1 0.09
Гомес Клаудио 1 0.09
Бания Раян 1 0.09
Диаките Салим 1 0.09
Брунори Маттео 1 (1) 0.09
Ди Франческо Федерико 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 4 0
Тримболи Симоне 2 1
Редольфи Алекс 3 0
Francesco Galuppini 2 0
Солини Маттео 2 0
Араму Маттиа 2 0
Поссанцини Давиде 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Бриньяни Фабрицио 1 0
Менса Дэвис 1 0
Federico Artioli 1 0
Cristiano Bani 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Диаките Салим 3 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0

Результаты матчей

Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
3
Мантуя
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
3
Мантуя
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Палермо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
50%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
5
33%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мантуя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2
Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0
Палермо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3
Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1

Результаты матчей

Мантуя
Палермо

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Мантуя
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
2.
Пиза
 11 6 4 1 17 - 11 22
3.
Специя
 11 5 6 0 15 - 8 21
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Палермо
 11 4 4 3 12 - 9 16
6.
Юве Стабия
 11 4 4 3 13 - 13 16
7.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 14 15
8.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Зюйдтироль
 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Мантуя
 11 3 4 4 11 - 14 13
13.
Катанзаро
 11 2 7 2 11 - 9 13
14.
Бари
 11 2 7 2 11 - 9 13
15.
Реджана
 11 3 3 5 9 - 11 12
16.
Каррарезе
 11 3 3 5 11 - 13 12
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 11 2 5 4 16 - 18 11
19.
Читтаделла
 11 2 4 5 6 - 15 10
20.
Фрозиноне
 11 1 5 5 7 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
17.
Бари
 6 1 4 1 6 - 6 7
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
7.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Фрозиноне
 5 1 1 3 4 - 10 4
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Чеккарони Пьетро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мантуя 0:0 Палермо онлайн

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