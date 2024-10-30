Тур: 11. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
18' Желтая карточкаFilippo Pittarello
53' Желтая карточкаБонфанти Николас
61' Желтая карточкаКалабрези Артуро
74' Желтая карточкаКулибали Мамаду
87' Желтая карточкаМарин Мариус
90' Желтая карточкаКараччоло Антонио
90' Красная карточкаПомпетти Марко
90'+6
Ход матча
53'
61'
74'
87'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
440 Количество передач 370
-
55 Владение мячом, % 45
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Пиза
Катанзаро
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|3
|0.27
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.27
|Alesandro Arena
|2 (1)
|0.18
|Линд Александр
|2
|0.18
|Канестрелли Симоне
|2
|0.18
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.09
|Джованни Бонфанти
|1
|0.09
|Туре Идрисса
|1
|0.09
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
|Хёйхольт Мальте
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|4 (1)
|0.36
|Понтиссо Симоне
|3
|0.27
|Шитум Марио
|1
|0.09
|Бьяши Томмазо
|1
|0.09
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.09
|Компаньон Маттиа
|1
|0.09
|Бонини Федерико
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Бонфанти Николас
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Ангори Самуэле
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Помпетти Марко
|1
|1
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Бонини Федерико
|2
|0
|Filippo Pittarello
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
1
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
9
Пиза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0
Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1
Катанзаро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0
Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0
Результаты матчей
Пиза
Катанзаро
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Пиза
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
74
38
29
29
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5