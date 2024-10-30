  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:2
Конец матча
Винтертур
0'
0:1
20' Гол
Ди Джусто Маттео
1:1
45' Гол
Тома Бастьен
2:1
65' Гол
Аколо Чадрак
2:2
70' Гол
Labinot Bajrami
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Ди Джусто Маттео
(Бароан Антуан)
45'
Тома Бастьен
(Аколо Чадрак)
1:1
46'
 
Сидлер Сильван
Буркарт Нишан
61'
 
Араз Муса
Дуррер Адриан
62'
 
Labinot Bajrami
Бароан Антуан
65'
Аколо Чадрак
(Гёртлер Лукас)
2:1
70'
2:2
Labinot Bajrami
76'
Сиссе Мустафа
Аколо Чадрак
 
76'
Стеванович Михайло
Тома Бастьен
 
76'
Чобот Кевин
Мамбимби Феликс
 
76'
 
Лукембила Жозиас
Ди Джусто Маттео
81'
Фабер Конрад
Вандермерш Юго
 
90'
 
90'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
18
Мамбимби
Феликс
1
Капино
Стефанос
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
21
Loic
Luthi
3
Шеттин
Тобиас
22
Дуррер
Адриан
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Фрай
Фабиан
99
Буркарт
Нишан
28
Бароан
Антуан
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Винтертур

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

50%
13.6%
36.4%
11 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:3
С
2:2
С
4:2
С
2:1
С
2:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.86
1.73

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

48
52

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.42
Аколо Чадрак 3 0.25
Гёртлер Лукас 3 0.25
Витциг Кристиан 2 0.17
Мамбимби Феликс 2 0.17
Тома Бастьен 1 0.08
Сиссе Мустафа 1 0.08
Чобот Кевин 1 0.08
Шмидт Исаак 1 0.08
Фалльци Альберт 1 0.08
Ноа Янник 1 0.08
Милошевич Йован 1 (1) 0.08
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.33
Labinot Bajrami 3 0.25
Бароан Антуан 1 0.08
Randy Schneider 1 0.08
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандермерш Юго 2 1
Кинтилья Хорди 3 0
Гёртлер Лукас 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Диаби Абдулай III 3 0
Жеббель Виллем 1 1
Окороджи Чима 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Чобот Кевин 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Витциг Кристиан 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 2 1
Арнольд Ремо 2 1
Бароан Антуан 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Винтертур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Винтертур
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

8
2
Санкт-Галлен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Винтертур
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
67%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

21
8
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
19%
0
0%
1-15
6
29%
1
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
4
50%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
4
19%
2
25%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
5
36%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Винтертур

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
1
10
3
8
2.5
3
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 7 3 2 21 - 14 24
2.
Серветт
 11 7 2 2 20 - 17 23
3.
Лугано
 11 6 3 2 17 - 12 21
4.
Базель
 12 6 1 5 26 - 14 19
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 12 3 3 6 16 - 22 12
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 12 2 2 8 9 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
5.
Цюрих
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 6 1 1 4 7 - 13 4
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 8
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:2 Винтертур онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный