  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Пиза
0:0
Второй тайм: 90+'
Катанзаро
0'
18' Желтая карточка
Filippo Pittarello
53' Желтая карточка
Бонфанти Николас
61' Желтая карточка
Калабрези Артуро
74' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
87' Желтая карточка
Марин Мариус
90' Желтая карточка
Караччоло Антонио
90' Красная карточка
Помпетти Марко

Ход матча

18'
 
Filippo Pittarello
53'
Бонфанти Николас
 
54'
 
Куцупиас Илиас
Понтиссо Симоне
55'
 
Компаньон Маттиа
Д'Аллесандро Марко
55'
Пиччинини Габриэле
Абильдгор Оливер
 
55'
Линд Александр
Бонфанти Николас
 
61'
Калабрези Артуро
 
65'
Рус Адриан
Калабрези Артуро
 
65'
Морео Стефано
Виньято Эмануэль
 
65'
 
Ла Мантия Андреа
Filippo Pittarello
74'
 
Кулибали Мамаду
79'
 
Пагано Риккардо
Кулибали Мамаду
79'
 
Сек Демба
Йемелло Пьетро
80'
Alesandro Arena
Млакар Ян
 
87'
Марин Мариус
 
90'
Караччоло Антонио
 
90'
 
Помпетти Марко

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Катанзаро
3.40
3.45
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5.10
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Все Коэффициенты
47
Шемпер
Адриан
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
15
Туре
Идрисса
6
Марин
Мариус
28
Абильдгор
Оливер
3
Ангори
Самуэле
10
Виньято
Эмануэль
9
Бонфанти
Николас
7
Млакар
Ян
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
70
Д'Аллесандро
Марко
80
Кулибали
Мамаду
21
Помпетти
Марко
20
Понтиссо
Симоне
90
Filippo
Pittarello
9
Йемелло
Пьетро
Пиза
3-4-3
Катанзаро
5-3-2

История личных встреч

Пиза
Катанзаро

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
2:0
ППД
0:0
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
4:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 3 0.27
Бонфанти Николас 3 (1) 0.27
Alesandro Arena 2 (1) 0.18
Линд Александр 2 0.18
Канестрелли Симоне 2 0.18
Пиччинини Габриэле 1 0.09
Джованни Бонфанти 1 0.09
Туре Идрисса 1 0.09
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Марин Мариус 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 4 (1) 0.36
Понтиссо Симоне 3 0.27
Шитум Марио 1 0.09
Бьяши Томмазо 1 0.09
Ла Мантия Андреа 1 0.09
Компаньон Маттиа 1 0.09
Бонини Федерико 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 3 0
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Туре Идрисса 2 0
Бонфанти Николас 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Караччоло Антонио 1 0
Линд Александр 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Морео Стефано 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Рус Адриан 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Ангори Самуэле 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петриччоне Якопо 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Бригенти Николо 2 0
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Бонини Федерико 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Шитум Марио 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Помпетти Марко 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Бузо Николо 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
1
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
9
Пиза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0
Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1
Катанзаро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0
Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0

Результаты матчей

Пиза
Катанзаро

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пиза
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
2.
Пиза
 0:0 11 6 4 1 17 - 11 22
3.
Специя
 11 5 6 0 15 - 8 21
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Палермо
 11 4 4 3 12 - 9 16
6.
Юве Стабия
 11 4 4 3 13 - 13 16
7.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 14 15
8.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Зюйдтироль
 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Мантуя
 11 3 4 4 11 - 14 13
13.
Катанзаро
 0:0 11 2 7 2 11 - 9 13
14.
Бари
 11 2 7 2 11 - 9 13
15.
Реджана
 11 3 3 5 9 - 11 12
16.
Каррарезе
 11 3 3 5 11 - 13 12
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 11 2 5 4 16 - 18 11
19.
Читтаделла
 11 2 4 5 6 - 15 10
20.
Фрозиноне
 11 1 5 5 7 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 0:0 6 4 2 0 11 - 5 14
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 0:0 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
17.
Бари
 6 1 4 1 6 - 6 7
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
7.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Фрозиноне
 5 1 1 3 4 - 10 4
16.
Катанзаро
 0:0 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
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    • 53'
      Бонфанти Николас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Филиппо Питтарелло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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