Тур: 12. Стадион: АФГ Арена.
2:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолДи Джусто Маттео
1:1
45' ГолТома Бастьен
2:1
65' ГолАколо Чадрак
2:2
70' ГолLabinot Bajrami
90'+5
Ход матча
20'
45'
1:1
65'
2:1
70'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
11
Фрай
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Noah Probst
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Санкт-Галлен
Винтертур
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
50%
13.6%
36.4%
11 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.86
1.73
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
48
52
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|5 (1)
|0.42
|Аколо Чадрак
|3
|0.25
|Гёртлер Лукас
|3
|0.25
|Витциг Кристиан
|2
|0.17
|Мамбимби Феликс
|2
|0.17
|Тома Бастьен
|1
|0.08
|Сиссе Мустафа
|1
|0.08
|Чобот Кевин
|1
|0.08
|Шмидт Исаак
|1
|0.08
|Фалльци Альберт
|1
|0.08
|Ноа Янник
|1
|0.08
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.08
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.33
|Labinot Bajrami
|3
|0.25
|Бароан Антуан
|1
|0.08
|Randy Schneider
|1
|0.08
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Диаби Абдулай III
|3
|0
|Жеббель Виллем
|1
|1
|Окороджи Чима
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Чобот Кевин
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Витциг Кристиан
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|2
|1
|Арнольд Ремо
|2
|1
|Бароан Антуан
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Винтертур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Винтертур
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
8
2
Санкт-Галлен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Винтертур
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
67%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
21
8
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
19%
0
0%
1-15
6
29%
1
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
4
50%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
4
19%
2
25%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
5
36%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Винтертур
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
110
38
38
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|8
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4