Тур: 11. Стадион: Stadio Danilo Martelli.
0'
34' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
73' Желтая карточкаДиаките Салим
89' Желтая карточкаПоссанцини Давиде
90' Желтая карточкаFederico Artioli
90'+5
Ход матча
34'
73'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
27 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
70
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Erik PanizziЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
Бомбардиры внутри турнира
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.18
|Манкузо Леонардо
|2 (1)
|0.18
|Francesco Ruocco
|1
|0.09
|Antonio Fiori
|1
|0.09
|Francesco Galuppini
|1
|0.09
|Солини Маттео
|1
|0.09
|Редольфи Алекс
|1
|0.09
|Alessandro Debenedetti
|1
|0.09
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|3
|0.27
|Анри Тома
|2
|0.18
|Верре Валерио
|1
|0.09
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.09
|Сегре Джакопо
|1
|0.09
|Гомес Клаудио
|1
|0.09
|Бания Раян
|1
|0.09
|Диаките Салим
|1
|0.09
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.09
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|4
|0
|Тримболи Симоне
|2
|1
|Редольфи Алекс
|3
|0
|Francesco Galuppini
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Поссанцини Давиде
|1
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Бриньяни Фабрицио
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
|Federico Artioli
|1
|0
|Cristiano Bani
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Гомес Клаудио
|1
|0
|Лунн Кристоффер
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Результаты матчей
Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
3
Мантуя
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
3
Мантуя
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Палермо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
50%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
4
31%
76-90
Пропущено
15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
5
33%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мантуя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2
Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0
Палермо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3
Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1
Результаты матчей
Мантуя
Палермо
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Мантуя
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
47
110
29
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5